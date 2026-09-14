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Главная Одесса Почти 300 судов стали мишенями российских атак в Чёрном море

Почти 300 судов стали мишенями российских атак в Чёрном море

Ua ru
14 сентября 2026 18:59
Россия наносит удары по портам Одесской области: последствия для экспорта Украины
Горящее судно в море. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Россия систематически наносит удары по портовой инфраструктуре и гражданскому судоходству в Чёрном море. С начала полномасштабного вторжения повреждено или частично уничтожено более 1000 объектов портовой инфраструктуры и более 200 гражданских судов. Под ударами оказываются порты, причалы, якорные стоянки и маршруты. Из-за новых атак грузооборот портов Большой Одессы сократился более чем в 15 раз.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Николая Калашника.

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Удары по портам

Россия систематически атакует портовую инфраструктуру и гражданское судоходство. Под ударами оказываются порты, причалы, суда, якорные стоянки и маршруты захода. С начала полномасштабного вторжения повреждены или частично уничтожены 1 173 объекта портовой инфраструктуры и 274 гражданских судна.

После 22 июля грузооборот портов Большой Одессы сократился более чем в 15 раз. Это напрямую влияет на украинский экспорт и создает дополнительные риски для экономики страны.

Альтернативные маршруты

В то же время Украина ищет возможности для продолжения работы бизнеса и перевозки грузов в условиях постоянных атак. В частности, речь идет об альтернативных маршрутах через железную дорогу и дунайские порты.

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"Бизнес должен продолжать работать даже при нынешнем уровне угроз. Задача государства — создать для этого возможности. Вместе ищем альтернативные маршруты для грузов, прежде всего по железной дороге и через дунайские порты", — заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Николай Калашник.

Ситуация в Чёрном море

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия усилила атаки на украинскую портовую инфраструктуру, гражданские суда и морские маршруты. По его словам, из-за российского ракетного террора фактически остановились морской трафик и навигация в Черном море.

"Россия своим ракетным террором остановила движение судов и морскую навигацию в Черном море, а это также подрывает глобальную продовольственную безопасность", — заявил Сибига.

Сибига подчеркнул, что такие удары создают угрозу не только для Украины, но и для глобальной продовольственной безопасности. Он также заявил о необходимости усилить взаимодействие с Польшей и другими европейскими партнерами, чтобы восстановить свободу судоходства и обеспечить транзит украинской продукции в страны Африки и Ближнего Востока.

Влияние на аграриев

Украинские аграрии могут войти в 2027 год с частью нереализованного урожая. Даже после возобновления морского экспорта порты не смогут сразу вернуться к прежним объемам работы из-за повреждений инфраструктуры. По оценке заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, для вывоза нового урожая и переходных остатков необходимо ежемесячно экспортировать 6–7 млн тонн продукции.

В то же время после восстановления морского коридора портовые мощности, вероятно, позволят отгружать около 4,5 млн тонн в месяц. Из-за ограниченных возможностей для экспорта фермеры уже сталкиваются с падением доходов — часть зерна им приходится продавать по себестоимости или даже ниже.

Марчук подчеркнул, что морской экспорт важно возобновить независимо от того, когда именно это произойдет. Работа портов в течение всего года необходима, чтобы Украина могла вывозить зерновые и масличные культуры и освобождать места для нового урожая.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают атаковать Одесскую область с воздуха и моря, пытаясь нанести ущерб портовой инфраструктуре и гражданскому судоходству. Украина усиливает защиту побережья и одновременно наносит удары по военным объектам РФ. Последние атаки показали, что российские корабли и порты также остаются уязвимыми.

Также Новини.LIVE писали, что Украина и Индия обсудили безопасность судоходства в Чёрном море и последствия российской агрессии. Киев проинформировал Нью-Дели об ударах по гражданским судам и портовой инфраструктуре. Отдельно стороны обсудили мирные усилия и глобальную продовольственную безопасность. В Киеве подчеркнули, что эта проблема касается не только Украины, но и миллионов людей во всем мире.

Одесса порт Одесский порт экспорт атака
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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