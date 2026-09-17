Обстрел Одессы 17 сентября — повреждено высотное здание

Поврежденная высотка. Фото: t.me/odesaMVA

В ночь с 16 на 17 сентября россияне подвергли Одессу массированной атаке. В результате вражеского обстрела был поврежден многоэтажный дом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Одесской городской военной администрации.

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Последствия обстрела Одессы 17 сентября

Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, Одесса и Одесская область еще с позднего вечера 16 сентября и в ночь на 17 сентября находятся под атакой россиян. В частности, на регион летели реактивные дроны, КАБы и барьерирующие боеприпасы «Бандероль».

Уже в ночь на 17 сентября начальник Одесской ГВА Сергей Лысак в своём Telegram-канале написал о первых последствиях обстрела.

"Одесса под атакой врага. Повреждено многоэтажное здание. Детали выясняем. До отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах", — говорилось в сообщении в 00:56.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Обновлено в 01:54

Лысак уточнил, что сейчас уже известно о трех пострадавших. Среди них — трехлетний ребенок.

Другие атаки

Как сообщали Новини.LIVE, 16 сентября враг также атаковал Одессу и область реактивными дронами. В результате обстрела были повреждены жилой дом и склад, а также возник пожар.

Также мы писали, что в ночь на 15 сентября Одесская область также попала под обстрел. Враг повредил гражданскую инфраструктуру, жилые дома, гаражи и автомобили.