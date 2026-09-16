Атака на Одессу с помощью реактивного БПЛА: есть погибший и пожар

Пожар в гараже. Фото: Одесская ОВА

Российские войска атаковали Одессу реактивным беспилотником. В городе есть погибший, а в одном из районов вспыхнул пожар. Кроме того, под ударом оказалась и область. Там зафиксированы повреждения жилого дома и складского здания, а также один пострадавший. Информацию о новых последствиях атаки уточняют.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Атака на Одессу

В Одессе после вражеского удара вспыхнул пожар. Горели гаражи, также повреждены автомобили и частные дома. К сожалению, в результате атаки погиб человек. Родным и близким погибшего выразили соболезнования.

Спасатели тушат пожар. Фото: Одесская МВА

На местах работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Уничтоженный автомобиль в гараже. Фото: Одесская МВА

Что известно о нападении

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 14:50. В Воздушных силах сообщили, что реактивный БПЛА летит курсом на Южное и Одессу. Взрыв в городе прогремел около 15:06. Отбой воздушной тревоги был дан в 15:26.

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Последствия в Одесской области

Кроме того, днем в Одесской области в результате вражеской атаки повреждена крыша частного жилого дома, а также фасад и остекление складского здания. Тогда пострадал один человек. Обстоятельства и последствия новой атаки продолжают уточняться.

Что известно об атаке

В 11:02 в Одесском районе прозвучала воздушная тревога из-за реактивного дрона, который двигался с Черного моря в сторону Черноморска, о чем сообщили Воздушные силы. Опасность продолжалась до 11:57, когда объявили отбой.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия систематически атакует портовую инфраструктуру и гражданское судоходство в Чёрном море. С начала полномасштабного вторжения повреждено или частично уничтожено более 1000 объектов портовой инфраструктуры и более 200 гражданских судов.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне во время массированной атаки на Одесскую область повредили гражданское судно. Ударный беспилотник поразил морской поисково-спасательный буксир "Сапфир", который находился в одном из портов региона. По предварительным данным, люди не пострадали.