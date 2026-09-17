Нічна атака на Одесу: наслідки удару бо багатоповерхівці 17 вересня

Зруйнована квартира. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 17 вересня РФ атакувала Одесу. Внаслідок удару пошкоджена багатоповерхівка. Люди оговтуються від пережитого та оцінюють пошкодження своїх квартир. В одному з будинків мешканці опинилися заблокованими через удар і пожежу. Рятувальники допомогли їм вибратися, а комунальні служби вже почали відновлення будинку та пошкоджених комунікацій. Частина квартир зазнала значних руйнувань.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання та поспілкувалися з очевидцями атаки.

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Заблокувалися у квартирі

Богдан живе в будинку, який постраждав під час нічної атаки. Після удару він разом із дівчиною опинився заблокованим у квартирі. Через пожежу вони вийшли на балкон і почали кликати на допомогу.

Будинок після влучання. Фото: Новини.LIVE

За його словами, на балконі було достатньо повітря, а вогонь уже активно поширювався. Чоловік каже, що намагався зберігати спокій, щоб дівчина не панікувала.

"Ми вийшли на балкон, почали кричати людям, щоб допомогли, або рятувальникам. Це дійсно був страшний момент. Коли ти розумієш, що все горить, стає дуже страшно. Я намагався зберігати спокій, щоб дівчина не переживала", — розповів Богдан.

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Богдан про пережиту ніч. Фото: Новини.LIVE

Зруйнована квартира. Фото: Новини.LIVE

Богдан зазначив, що зараз квартира небезпечна для проживання через пошкодження конструкцій. Сусіди з іншої квартири встигли вийти з будинку за кілька хвилин до удару.

"Обов'язково треба спускатися і не ігнорувати будь-яку тривогу. Це важливо, щоб не було такої ситуації, як відчули ми", — зазначив він.

Знищена кімната. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджені десятки квартир

Як повідомила представниця керуючої компанії, наразі відомо, що в будинку пошкоджено понад два десятки квартир. Частина з них зазнала значних руйнувань, до деяких приміщень поки немає доступу.

"Нам вже відомо про більш ніж два десятки квартир, які постраждали. Ми бачимо, що декілька квартир, десь чотири-п'ять, вони зруйновані", — розповіла Ольга Баклаженко.

Ольга Баклаженко про наслідки. Фото: Новини.LIVE

Кімната після атаки. Фото: Новини.LIVE

Наразі працівники обстежують будинок, закривають пошкоджені вікна та відновлюють комунікації. Біля будинку також працює оперативний штаб, де мешканці можуть подати заяви щодо пошкодженого майна.

Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE

Керуюча компанія розчищає пошкоджені ділянки та відновлює комунікації. У більшості квартир уже є світло, проблеми залишаються лише на двох пошкоджених поверхах. Після ліквідації наслідків, буде проведено аналіз стану будинку та зруйнованих квартир, щоб розпочати відбудову.

Руйнації на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

У ніч на 17 вересня Росія завдала комбінованого удару по Одещині баражуючими боєприпасами та реактивними дронами. Під ударом опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. За інформацією прокуратури, внаслідок атаки пошкоджено 10 квартир 19-поверхового будинку, п'ятиповерхівку, три приватні домоволодіння, дитячий садок, літній майданчик ресторану та 11 автомобілів. Також один приватний будинок знищено.

"Рятувальники здійснювали обхід по квартирах для того, щоб впевнитися, що там немає постраждалих осіб. На жаль, в цьому будинку постраждали три особи, із них одна дитина", — повідомила Марина Аверіна.

Під'їзд після удару. Фото: Новини.LIVE

За її словами, ще за однією адресою знищено житловий будинок і пошкоджено розташовані поруч будівлі. Там також постраждали троє людей, серед них дитина. На місцях працювали психологи ДСНС.

Знищена квартира. Фото: Новини.LIVE

Загалом через атаку постраждали семеро людей: 4-річна дівчинка, 13-річний хлопець, чотири жінки віком від 52 до 87 років та 65-річний чоловік. Чотирьох потерпілих госпіталізували.

Уламки в квартирі. Фото: Новини.LIVE

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 150 рятувальників. Правоохоронці документують наслідки удару. За фактами воєнних злочинів розпочато досудове розслідування.

Тріщини на стіні. Фото: Новини.LIVE

Ранкова атака

Зранку 17 вересня ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини реактивними БпЛА. Унаслідок удару пошкоджено дахи та вікна приватних житлових будинків, а також автоцистерну. За попередніми даними, постраждали четверо людей. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. На місцях влучань триває ліквідація наслідків удару.

Наслідки удару по Одещині. Фото: Одеська ОВА

Удар по судну

Вранці 17 вересня російський БпЛА атакував цивільне судно під прапором Танзанії у Чорному морі. Унаслідок удару пошкоджено надбудову та палубу судна. Капітан загинув, ще троє членів екіпажу постраждали.

"Свідомі російські атаки на українські порти та цивільні торговельні судна вкотре підтверджують, що країна-агресор грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, створюючи загрозу для життя людей і безпеки міжнародного судноплавства", — зазначив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі після ворожого удару, 16 вересня, спалахнула пожежа. Горіли гаражі, також пошкоджені автомобілі та приватні будинки. На жаль, унаслідок атаки загинула людина.

Також Новини.LIVE писали, що зранку, 16 вересня під удар потрапив поїзд, який прямував за маршрутом Київ — Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці людей встигли евакуювати. Поїзна та локомотивна бригади також залишили потяг до удару.