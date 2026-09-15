Нічна атака на Одещину 15 вересня: наслідки удару РФ

Наслідки удару по Одещині. Фото: Ізмаїльська РВА

Вночі Одещина знову опинилася під масованою атакою. Удар пошкодив цивільну інфраструктуру, житлові будинки, гаражі та автомобілі. На одному зі складських об’єктів виникла пожежа. Наслідки ліквідовують.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Наслідки удару

Внаслідок ворожого удару пошкоджено складську будівлю, яка не експлуатується. Після атаки там виникла пожежа. Також пошкоджені дахи, фасади та вікна трьох приватних житлових будинків. Унаслідок вибухів постраждали 10 приватних гаражів та два легкові автомобілі. Загоряння на них не сталося. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Рятувальник на місці удару. Фото: ДСНС Одещини

Вогнеборці ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

На місцях працюють рятувальники та інші відповідні служби. До ліквідації наслідків атаки залучили понад 50 працівників ДСНС. Роботи з ліквідації наслідків ворожого удару тривають.

Надзвичайники на місці удару. Фото: Одеська ОВА

Руйнування на місці удару. Фото: Одеська ОВА

Що відомо про атаку

Першу дронову загрозу на Одещині оголосили о 1:04 в Одеському районі. Уже о 1:07 Повітряні сили повідомили про безпілотник в акваторії Чорного моря, який рухався у напрямку Чорноморська. Відбій у районі оголосили о 1:15.

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О 2:08 дронову загрозу оголосили у Білгород-Дністровському та Болградському районах. На Болградщині о 2:53 повідомили про рух БпЛА в напрямку Татарбунарів, Сарати та Арциза. О 2:45 там також повторно оголосили тривогу. О 2:59 загроза поширилася на Ізмаїльський район.

О 4:12 дронову загрозу знову оголосили в Одеському районі. Для Білгород-Дністровського, Болградського, Ізмаїльського та Одеського районів основний відбій прозвучав о 5:54.

Але вже о 6:15 в Одеському районі знову оголосили тривогу через БпЛА. Її скасували о 7:07. Після цього о 7:11 дронову загрозу оголосили у Білгород-Дністровському районі, вона тривала до 07:47.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія системно атакує портову інфраструктуру та цивільне судноплавство в Чорному морі. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено понад 1000 об’єктів портової інфраструктури та більше ніж 200 цивільних суден.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни під час масованої атаки на Одещину пошкодили цивільне судно. Ударний безпілотник влучив у морський пошуково-рятувальний буксир "Сапфір", який перебував в одному з портів регіону. Попередньо, люди не постраждали.