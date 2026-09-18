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Головна Одеса Наближення зими та обстріли: чи планують одесити виїжджати з міста

Наближення зими та обстріли: чи планують одесити виїжджати з міста

Ua ru
18 вересня 2026 22:33
Зима в Одесі 2026: чи планують містяни виїжджати з міста
Декоративний елемент "Я люблю Одесу". Фото: Новини.LIVE

Попереду ще одна зима в умовах війни. До холодного сезону традиційно треба готуватись заздалегідь. На тлі прогнозів про нові масовані атаки на енергетичну інфраструктуру та можливі перебої зі світлом і теплом питання зимівлі знову стає для одеситів особливо актуальним. 

Журналісти Новини.LIVE запитали містян, чи планують вони залишатися в Одесі або виїжджати на зиму?

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Зимівля в Одесі

Одесити з неабияким теплом ставляться до свого міста і навіть в складні часи не готові залишати його. Для когось це означає бути поруч з рідними і близькими, а для інших — неповторні спогади і стиль життя, який створювався роками. Прив’язаність іноді виявляється сильнішою за страх перед невизначеністю.

"Не хочеться виїжджати зі свого улюбленого міста. У нас тут робота, все життя, тренування, друзі, люди. Тут кожна вулиця, яку не хочеться кидати. Я до сих пір якось тримаю позитив — не знаю як, але вдається. Тому я бажаю нам всім, щоб нікому в будинок не влучало нічого", — говорить Тетяна.

Тетяна про улюблене місто. Фото: Новини.LIVE
Тетяна про улюблене місто. Фото: Новини.LIVE

Окремим джерелом упевненості для містян залишається віра в українських військових. Саме вона допомагає не будувати життя навколо страху та не розглядати виїзд як єдиний варіант. 

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"Ні, не планую виїжджати, буду в Одесі. Я сподіваюсь, що перезимую, що буде все у нас нормально. Я вірю в ЗСУ. Тут живу з 79-го року, їхати не хочу. Діти, правда, закордоном, але я тут", — розповідає Надія.

Надія про довіру до армії. Фото: Новини.LIVE
Надія про довіру до армії. Фото: Новини.LIVE

Життя під обстрілами

Одесити вже пережили чотири воєнні зими та чимало складнощів. Тож очікування п’ятої не лякає містян так, щоб вони були готові залишити звичне життя і рідне місто. Люди сподіваються, що зможуть пережити ще один непростий сезон удома.

"Ні, не планую переїжджати. Будемо тут якось зимувати. Куди тікати від цих проблем? Я вже так до них пристосувалась, що не знаю. Я вже навіть не прокидаюсь вночі через обстріли. Що буде, то буде", — каже Людмила.

Людмила про адаптацію до воєнних реалій. Фото: Новини.LIVE
Людмила про адаптацію до воєнних реалій. Фото: Новини.LIVE

Літні батьки

Одеса — не лише місто, але й люди, які в ньому живуть. Містяни, що тут народились і виросли, обирають залишатись вдома, бо це означає бути поруч з родиною. З тими з ким ділили роки, свята, будні й труднощі.

"Ні, не планую. У зв’язку з тим, що тут є багато родичів, батьки, які похилого віку і їх дуже складно вивезти з території України, а залишити їх немає можливості і совісті", — пояснює Світлана.

Світлана про родичів. Фото: Новини.LIVE
Світлана про родичів. Фото: Новини.LIVE

Робота і діти

Буденність теж стає вагомою причиною залишатися. Навіть під час війни потрібно ходити на роботу, водити дітей до школи й планувати справи. Повсякденна рутина створює відчуття опори і не дає легко зважитися на переїзд.

"Планую залишатись, напевно, не виїжджати. В мене двоє дітей в школі, робота. Важко це все", — ділиться Зоя.

Зоя про роботу і дітей. Фото: Новини.LIVE
Зоя про роботу і дітей. Фото: Новини.LIVE

Для кожного рішення залишитися в Одесі має свою причину — родина, робота, діти, звичний ритм життя чи просто небажання залишати дім. Попереду ще одна зима, і ніхто не може напевно сказати, якою вона буде. Але відповіді містян показують, що навіть у постійній невизначеності люди продовжують будувати плани і шукати опору в тому, що для них справді важливе.

Ранше журналісти Новини.LIVE розповідали, як одесити оцінюють перспективи завершення війни у 2026 році. У матеріалі містяни поділилися своїми очікуваннями, сумнівами та пояснили, чому частина з них уже не орієнтується на конкретні прогнози й дати.

Також журналісти Новини.LIVE розповідали, чи роблять одесити запаси продуктів на тлі можливих перебоїв із постачанням та наближення зими. Містяни пояснили, чи хвилюють їх порожні полиці в магазинах і як вони готуються до можливих складнощів у найближчі місяці.

Одеса зима Новини Одеси виїзд за кордон обстріл Одеси
Вікторія Бєккєр - Журналіст
Автор:
Вікторія Бєккєр

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