Завершення війни в Україні: прогнози одеситів на 2026 рік

Люди в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що переговорний процес щодо завершення війни за участю США вдалося пожвавити, проте Україна разом із партнерами продовжує шукати нові підходи до вирішення ключових питань. Щодо пропозицій то кардинально нових поки що немає, проте вже наявні ідеї та підходи оновлюються.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи вірять вони у завершення війни вже цього року та яких прогнозів дотримуються.

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Завершення війни

Розмов про те, коли і як може закінчитися війна, останнім часом побільшало. Але поки політики говорять про переговори й можливі сценарії, одесити думають про те, як зміниться їхнє життя після війни. І часто уявляють цілком звичайні речі, яких зараз бракує.

"Дуже хочеться повірити, щоб ця війна закінчилася. Ми вже з нетерпінням чекаємо, щоб був мир, щоб ми могли спокійно ходити, щоб наші діти, онуки пішли нормально по школах, по навчальних закладах. Ми цього чекаємо. Дай Боже, щоб це все здійснилося", — каже Олена.

Олена про мир. Фото: Новини.LIVE

Та є люди, для яких війна вже назавжди пов’язана з особистою втратою. За роки бойових дій чимало українських родин втратили своїх рідних. І серед тих, хто сьогодні чекає на її завершення, матері загиблих військових.

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"Я вірю. Я кожен день вірю, тому що у мене син загинув на цій війні. Так що я вірю", — ділиться Наталія.

Наталія про свою втрату. Фото: Новини.LIVE

Скепсис щодо миру

За роки війни українці вже не раз чули про можливі домовленості та зміни на дипломатичному рівні. Тож нові заяви частина людей сприймає з обережністю.

"Взагалі ні, не вірю. Тому що, здається, це кожен рік говорять, що якісь переговори приведуть до закінчення, але, як ми бачимо, вже п'ятий рік, і нічого не змінилося, тому ні, не вірю", — зазначає Анна.

Анна про свій скепсис. Фото: Новини.LIVE

Інші не відкидають можливості змін, але не очікують їх найближчими місяцями. Навіть якщо переговорний процес справді пожвавився, це ще не означає, що результат буде вже скоро. Тому в розмовах про майбутнє люди часто залишають місце для різних сценаріїв.

"Цьогоріч ні. Я думаю, що 100% війна не закінчиться. Можливо, наступного хотілося б вірити, але які шанси? Я, якщо чесно, вже навіть не можу думати і не думаю, але сподіваюся", — говорить Андрій.

Андрій про низькі шанси на закінчення війни. Фото: Новини.LIVE

Прогнози завершення війни

Оцінювати, коли може закінчитися війна, беруться далеко не всі. Особливо обережно про це говорять люди, чиї рідні зараз служать. Вони спілкуються з тими, хто на передовій, тому до швидких прогнозів ставляться стримано.

"Хотілося б вірити, але поки є сумніви. Немає прогнозів. Як дружина військового розумію, що це все не так просто. Якби можна було все вирішити на раз-два, то вже б вирішилось", — пояснює Марія.

Олександра та Марія про прогнози завершення війни. Фото: Новини.LIVE

А дехто взагалі відмовився орієнтувати своє життя на можливі строки. Замість очікування певного моменту люди займаються тим, що залежить від них зараз. Це стає своєрідною відповіддю на тривалу невизначеність.

"Я також не вірю, що війна може закінчитися цього року. Прогнозів вже було багато і щоразу вони не справджуються. Тому я не заглядаю далеко, живу сьогоднішнім днем і дивлюсь, що я можу зі свого місця робити. Чекаємо, звісно, сподіваємось, але віри поки що немає", — підкреслює Олександра.

Одесити на вулцях міста. Фото: Новини.LIVE

Єдиної відповіді серед одеситів немає. Одні все ще чекають добрих новин і вірять у завершення війни, інші після кількох років невдалих прогнозів уже не поспішають довіряти новим заявам. А для тих, чиї рідні воюють або загинули на фронті, це питання взагалі не про конкретні дати. Тому говорити про завершення люди можуть по-різному, але байдужою ця тема майже нікого не залишає.

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