Ночная атака на Одессу: последствия удара по многоэтажке 17 сентября

Разрушенная квартира. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 17 сентября РФ нанесла удар по Одессе. В результате удара была повреждена многоэтажка. Люди приходят в себя после пережитого и оценивают повреждения своих квартир. В одном из домов жильцы оказались заблокированными из-за удара и пожара. Спасатели помогли им выбраться, а коммунальные службы уже приступили к восстановлению дома и поврежденных коммуникаций. Часть квартир подверглась значительным разрушениям.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте попадания и пообщались с очевидцами атаки.

Реклама

Оказались заблокированными в квартире

Богдан живет в доме, пострадавшем во время ночной атаки. После удара он вместе с девушкой оказался заблокированным в квартире. Из-за пожара они вышли на балкон и начали звать на помощь.

Дом после попадания. Фото: Новини.LIVE

По его словам, на балконе было достаточно воздуха, а огонь уже активно распространялся. Мужчина говорит, что старался сохранять спокойствие, чтобы девушка не паниковала.

"Мы вышли на балкон, начали кричать людям, чтобы они помогли, или спасателям. Это действительно был страшный момент. Когда ты понимаешь, что всё горит, становится очень страшно. Я старался сохранять спокойствие, чтобы девушка не переживала", — рассказал Богдан.

Читайте также:

Богдан о пережитой ночи. Фото: Новини.LIVE

Разрушенная квартира. Фото: Новини.LIVE

Богдан отметил, что сейчас квартира опасна для проживания из-за повреждений конструкций. Соседи из другой квартиры успели выйти из дома за несколько минут до взрыва.

"Обязательно нужно спускаться и не игнорировать любую тревогу. Это важно, чтобы не повторилась такая ситуация, как та, которую пережили мы", — отметил он.

Разрушенная комната. Фото: Новини.LIVE

Повреждены десятки квартир

Как сообщила представительница управляющей компании, на данный момент известно, что в доме повреждено более двух десятков квартир. Часть из них подверглась значительным разрушениям, в некоторые помещения пока нет доступа.

"Нам уже известно о более чем двух десятках пострадавших квартир. Мы видим, что несколько квартир, где-то четыре-пять, разрушены", — рассказала Ольга Баклаженко.

Ольга Баклаженко о последствиях. Фото: Новини.LIVE

Комната после атаки. Фото: Новини.LIVE

Сейчас работники обследуют дом, закрывают поврежденные окна и восстанавливают коммуникации. Возле дома также работает оперативный штаб, куда жильцы могут подать заявления о поврежденном имуществе.

Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE

Управляющая компания расчищает поврежденные участки и восстанавливает коммуникации. В большинстве квартир уже есть свет, проблемы остаются только на двух поврежденных этажах. После ликвидации последствий будет проведен анализ состояния дома и разрушенных квартир, чтобы приступить к восстановлению.

Разрушения в месте попадания. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

В ночь на 17 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Одесской области баражирующими боеприпасами и реактивными дронами. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры. По информации прокуратуры, в результате атаки повреждены 10 квартир 19-этажного дома, пятиэтажное здание, три частных домовладения, детский сад, летняя терраса ресторана и 11 автомобилей. Также один частный дом был разрушен.

"Спасатели обходили квартиры, чтобы убедиться, что там нет пострадавших. К сожалению, в этом доме пострадали три человека, в том числе один ребенок", — сообщила Марина Аверина.

Подъезд после удара. Фото: Новини.LIVE

По её словам, ещё по одному адресу уничтожен жилой дом и повреждены расположенные рядом здания. Там также пострадали три человека, среди них — ребёнок. На местах работали психологи ГСЧС.

Разрушенная квартира. Фото: Новости.LIVE

Всего в результате атаки пострадали семь человек: 4-летняя девочка, 13-летний мальчик, четыре женщины в возрасте от 52 до 87 лет и 65-летний мужчина. Четверо пострадавших были госпитализированы.

Обломки в квартире. Фото: Новини.LIVE

К ликвидации последствий атаки привлекли более 150 спасателей. Правоохранители документируют последствия удара. По фактам военных преступлений начато досудебное расследование.

Трещины на стене. Фото: Новини.LIVE

Утренняя атака

Утром 17 сентября враг атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области реактивными БПЛА. В результате удара повреждены крыши и окна частных жилых домов, а также автоцистерна. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Информация о последствиях атаки уточняется. На местах попаданий продолжается ликвидация последствий удара.

Последствия удара по Одесской области. Фото: Одесская ОВА

Удар по судну

Утром 17 сентября российский БПЛА атаковал гражданское судно под флагом Танзании в Черном море. В результате удара повреждена надстройка и палуба судна. Капитан погиб, еще трое членов экипажа пострадали.

"Сознательные российские атаки на украинские порты и гражданские торговые суда еще раз подтверждают, что страна-агрессор грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, создавая угрозу жизни людей и безопасности международного судоходства", — отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе после вражеского удара 16 сентября вспыхнул пожар. Горяли гаражи, также повреждены автомобили и частные дома. К сожалению, в результате атаки погиб человек.

Также Новини.LIVE писали, что утром 16 сентября под удар попал поезд, следовавший по маршруту Киев — Николаев. Благодаря своевременному предупреждению мониторинговой команды "Укрзализныци" людей успели эвакуировать. Поездная и локомотивная бригады также покинули поезд до удара.