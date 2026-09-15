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Главная Одесса Последствия атаки на Одесчину: повреждены дома, гаражи и склады (фото)

Последствия атаки на Одесчину: повреждены дома, гаражи и склады (фото)

Ua ru
15 сентября 2026 10:26
Ночная атака на Одесскую область 15 сентября: последствия удара со стороны РФ
Последствия удара по Одесской области. Фото: Измаильская РВА

Ночью Одесская область вновь подверглась массированной атаке. Удар повредил гражданскую инфраструктуру, жилые дома, гаражи и автомобили. На одном из складских объектов возник пожар. Ликвидируются последствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Последствия удара

В результате вражеского удара повреждено неэксплуатируемое складское здание. После атаки там возник пожар. Также повреждены крыши, фасады и окна трех частных жилых домов. В результате взрывов пострадали 10 частных гаражей и два легковых автомобиля. Пожара на них не произошло. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Наслідки удару по Одещині
Спасатель на месте удара. Фото: ГСЧС Одесской области
Наслідки удару по Одещині
Пожарные ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

На местах работают спасатели и другие соответствующие службы. К ликвидации последствий атаки привлечено более 50 сотрудников ГСЧС. Работы по ликвидации последствий вражеского удара продолжаются.

Наслідки удару по Одещині
Сотрудники чрезвычайных служб на месте удара. Фото: Одесская ОВА
Наслідки удару по Одещині
Разрушения на месте удара. Фото: Одесская ОВА

Что известно об атаке

О первой угрозе со стороны дрона в Одесской области сообщили в 1:04 в Одесском районе. Уже в 1:07 Воздушные силы сообщили о беспилотнике в акватории Черного моря, который двигался в направлении Черноморска. Отбой в районе объявили в 1:15.

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В 2:08 угрозу со стороны дронов объявили в Белгород-Днестровском и Болградском районах. В Болградском районе в 2:53 сообщили о движении БПЛА в направлении Татарбунаров, Сараты и Арциза. В 2:45 там также повторно объявили тревогу. В 2:59 угроза распространилась на Измаильский район.

В 4:12 угрозу со стороны дронов снова объявили в Одесском районе. Для Белгород-Днестровского, Болградского, Измаильского и Одесского районов основной отбой прозвучал в 5:54.

Но уже в 6:15 в Одесском районе снова объявили тревогу из-за БПЛА. Её отменили в 7:07. После этого в 7:11 угрозу со стороны дронов объявили в Белгород-Днестровском районе, она продолжалась до 07:47.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия систематически атакует портовую инфраструктуру и гражданское судоходство в Черном море. С начала полномасштабного вторжения повреждено или частично уничтожено более 1000 объектов портовой инфраструктуры и более 200 гражданских судов.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне во время массированной атаки на Одесскую область повредили гражданское судно. Ударный беспилотник поразил морской поисково-спасательный буксир "Сапфир", который находился в одном из портов региона. По предварительным данным, люди не пострадали.

Одесса обстрелы атака Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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