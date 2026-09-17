Обстріл Одеси 17 вересня: семеро поранених, пошкоджена багатоповерхівка

Наслідки російського обстрілу Одеси 17 вересня. Фото: t.me/odesaMVA

В Одесі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу у ніч проти 17 вересня. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку. На місцях ворожих ударів тривають роботи з ліквідації наслідків.

Про це повідомили очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Одеси

"Внаслідок нічної ворожої атаки в Одесі зазнала пошкоджень житлова 19-поверхівка. В іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок. Ще один пошкоджений. Зазнали руйнувань господарчі споруди", — зазначив Лисак.

Наслідки обстрілу Одеси 17 вересня. Фото: t.me/odesaMVA

Ліквідація наслідків російського обстрілу Одеси 17 вересня. Фото: t.me/odesaMVA

Крім того, є пошкодження інфраструктури.

Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі. Фото: t.me/odeskaODA

Внаслідок російських ударів поранення отримали семеро людей, серед яких двоє дітей 4 та 13 років.

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На місцях продовжують усувати наслідки атаки, зокрема закривають віконні отвори. Також працюють оперативні штаби, куди жителі можуть звернутися по необхідну допомогу.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 17 вересня російські окупанти масовано атакували Одесу. На регіон летіли реактивні дрони, КАБи та баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Крім того, 16 вересня Росія вдарила по Одесі реактивним БпЛА, внаслідок чого є загиблий. Зокрема, в одному з районів сталася пожежа.