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Головна Одеса Потужні вибухи пролунали в Одесі: Росія атакує дронами

Потужні вибухи пролунали в Одесі: Росія атакує дронами

Ua ru
18 вересня 2026 16:39
Росія атакує Одесу реактивними дронами: лунають вибухи
Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі, зараз, 18 вересня пролунала серія потужних вибухів. Ворог атакує місто реактивними БпЛА з акваторії Чорного моря. Впродовж дня на обласний центр та регіон летіло вже декілька дронів.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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Що таке реактивний дрон

Реактивний дрон — це безпілотник, який рухається завдяки реактивному двигуну. На відміну від дронів із гвинтами, він розвиває значно вищу швидкість, тому його складніше вчасно виявити та збити. Такі безпілотники можуть використовуватися для ударів по наземних цілях.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

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Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси обстріл Одеси Обстріл Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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