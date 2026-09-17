Обстрел Одессы 17 сентября: семь раненых, повреждена многоэтажка

Последствия российского обстрела Одессы 17 сентября. Фото: t.me/odesaMVA

В Одессе увеличилось число раненых в результате российского обстрела в ночь на 17 сентября. В частности, был повреждён многоэтажный дом. В местах вражеских ударов продолжаются работы по ликвидации последствий.

Об этом сообщили глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Одессы

"В результате ночной вражеской атаки в Одессе была повреждена 19-этажная жилая многоэтажка. В другом районе города разрушен частный жилой дом. Еще один поврежден. Повреждения получили хозяйственные постройки", — отметил Лысак.

Последствия обстрела Одессы 17 сентября. Фото: t.me/odesaMVA

Ликвидация последствий российского обстрела Одессы 17 сентября. Фото: t.me/odesaMVA

Кроме того, имеются повреждения инфраструктуры.

Поврежденный многоэтажный дом в Одессе. Фото: t.me/odeskaODA

В результате российских ударов ранения получили семь человек, среди которых двое детей 4 и 13 лет.

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На местах продолжают устранять последствия атаки, в частности закрывают оконные проемы. Также работают оперативные штабы, куда жители могут обратиться за необходимой помощью.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 17 сентября российские оккупанты массированно атаковали Одессу. На регион летели реактивные дроны, КАБы и баражирующие боеприпасы "Бандероль".

Кроме того, 16 сентября Россия нанесла удар по Одессе реактивным БпЛА, в результате чего есть погибший. В частности, в одном из районов произошел пожар.