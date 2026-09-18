Россия атаковала центр Одессы реактивным дроном: есть пострадавшие

Последствия атаки РФ на Одессу. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 18 сентября, российские военные атаковали центр Одессы с помощью реактивного беспилотника. В результате удара было повреждено административное здание, возник пожар, охвативший несколько этажей. Известно о семи пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

Об атаке сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, сообщает Новини.LIVE.

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Россия атаковала центр Одессы реактивным дроном

По его словам, российский реактивный беспилотник попал в людном месте в центре города и повредил административное здание.

Поврежденное здание в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Информация о последствиях удара уточнялась. Впоследствии стало известно о первых пострадавших.

Сколько человек пострадало в Одессе

По состоянию на 17:00 было известно о трёх пострадавших. Один из них находился в тяжёлом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали, медики оказывали им необходимую помощь.

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Последствия атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE

В 17:19 число пострадавших возросло до пяти. У большинства из них зафиксированы осколочные ранения.

Впоследствии глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о семи пострадавших.

Что известно о последствиях удара

В результате атаки повреждены фасад и остекление административного здания. Пожар, возникший после удара, охватил несколько этажей.

Ликвидация последствий российской атаки. Фото: Новини.LIVE

На месте работают экстренные и соответствующие службы. Также развернули оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим.

Как писали Новини.LIVE, в Одессе прогремела серия мощных взрывов во время атаки российских реактивных дронов. В течение дня на город и область летели несколько беспилотников из акватории Чёрного моря.

Также Россия массированно атаковала Одессу и область ночью и вечером 18 сентября. В результате ударов были пострадавшие и значительные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены жилые дома, предприятие, склады и автомобили, а в нескольких местах возникли пожары.