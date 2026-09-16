Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе российский дрон упал в жилом районе: есть погибший

В Одессе российский дрон упал в жилом районе: есть погибший

Ua ru
16 сентября 2026 16:17
Атака на Одессу с помощью реактивного БПЛА: есть погибший и пожар
Пожар в гараже. Фото: Одесская ОВА

Российские войска атаковали Одессу реактивным беспилотником. В городе есть погибший, а в одном из районов вспыхнул пожар. Кроме того, под ударом оказалась и область. Там зафиксированы повреждения жилого дома и складского здания, а также один пострадавший. Информацию о новых последствиях атаки уточняют.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Реклама

Атака на Одессу

В Одессе после вражеского удара вспыхнул пожар. Горели гаражи, также повреждены автомобили и частные дома. К сожалению, в результате атаки погиб человек. Родным и близким погибшего выразили соболезнования.

Атака РФ на Одесу
Спасатели тушат пожар. Фото: Одесская МВА

На местах работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Атака РФ на Одесу
Уничтоженный автомобиль в гараже. Фото: Одесская МВА

Что известно о нападении

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 14:50. В Воздушных силах сообщили, что реактивный БПЛА летит курсом на Южное и Одессу. Взрыв в городе прогремел около 15:06. Отбой воздушной тревоги был дан в 15:26.

Читайте также:

Последствия в Одесской области

Кроме того, днем в Одесской области в результате вражеской атаки повреждена крыша частного жилого дома, а также фасад и остекление складского здания. Тогда пострадал один человек. Обстоятельства и последствия новой атаки продолжают уточняться.

Что известно об атаке

В 11:02 в Одесском районе прозвучала воздушная тревога из-за реактивного дрона, который двигался с Черного моря в сторону Черноморска, о чем сообщили Воздушные силы. Опасность продолжалась до 11:57, когда объявили отбой.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия систематически атакует портовую инфраструктуру и гражданское судоходство в Чёрном море. С начала полномасштабного вторжения повреждено или частично уничтожено более 1000 объектов портовой инфраструктуры и более 200 гражданских судов.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне во время массированной атаки на Одесскую область повредили гражданское судно. Ударный беспилотник поразил морской поисково-спасательный буксир "Сапфир", который находился в одном из портов региона. По предварительным данным, люди не пострадали.

Одесса Одесская область обстрел Одессы Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации