Братчук об атаках дронов РФ из Крыма и угрозе Одессе

Реактивный БПЛА Shahed-238. Иллюстративное фото: иранские СМИ

Россия меняет тактику применения ударных дронов и ищет новые маршруты для атак. На юге Украины уже фиксируются такие попытки, в частности в направлении из Крыма. В то же время враг продолжает использовать обычные и реактивные "Шахеды", а Одесса остается одной из важных целей. Погода также влияет на ход атак.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Влияние погоды

По словам Сергея Братчука, ухудшение погоды влияет не только на работу украинской противовоздушной обороны, но и на сами российские дроны. В то же время украинские мобильные огневые группы уже имеют опыт работы в таких условиях, в частности по акустическим признакам.

"Определенные приёмы, которые у нас есть и которые отработаны именно на боевом опыте, помогают поражать вражеские цели. Тем более что сейчас враг действительно применяет больше так называемых обычных "Шахедов"", — отметил Братчук.

Работа мобильных огневых групп

Братчук подчеркнул, что мобильные огневые группы пока рано списывать со счетов. По его словам, реактивные дроны сложнее сбивать, однако значительное количество обычных бензиновых "Шахедов" также остается целью для украинской ПВО.

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"На сегодняшний день мобильные огневые группы отрабатывают эти вопросы. Реактивные дроны действительно сложно сбивать, но огромное количество так называемых бензиновых "Шахедов" накапливалось. Мы это прекрасно понимали, их очень долго не использовали. Собственно, это время и настало", — сказал пресс-секретарь.

Проверка новых маршрутов

Братчук также предположил, что Россия может использовать полёты обычных дронов для проверки маршрутов и поиска слабых мест в украинской противовоздушной обороне. Особенно это касается южных направлений.

"Я не исключаю также, что, помимо обычных террористических задач, сейчас россияне могут также отрабатывать определенные маршруты для того, чтобы затем запускать по этим маршрутам реактивные "Шахеды". Что касается ракет, мы очень часто сталкивались с тем, что враг прокладывает именно эти пути, выясняя, где, возможно, есть лазейка в нашей противовоздушной обороне", — пояснил Братчук.

Новые маршруты из Крыма

Отдельно Братчук обратил внимание на ситуацию на юге. По его словам, Россия уже пытается использовать новые направления для запусков из временно оккупированного Крыма.

"Что касается сегодняшнего дня, то мы видим, что враг пытается из Крыма, например, отрабатывать, в том числе, новые маршруты. Я сейчас не буду вдаваться в подробности по понятным причинам, но мы это сегодня уже отметили и, конечно, готовим, в том числе, тактическое противодействие", — рассказал он.

Пресс-секретарь отметил, что производство дронов в России не прекращалось. Поэтому даже после использования накопленных запасов враг может продолжать комбинировать различные типы беспилотников.

"Я думаю, они всё равно будут каким-то образом разбавлять эти бензиновые "Шахеды", использовать их, потому что реактивные дроны российского производства доказали на поле боя, что с ними чрезвычайно сложно бороться", — сказал Братчук.

В то же время, по его словам, на южном направлении часть реактивных дронов удается сбивать ещё над морем. Братчук добавил, что процент их сбивания, по его наблюдениям, постепенно растёт.

Перерыв между атаками

Братчук не стал прогнозировать, что сокращение ударов реактивными дронами по Киеву будет означать длительную передышку для столицы. Он подчеркнул, что ракетная и дронная угроза сохраняется для всех областей Украины, в частности юга.

"Я очень хотел бы это сказать, но давайте не будем забывать о самых главных тезисах, которыми мы должны руководствоваться и о которых нужно постоянно помнить. Война продолжается, сегодня угрозы существуют. Существует соответствующая угроза для всех наших областей, здесь без преувеличения", — подчеркнул пресс-секретарь.

Одесса в приоритете

По словам пресс-секретаря, Россия выбирает различные цели не только для достижения военного эффекта, но и для оказания психологического давления. При этом среди важных целей врага остается Одесса.

"Конечно, есть места, которые враг бомбит особенно безжалостно. Почему западные регионы? Мы говорим об инфраструктурных объектах, но самое главное — террор. Врагу сегодня тоже крайне необходимо сломить наше сопротивление. Показать, что, мол, он везде долетает, он везде поражает, он будет наносить удары по всей территории нашего государства", — пояснил Братчук.

Он отдельно подчеркнул, что юг Украины и Одесса остаются важными для России направлениями.

"Столица априори является целью №1. Одесса, в частности, также для врага является важной мишенью и целью. Мы все это тоже прекрасно должны понимать. Вообще, я бы не делал различия: здесь больше летит, здесь меньше. Это война, ракеты могут прилететь куда угодно", — заявил Братчук.

Реакция на угрозы Пресс-секретарь УДА призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности во время атак и не поддаваться панике. По его словам, главная цель российского террора — психологически измотать украинцев.

2Самое главное для гражданских — действительно не сломаться морально и укрыться. Это то, что спасает жизнь. Самое главное после всех этих тезисов и заявлений — выдержка. Не ломайтесь морально. Это то, чего хочет враг", — подытожил Братчук.

Как сообщали Новини.LIVE, РФ в последнее время всё чаще атакует Одессу баражирующими боеприпасами "Бандероль". Оккупанты испытывают новые тактики, чтобы затруднить работу украинской ПВО. В то же время украинские защитники ищут способы противодействовать этой угрозе.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области враг применяет реактивные дроны и пытается держать регион в постоянном напряжении. В то же время Силы обороны активизируют борьбу с атаками РФ. Особое внимание уделяют уничтожению ракетных носителей и действиям российской авиации в оккупированном Крыму.