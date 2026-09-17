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Головна Одеса В Одесі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу

В Одесі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу

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17 вересня 2026 08:09
Обстріл Одеси 17 вересня: семеро поранених, пошкоджена багатоповерхівка
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 вересня. Фото: t.me/odesaMVA

В Одесі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу у ніч проти 17 вересня. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку. На місцях ворожих ударів тривають роботи з ліквідації наслідків.

Про це повідомили очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Одеси

"Внаслідок нічної ворожої атаки в Одесі зазнала пошкоджень житлова 19-поверхівка. В іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок. Ще один пошкоджений. Зазнали руйнувань господарчі споруди", — зазначив Лисак.

Наслідки російського обстрілу Одеси 17 вересня
Наслідки обстрілу Одеси 17 вересня. Фото: t.me/odesaMVA
Удар Росії по Одесі 17 вересня
Ліквідація наслідків російського обстрілу Одеси 17 вересня. Фото: t.me/odesaMVA

Крім того, є пошкодження інфраструктури.

Атака Росії на Одесу 17 вересня
Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі. Фото: t.me/odeskaODA

Внаслідок російських ударів поранення отримали семеро людей, серед яких двоє дітей 4 та 13 років.

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Російський обстріл Одеси 17 вересня
Удар Росії по Одесі 17 вересня. Фото: t.me/odesaMVA

На місцях продовжують усувати наслідки атаки, зокрема закривають віконні отвори. Також працюють оперативні штаби, куди жителі можуть звернутися по необхідну допомогу.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 17 вересня російські окупанти масовано атакували Одесу. На регіон летіли реактивні дрони, КАБи та баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Крім того, 16 вересня Росія вдарила по Одесі реактивним БпЛА, внаслідок чого є загиблий. Зокрема, в одному з районів сталася пожежа.

Одеса війна Україна обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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