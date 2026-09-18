Россия атаковала центр Одессы реактивным дроном: есть пострадавшие

В центре Одессы прогремел взрыв: РФ нанесла удар по админзданию
В пятницу, 18 сентября, российские военные атаковали центр Одессы с помощью реактивного беспилотника. В результате удара было повреждено административное здание, возник пожар, охвативший несколько этажей. Известно о семи пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.
Об атаке сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, сообщает Новини.LIVE.
Россия атаковала центр Одессы реактивным дроном
По его словам, российский реактивный беспилотник попал в людном месте в центре города и повредил административное здание.
Информация о последствиях удара уточнялась. Впоследствии стало известно о первых пострадавших.
Сколько человек пострадало в Одессе
По состоянию на 17:00 было известно о трёх пострадавших. Один из них находился в тяжёлом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали, медики оказывали им необходимую помощь.
В 17:19 число пострадавших возросло до пяти. У большинства из них зафиксированы осколочные ранения.
Впоследствии глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о семи пострадавших.
Что известно о последствиях удара
В результате атаки повреждены фасад и остекление административного здания. Пожар, возникший после удара, охватил несколько этажей.
На месте работают экстренные и соответствующие службы. Также развернули оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим.
Как писали Новини.LIVE, в Одессе прогремела серия мощных взрывов во время атаки российских реактивных дронов. В течение дня на город и область летели несколько беспилотников из акватории Чёрного моря.
Также Россия массированно атаковала Одессу и область ночью и вечером 18 сентября. В результате ударов были пострадавшие и значительные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены жилые дома, предприятие, склады и автомобили, а в нескольких местах возникли пожары.