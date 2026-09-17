Обстріл Одеси 17 вересня: семеро поранених, пошкоджена багатоповерхівка

В Одесі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу
В Одесі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу у ніч проти 17 вересня. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку. На місцях ворожих ударів тривають роботи з ліквідації наслідків.
Про це повідомили очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Одеси
"Внаслідок нічної ворожої атаки в Одесі зазнала пошкоджень житлова 19-поверхівка. В іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок. Ще один пошкоджений. Зазнали руйнувань господарчі споруди", — зазначив Лисак.
Крім того, є пошкодження інфраструктури.
Внаслідок російських ударів поранення отримали семеро людей, серед яких двоє дітей 4 та 13 років.
На місцях продовжують усувати наслідки атаки, зокрема закривають віконні отвори. Також працюють оперативні штаби, куди жителі можуть звернутися по необхідну допомогу.
Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 17 вересня російські окупанти масовано атакували Одесу. На регіон летіли реактивні дрони, КАБи та баражуючі боєприпаси "Бандероль".
Крім того, 16 вересня Росія вдарила по Одесі реактивним БпЛА, внаслідок чого є загиблий. Зокрема, в одному з районів сталася пожежа.