Братчук про атаки дронів РФ із Криму та загрозу Одесі

Реактивний БПЛА Shahed-238. Фото ілюстративне: іранські ЗМІ

Росія змінює тактику застосування ударних дронів і шукає нові маршрути для атак. На півдні України вже фіксують такі спроби, зокрема напрямки з Криму. Водночас ворог продовжує використовувати звичайні та реактивні "Шахеди", а Одеса залишається однією з важливих цілей. Погода також впливає на перебіг атак.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Вплив погоди

За словами Сергія Братчука, погіршення погоди впливає не лише на роботу української протиповітряної оборони, а й на самі російські дрони. Водночас українські мобільні вогневі групи вже мають досвід роботи в таких умовах, зокрема за акустичними ознаками.

"Певні моменти, які є у нас, відпрацьовані саме з бойовим досвідом, допомагають вражати ворожі цілі. Тим більше, зараз ворог дійсно застосовує більше так званих звичайних "Шахедів"", — зазначив Братчук.

Робота мобільних вогневих груп

Братчук наголосив, що мобільні вогневі групи зарано списувати з рахунків. За його словами, реактивні дрони складніше збивати, однак значна кількість звичайних бензинових "Шахедів" також залишається ціллю для української ППО.

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"На сьогодні мобільні вогневі групи відпрацьовують ці питання. Реактивні дрони дійсно складно збивати, але величезна кількість "Шахедів" так званих бензинових накопичувалася. Ми це прекрасно розуміли, їх дуже довго не використовували. Власне, цей час і прийшов", — сказав речник.

Перевірка нових маршрутів

Братчук також припустив, що Росія може використовувати польоти звичайних дронів для перевірки маршрутів і пошуку слабких місць в українській протиповітряній обороні. Особливо це стосується напрямків на півдні.

"Я не виключаю також, що, крім звичайних терористичних завдань, наразі росіяни можуть також відпрацьовувати певні маршрути для того, щоб потім запускати цими маршрутами реактивні "Шахеди". Для ракет ми дуже часто стикалися з тим, що ворог прокладає ці самі шляхи, з'ясовуючи, де, можливо, є шпариночка в нашій протиповітряній обороні", — пояснив Братчук.

Нові маршрути з Криму

Окремо Братчук звернув увагу на ситуацію на півдні. За його словами, Росія вже намагається використовувати нові напрямки для запусків із тимчасово окупованого Криму.

"Що стосується сьогоднішнього дня, то ми бачимо, що ворог намагається з Криму, наприклад, відпрацьовувати в тому числі нові маршрути. Я зараз без подробиць, із зрозумілих причин, але ми це сьогодні вже відзначили і, звичайно, готуємо в тому числі тактичну протидію", — розповів він.

Речник зазначив, що виробництво дронів у Росії не зупинялося. Тому навіть після використання накопичених запасів ворог може продовжувати комбінувати різні типи безпілотників.

"Я думаю, все одно будуть певним чином розбавляти ці бензинові "Шахеди", використовувати, тому що реактивні дрони російського виробництва довели на полі бою, що з ними надзвичайно складно боротися", — сказав Братчук.

Водночас, за його словами, на південному напрямку частину реактивних дронів вдається знищувати ще над морем. Братчук додав, що відсоток їхнього збиття, за його спостереженнями, поступово зростає.

Перерва між атаками

Братчук не став прогнозувати, що зменшення ударів реактивними дронами по Києву означатиме тривалий перепочинок для столиці. Він наголосив, що ракетна та дронова загроза залишається для всіх областей України, зокрема півдня.

"Я дуже хотів би це сказати, але давайте не забувати найголовніші тези, якими ми маємо керуватися і про це пам'ятати постійно. Війна продовжується, сьогодні загрози є. Є відповідна загроза для всіх наших областей, тут без перебільшення", — наголосив речник.

Одеса в пріорітеті

За словами речника, Росія обирає різні цілі не лише для військового ефекту, а й для психологічного тиску. При цьому серед важливих цілей ворога залишається Одеса.

"Звісно, є локації, які ворог бомбардує нещадніше. Чому західні регіони? Ми говоримо про інфраструктурні об'єкти, але найголовніше — терор. Ворогу сьогодні теж вкрай необхідно зламати наш опір. Показати, що, мовляв, він скрізь долітає, він скрізь вражає, він буде бити на всій території нашої держави", — пояснив Братчук.

Він окремо підкреслив, що південь України та Одеса залишаються важливими для Росії напрямками.

"Столиця апріорі є метою №1. Одеса, зокрема, також для ворога є важливою мішенню і ціллю. Ми це теж прекрасно всі маємо розуміти. Взагалі, я б не розділяв: тут більше летить, тут менше. Це війна, прилетіти може скрізь", — заявив Братчук.

Реакція на загрози Речник УДА закликав цивільних не нехтувати правилами безпеки під час атак і не піддаватися паніці. За його словами, головна мета російського терору — психологічно виснажити українців.

"Найголовніше для цивільних — дійсно морально не зламатися і йти до укриття. Це те, що рятує життя. Найголовніше після всіх цих тез і заяв — витримка. Не ламайтеся морально. Це те, чого хоче ворог", — підсумував Братчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, РФ останнім часом дедалі частіше атакує Одесу баражувальними боєприпасами "Бандероль". Окупанти випробовують нові тактики, щоб ускладнити роботу української ППО. Водночас українські захисники шукають способи протидіяти цій загрозі.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області ворог застосовує реактивні дрони та намагається тримати регіон у постійній напрузі. Водночас Сили оборони посилюють боротьбу з атакими РФ. Окрему увагу приділяють знищенню носіїв ракет і роботі російської авіації в окупованому Криму.