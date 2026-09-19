Росіяни атакували Одесу вночі: пошкодження та проблеми зі світлом

Рятувальники на місці влучання. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська вночі знову атакували Одесу. Під ударом знову опинилася адміністративна будівля, яку росіяни атакували напередодні. Після атаки у частині міста виникли проблеми з електропостачанням, через що довелося змінити роботу трамваїв і тролейбусів. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської МВА, ДТЕК та міські служби.

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Наслідки нічної атаки на Одесу

За інформацією Сергія Лисака, внаслідок нічного удару зафіксовано пошкодження інфраструктури та адміністративної будівлі. За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місцях пошкоджень працюють відповідні служби, наслідки атаки уточнюються.

Техніка прибирає наслідки атаки. Фото: Одеська міська рада

Водночас за уточненими даними Олега Кіпера, один із ударів знову прийшовся на адміністративну будівлю, яка вже була атакована напередодні в Одесі. На верхніх поверхах будівлі спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Пожежа в будівлі. Фото: Олег Кіпер/Telegram

За іншими адресами внаслідок російської атаки пошкоджено дахи, фасад та скління двох житлових будинків. Також в Одеському районі пошкоджень зазнали легковий автомобіль і мікроавтобус. Крім того, російські війська пошкодили двоповерхову будівлю освітнього закладу. Станом на ранок інформації про загиблих або постраждалих не надходило.



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Проблеми з електропостачанням в Одесі

Після нічного удару в Одесі виникли проблеми й з електропостачанням. У ДТЕК повідомили про локальну аварійну ситуацію. Світло зникло у частині Пересипського, Приморського та Одеського районів. Енергетики вже виїхали на місце аварії. Фахівці проводять ремонтні роботи та намагаються якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Частина тролейбусів в Одесі не курсує

Проблеми з електропостачанням позначилися і на роботі міського електротранспорту. Частину тролейбусних маршрутів тимчасово зупинили, інші працюють за зміненими схемами.

Наразі не курсують тролейбуси №2, №3 та №8.

Інші маршрути працюють так:

№7 — вулиця Архітекторська — Залізничний вокзал;

№9 — вулиця Інглезі — Залізничний вокзал;

№10 — вулиця Інглезі — Залізничний вокзал.

Які трамваї зупинилися

Значно більше змін запровадили у роботі трамваїв. Тимчасово не курсують маршрути №1, №5, №12, №15, №17, №18, №20, №21 та №28.

Два трамвайні маршрути продовжують роботу за скороченою схемою. Трамвай №7 курсує від 11-ї станції Люстдорфської дороги до Старосінної площі.

Трамвай №10 перевозить пасажирів від вулиці Іцхака Рабіна до Старосінної площі.

Частину автобусів переорієнтували

У зв’язку з обмеженнями в роботі міського електротранспорту в Одесі частину автобусів приватних перевізників переорієнтували на напрямки, де не курсують трамваї та тролейбуси.

За трамвайним маршрутом №5 організували рух автобуса на ділянці "Аркадія — Залізничний вокзал".

За трамвайним маршрутом №20 "Херсонський сквер — Хаджибейський лиман" також запустили автобус. Інтервал руху становить 60 хвилин.

Кількість автобусів на маршрутах №127, №146 та №185, які курсують через Фонтанську дорогу, збільшили.

Роботу тролейбусного маршруту №3 компенсують збільшенням кількості маршрутних таксі №233, а тролейбусного маршруту №8 — маршрутних таксі №208.

Також збільшили кількість автобусів, які курсують у напрямку Пересипського району, зокрема маршрутів, що проходять через проспект Князя Володимира Великого.

Раніше, 17 вересня, Новини.LIVE писали, що росіяни завдали комбінованого удару по Одесі. Було пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, дитячий садок, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Після удару мешканці одного з будинків опинилися заблокованими, вибратися їм допомогли рятувальники.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 16 вересня російські війська атакували Одесу реактивним БпЛА. В одному з житлових районів спалахнула пожежа, були пошкоджені гаражі, автомобілі та приватні будинки. Внаслідок удару загинула людина.