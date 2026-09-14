Украинское зерно продают себе в убыток из-за блокировки портов

Погрузка зерна на судно. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинские аграрии рискуют встретить 2027 год с остатками урожая. Даже после возобновления морского экспорта порты не смогут работать на прежних мощностях из-за повреждений. Это уже сказывается на ценах: часть зерна фермеры вынуждены продавать по себестоимости или даже в убыток. Из-за этого нагрузка на порты будет оставаться критической.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Проблемы портов

По словам Марчука, возобновление работы морского коридора само по себе не решит проблему экспорта. По его словам, для возобновления работы после открытия моря Украине понадобится около месяца или чуть больше. В то же время портовая инфраструктура понесла значительные повреждения, поэтому прежних объемов отгрузки достичь не удастся. По оценке Марчука, при нормальной работе украинским портам необходимо ежемесячно экспортировать не менее 6–7 млн тонн, чтобы вывозить новый урожай и переходные остатки.

Однако после возобновления морского экспорта в лучшем случае удастся отгружать около 4,5 млн тонн в месяц.

"В условиях хорошего нового урожая и ещё переходных остатков прошлого сезона нам ежемесячно нужно отгружать не менее 6–7 миллионов тонн. А когда морские перевозки возобновятся, в лучшем случае нам удастся экспортировать около 4,5 миллионов тонн", — отметил Марчук.

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Зерно продают дешевле

Из-за нехватки портовых мощностей Украина может войти в новый маркетинговый год в июле 2027 года с нереализованными запасами. В то же время Марчук подчеркнул, что возобновление морского экспорта все равно будет важным, поскольку без него остатки были бы значительно больше.

Проблема уже сказывается на доходах аграриев. Из-за ограниченных возможностей для вывоза урожая производители вынуждены соглашаться на более низкие цены.

"Товаропроизводители продают свои культуры в лучшем случае по себестоимости, если есть такая возможность. Но в основном зерно продается в убыток", — сказал Марчук.

По его словам, морской экспорт важно возобновить независимо от того, произойдет ли это в сентябре, октябре или ноябре. Порты должны работать и зимой, ведь именно морские перевозки позволяют вывозить зерновые и масличные культуры и принимать новые суда.

Как сообщали Новини.LIVE, российские удары повлияли на морское судоходство в Черном море. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что РФ ракетным террором остановила морской трафик и навигацию. По его словам, это также подрывает глобальную продовольственную безопасность.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают атаковать Одесскую область с воздуха и моря, пытаясь нанести ущерб портовой инфраструктуре и гражданскому судоходству. Украина усиливает защиту побережья и одновременно наносит удары по военным объектам РФ. Последние атаки показали, что российские корабли и порты также остаются уязвимыми.