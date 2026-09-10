Запаси продуктів в Одесі: чи готуються містяни до дефіциту

Покупець купує продукти в одеському суепрмаркеті. Фото: Новини.LIVE

Порожні полиці в магазинах — страх, який українці досить добре пам’ятають з початку повномасштабного вторгнення. Удари по продуктових складах і логістичних центрах знову змушують думати про те, наскільки стабільними залишаться поставки на прилавки. На тлі нових атак містяни вже готові до різних сценаріїв.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи роблять вони запаси найнеобхіднішого та як реагують на можливий дефіцит.

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Продукти на ринках

Попри побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням, не всі одесити поспішають робити великі запаси продуктів. Люди переконані, що альтернативою супермаркетам залишатимуться ринки, де й надалі можна буде придбати необхідне. Тому дефіциту базових продуктів вони поки не очікують.

"Навіщо? Ринки працюють. Та й хватить нам. Я живу з базара, а не з магазинів", — зазначає Сергій.

Сергій про альтернативу ринків. Фото: Новини.LIVE

Однак деякі містяни не бачать сенсу запасатися звичайними продуктами, адже за потреби готові змінити раціон або купувати необхідне на ринках. Більше занепокоєння викликають товари, які залежать від імпорту та можуть зникнути з полиць у разі перебоїв із постачанням. Серед них — корм для домашніх тварин.

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"Щось будемо купляти на базарі. Думаю, що і в магазинах все буде. Обійдемося. Будемо щось інше їсти, може, макарони або фрукти. Та й на базарі скоріш за все це буде. Єдине, що собачкам корм купив десь на півроку І от їх буде потрібно чимось кормити, тому що корм закордонний, певно, не завозитимуть", — пояснює Владислав.

Владислав про запаси для собак. Фото: Новини.LIVE

Закупи на початку війни

Досвід перших місяців повномасштабної війни теж вплинув на ставлення містян до запасів. Тоді багато хто закуповував крупи та інші продукти тривалого зберігання у великих кількостях, однак не все вдавалося використати вчасно. Тому зараз частина одеситів вирішила не повторювати таких помилок.

"Вже робили закупи на початку війни і що? Все поїла моль. Поки нічого не робимо. Що буде, те й буде", — каже Валентина.

Валентина про закупи на початку війни. Фото: Новини.LIVE

Підготувалися заздалегідь

Інші ж вирішили підготуватися до можливих перебоїв заздалегідь. Запаси формують не лише з круп, а й з продуктів, які можна довго зберігати або заморожувати. Дехто розраховує, що цього вистачить на кілька місяців у разі проблем із постачанням чи електроенергією.

"Вже зробили закупи. Крупи не дуже брали, але макаронні вироби, консерви, мука, цукор — я гадаю на місяці три вистачить. Ми більше м'ясо в морозилку заповнили, овочі теж заморозка. Є EcoFlow, тому ми вже пристосовані, все є", — ділиться Ірина.

Ірина про зроблені запаси. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, хто підходить до запасів стриманіше та не купує все у великих кількостях. Перевагу віддають продуктам тривалого зберігання, які справді можуть знадобитися у разі перебоїв. Водночас містяни не очікують повного дефіциту й розраховують, що базові товари залишатимуться у продажу.

"Завжди будуть крупи, які можна буде купити і вживати. Думаю, що не буде настільки важких наслідків обстрілів. Але звісно, треба готуватися до певних випробувань, тому розумним чином я готуюся. Маю в першу чергу запаси продуктів, які не псуються, тому що крупи, на жаль, можуть постраждати від молі та інших шкідників, є якісь консерви. Ну, і згідно з сезоном треба користуватися наявними можливостями", — говорить Юрій.

Юрій про підготовку заздалегідь. Фото: Новини.LIVE

Єдиного підходу до запасів серед одеситів немає: хтось купує продукти на кілька місяців, хтось обмежується найнеобхіднішим, а дехто взагалі не бачить потреби змінювати звичні закупи. Поки ринки й магазини працюють, більшість не очікує серйозного дефіциту, однак можливі перебої з логістикою змушують частину містян продумувати альтернативи. Тож замість панічних закупів одесити роблять помірні запаси та орієнтуються на власні потреби.

Раніше журналісти Новини.LIVE перевіряли наявність продуктів у супермаркетах Одеси після ударів по складах і логістиці. В одному з АТБ частина полиць із базовими товарами була порожньою, тоді як у Сільпо та Таврії В більшість продуктів залишалися в наявності.

Також журналісти Новини.LIVE перевірили ситуацію на одеському ринку "Черемушки". Там вибір продуктів залишався широким, а різких стрибків цін не зафіксували, хоча покупці стали обережнішими й частіше купують невеликими обсягами.