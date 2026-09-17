Ночная атака на Одессу: последствия удара по многоэтажке 17 сентября

Состояние атакованного россиянами дома в Одессе: что рассказали очевидцы
В ночь на 17 сентября РФ нанесла удар по Одессе. В результате удара была повреждена многоэтажка. Люди приходят в себя после пережитого и оценивают повреждения своих квартир. В одном из домов жильцы оказались заблокированными из-за удара и пожара. Спасатели помогли им выбраться, а коммунальные службы уже приступили к восстановлению дома и поврежденных коммуникаций. Часть квартир подверглась значительным разрушениям.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте попадания и пообщались с очевидцами атаки.
Оказались заблокированными в квартире
Богдан живет в доме, пострадавшем во время ночной атаки. После удара он вместе с девушкой оказался заблокированным в квартире. Из-за пожара они вышли на балкон и начали звать на помощь.
По его словам, на балконе было достаточно воздуха, а огонь уже активно распространялся. Мужчина говорит, что старался сохранять спокойствие, чтобы девушка не паниковала.
"Мы вышли на балкон, начали кричать людям, чтобы они помогли, или спасателям. Это действительно был страшный момент. Когда ты понимаешь, что всё горит, становится очень страшно. Я старался сохранять спокойствие, чтобы девушка не переживала", — рассказал Богдан.
Богдан отметил, что сейчас квартира опасна для проживания из-за повреждений конструкций. Соседи из другой квартиры успели выйти из дома за несколько минут до взрыва.
"Обязательно нужно спускаться и не игнорировать любую тревогу. Это важно, чтобы не повторилась такая ситуация, как та, которую пережили мы", — отметил он.
Повреждены десятки квартир
Как сообщила представительница управляющей компании, на данный момент известно, что в доме повреждено более двух десятков квартир. Часть из них подверглась значительным разрушениям, в некоторые помещения пока нет доступа.
"Нам уже известно о более чем двух десятках пострадавших квартир. Мы видим, что несколько квартир, где-то четыре-пять, разрушены", — рассказала Ольга Баклаженко.
Сейчас работники обследуют дом, закрывают поврежденные окна и восстанавливают коммуникации. Возле дома также работает оперативный штаб, куда жильцы могут подать заявления о поврежденном имуществе.
Управляющая компания расчищает поврежденные участки и восстанавливает коммуникации. В большинстве квартир уже есть свет, проблемы остаются только на двух поврежденных этажах. После ликвидации последствий будет проведен анализ состояния дома и разрушенных квартир, чтобы приступить к восстановлению.
Что известно об атаке
В ночь на 17 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Одесской области баражирующими боеприпасами и реактивными дронами. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры. По информации прокуратуры, в результате атаки повреждены 10 квартир 19-этажного дома, пятиэтажное здание, три частных домовладения, детский сад, летняя терраса ресторана и 11 автомобилей. Также один частный дом был разрушен.
"Спасатели обходили квартиры, чтобы убедиться, что там нет пострадавших. К сожалению, в этом доме пострадали три человека, в том числе один ребенок", — сообщила Марина Аверина.
По её словам, ещё по одному адресу уничтожен жилой дом и повреждены расположенные рядом здания. Там также пострадали три человека, среди них — ребёнок. На местах работали психологи ГСЧС.
Всего в результате атаки пострадали семь человек: 4-летняя девочка, 13-летний мальчик, четыре женщины в возрасте от 52 до 87 лет и 65-летний мужчина. Четверо пострадавших были госпитализированы.
К ликвидации последствий атаки привлекли более 150 спасателей. Правоохранители документируют последствия удара. По фактам военных преступлений начато досудебное расследование.
Утренняя атака
Утром 17 сентября враг атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области реактивными БПЛА. В результате удара повреждены крыши и окна частных жилых домов, а также автоцистерна. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Информация о последствиях атаки уточняется. На местах попаданий продолжается ликвидация последствий удара.
Удар по судну
Утром 17 сентября российский БПЛА атаковал гражданское судно под флагом Танзании в Черном море. В результате удара повреждена надстройка и палуба судна. Капитан погиб, еще трое членов экипажа пострадали.
"Сознательные российские атаки на украинские порты и гражданские торговые суда еще раз подтверждают, что страна-агрессор грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, создавая угрозу жизни людей и безопасности международного судоходства", — отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе после вражеского удара 16 сентября вспыхнул пожар. Горяли гаражи, также повреждены автомобили и частные дома. К сожалению, в результате атаки погиб человек.
Также Новини.LIVE писали, что утром 16 сентября под удар попал поезд, следовавший по маршруту Киев — Николаев. Благодаря своевременному предупреждению мониторинговой команды "Укрзализныци" людей успели эвакуировать. Поездная и локомотивная бригады также покинули поезд до удара.