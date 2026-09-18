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Головна Одеса У центрі Одеси пролунав вибух: РФ вдарила по адмінбудівлі

У центрі Одеси пролунав вибух: РФ вдарила по адмінбудівлі

Ua ru
18 вересня 2026 20:23
Репортаж
РФ атакувала центр Одеси реактивним дроном: є постраждалі
Наслідки атаки РФ по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Російські військові у п’ятницю, 18 вересня, атакували центр Одеси реактивним безпілотником. Внаслідок удару пошкоджена адміністративна будівля, виникла пожежа, яка охопила кілька поверхів. Відомо про сімох постраждалих, один із них перебуває у важкому стані.

Про атаку повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує Новини.LIVE.

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РФ атакувала центр Одеси реактивним дроном

За його словами, російський реактивний безпілотник влучив у людному місці в центрі міста та пошкодив адміністративну будівлю.

У центрі Одеси пролунав вибух: РФ вдарила по адмінбудівлі - фото 1
Пошкоджена будівля в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Інформація про наслідки удару уточнювалася. Згодом стало відомо про перших постраждалих.

Скільки людей постраждали в Одесі

Станом на 17:00 було відомо про трьох постраждалих. Один із них перебував у важкому стані. Усіх потерпілих госпіталізували, медики надавали їм необхідну допомогу.

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Наслідки атаки по Одесі. Фото: Новини.LIVE

О 17:19 кількість постраждалих зросла до п’яти. У більшості з них зафіксували уламкові поранення.

Згодом голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про десятерых постраждалих.

Що відомо про наслідки удару

Внаслідок атаки пошкоджено фасад і скління адміністративної будівлі. Пожежа, яка виникла після удару, охопила кілька поверхів.

У центрі Одеси пролунав вибух: РФ вдарила по адмінбудівлі - фото 4
Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: Новини.LIVE

На місці працюють екстрені та відповідні служби. Також розгорнули оперативний штаб для допомоги постраждалим.

Як писали Новини.LIVE, в Одесі пролунала серія потужних вибухів під час атаки російських реактивних дронів. Упродовж дня на місто та область летіло кілька безпілотників з акваторії Чорного моря.

Також Росія масовано атакувала Одесу та область уночі й увечері 18 вересня. Внаслідок ударів були постраждалі та значні руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджені житлові будинки, підприємство, склади й автомобілі, а на кількох місцях виникли пожежі.

Одеса безпілотник руйнування постраждалі атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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