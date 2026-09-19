Россияне атаковали Одессу ночью: повреждения и проблемы с электричеством

Спасатели на месте происшествия. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские войска ночью вновь атаковали Одессу. Под ударом вновь оказалось административное здание, которое россияне атаковали накануне. После атаки в части города возникли проблемы с электроснабжением, из-за чего пришлось изменить график движения трамваев и троллейбусов. Информация о пострадавших не поступала.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации, ДТЭК и городские службы.

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Последствия ночного удара по Одессе

По информации Сергея Лысака, в результате ночного удара зафиксированы повреждения инфраструктуры и административного здания. По предварительным данным, люди не пострадали. На местах повреждений работают соответствующие службы, последствия атаки уточняются.

Техника устраняет последствия атаки. Фото: Одесский городской совет

В то же время, по уточненным данным Олега Кипера, один из ударов вновь пришелся на административное здание, которое уже подверглось атаке накануне в Одессе. На верхних этажах здания вспыхнул пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Пожар в здании. Фото: Олег Кипер/Telegram

По другим адресам в результате российской атаки повреждены крыши, фасад и остекление двух жилых домов. Также в Одесском районе повреждения получили легковой автомобиль и микроавтобус. Кроме того, российские войска повредили двухэтажное здание учебного заведения. По состоянию на утро информации о погибших или пострадавших не поступало.

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Техника работает на месте попадания. Фото: Одесский городской совет

Проблемы с электроснабжением в Одессе

После ночного удара в Одессе возникли проблемы и с электроснабжением. В ДТЭК сообщили о локальной аварийной ситуации. Свет пропал в части Пересыпского, Приморского и Одесского районов. Энергетики уже выехали на место аварии. Специалисты проводят ремонтные работы и пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

Часть троллейбусов в Одессе не курсирует

Проблемы с электроснабжением сказались и на работе городского электротранспорта. Часть троллейбусных маршрутов временно приостановлена, остальные работают по измененным схемам.

В настоящее время не курсируют троллейбусы №2, №3 и №8.

Остальные маршруты работают следующим образом:

№7 — улица Архитекторская — Железнодорожный вокзал;

№ 9 — улица Инглези — Железнодорожный вокзал;

№10 — улица Инглези — Железнодорожный вокзал.

Какие трамваи не курсируют

Значительно больше изменений ввели в работе трамваев. Временно не курсируют маршруты №1, №5, №12, №15, №17, №18, №20, №21 и №28.

Два трамвайных маршрута продолжают работу по сокращённой схеме. Трамвай №7 курсирует от 11-й станции Люстдорфской дороги до Старосинной площади.

Трамвай №10 перевозит пассажиров от улицы Ицхака Рабина до Старосинной площади.

Часть автобусов перенаправили

В связи с ограничениями в работе городского электротранспорта в Одессе часть автобусов частных перевозчиков перенаправили на маршруты, где не курсируют трамваи и троллейбусы.

По трамвайному маршруту № 5 организовано движение автобуса на участке "Аркадия — Железнодорожный вокзал".

По трамвайному маршруту № 20 "Херсонский сквер — Хаджибейский лиман" также запущен автобус. Интервал движения составляет 60 минут.

Количество автобусов на маршрутах № 127, № 146 и № 185, курсирующих по Фонтанской дороге, увеличили.

Работу троллейбусного маршрута № 3 компенсируют увеличением количества маршрутных такси № 233, а троллейбусного маршрута № 8 — маршрутных такси № 208.

Также увеличили количество автобусов, курсирующих в направлении Пересыпского района, в частности маршрутов, проходящих по проспекту Князя Владимира Великого.

Ранее, 17 сентября, Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли комбинированный удар по Одессе. Были повреждены многоэтажный дом, частные дома, детский сад, автомобили и другие гражданские объекты. После удара жильцы одного из домов оказались заблокированными, выбраться им помогли спасатели.

Также Новини.LIVE сообщали, что 16 сентября российские войска атаковали Одессу реактивным БПЛА. В одном из жилых районов вспыхнул пожар, были повреждены гаражи, автомобили и частные дома. В результате удара погиб один человек.