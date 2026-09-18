Массированная атака на Одесскую область 18 сентября: последствия ударов

Поврежденный дом. Фото: ГСЧС Одесской области

Вечером и ночью Россия подвергла Одессу и область массированным ударам. В результате ударов есть пострадавшие и значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, предприятие, склады и автомобили. Спасатели работали на местах попаданий, где вспыхнули пожары, и уже полностью их ликвидировали. Последствия атаки еще документируют правоохранители.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Последствия атаки

Россия не прекращает атаковать Одесскую область. Ночью и вечером враг нанёс массированный удар по региону. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали три человека. Повреждён одно из предприятий, складские помещения, резервуары и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Разрушенный дом. Фото: ГСЧС Одесской области

Полностью разрушены частный жилой дом и приусадебное сооружение. Ещё как минимум пять частных домов получили повреждения. Также пострадали здание лицея, теплицы, складские и приусадебные сооружения, а также несколько автомобилей.

Уничтоженный автомобиль. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

В результате ударов в нескольких местах возникли пожары. Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, которые вынуждали спасателей прерывать работу, пожарные продолжали тушить возгорания. На данный момент все пожары полностью потушены.

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Дыра в потолке. Фото: ГСЧС Одесской области

К ликвидации последствий были привлечены более 130 спасателей ГСЧС и 35 единиц техники. Также работали 18 человек и пять единиц техники местной пожарной команды, шесть добровольных пожарных и одна единица техники Ассоциации добровольных пожарных Украины. Кроме того, к работам привлекли четырех военнослужащих Национальной гвардии и одну единицу техники.

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаках

В ночь на 18 сентября Одесский район подвергся атаке беспилотников, барражирующих боеприпасов "Бандероль" и управляемых авиабомб. Первую воздушную тревогу объявили в 00:41, а уже в 00:54 в Одессе раздался взрыв. Еще один взрыв горожане услышали в 1:34. Во время атаки Воздушные силы сообщали о реактивном беспилотнике, который двигался из Николаевской области по западному курсу в направлении Доброслава. Тревога также распространялась на Раздельнянский и Березовский районы. В 00:55 в трех районах объявили отбой.

Ближе к утру в Одесской области объявили и о ракетной угрозе. В 03:38 сообщили о "Бандероле" в направлении Черноморска, Южного и Одессы, а в 03:40 — о КАБах, направлявшихся на Черноморск и Лиманку из акватории Черного моря. В Раздельнянском и Березовском районах также зафиксировали движение "Бандероли" и КАБа в направлении Маяков. В 03:52 и 03:55 сообщалось о взрывах в Одесской области. Общий отбой ракетной угрозы в районах объявили в 04:13.

После этого в течение утра воздушные тревоги из-за угрозы со стороны дронов объявлялись еще несколько раз. В 04:39 тревогу объявили в Раздельнянском, Березовском и Одесском районах, а отбой дали в 04:56. В 06:03 угроза возникла в Белгород-Днестровском и Одесском районах, где тревога продолжалась до 06:09. В 08:00 угрозу с дронов объявили в Одесском районе, а в 08:04 в Одессе снова прогремел взрыв. Также сообщалось о реактивном БПЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморска. В 08:20 в трех районах объявили отбой.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе после вражеского удара 16 сентября вспыхнул пожар. Горели гаражи, также повреждены автомобили и частные дома. К сожалению, в результате атаки погиб человек.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 17 сентября РФ атаковала Одессу. В результате удара повреждено многоэтажное здание. Люди приходят в себя после пережитого и оценивают повреждения своих квартир. В одном из домов жильцы оказались заблокированными из-за удара и пожара.