Россия атакует Одессу реактивными дронами: слышны взрывы

Срочная новость

В Одессе сегодня, 18 сентября, прогремела серия мощных взрывов. Враг атакует город реактивными БПЛА с акватории Чёрного моря. В течение дня на областной центр и регион уже нанесли удары несколько дронов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что такое реактивный дрон

Реактивный дрон — это беспилотник, который движется благодаря реактивному двигателю. В отличие от дронов с винтами, он развивает значительно более высокую скорость, поэтому его сложнее вовремя обнаружить и сбить. Такие беспилотники могут использоваться для нанесения ударов по наземным целям.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Читайте также:

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.