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Головна Одеса Ринок Черемушки в Одесі: як змінилися ціни, асортимент і попит

Ринок Черемушки в Одесі: як змінилися ціни, асортимент і попит

Ua ru
9 вересня 2026 06:33
Ціни на ринку «Черемушки» в Одесі восени 2026 року
Ринок "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Поки в супермаркетах після ударів по складах і логістичних центрах зникають крупи, борошно й цукор, ринки знову опиняються в центрі уваги покупців. Тут свої запаси, свої постачальники й свої цінники, які теж реагують на попит. На "Черемушках" уже готуються до осіннього сезону, а прилавки поступово змінюють літній асортимент.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися рядами ринку і дізнались актуальні ціни на продукти.

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Фрукти і ягоди

На прилавках уже відчувається зміна сезону: кавуни й дині поступово відходять на другий план, натомість більше уваги покупці звертають на яблука, малину та інжир. Більшість ягод і фруктів везуть із Вінниччини, Житомирщини та Чернівецької області. Ціни загалом тримаються стабільно.

"Мені здається, що зараз користуються попитом лише крупи. А так люди беруть все. Ну мало людей просто. За яблуками скучили, стали більше яблук брати. Малину, інжир дуже люблять всі, полюбляють. Диньку вже наїлись, мені здається, і кавуна наїлись", — ділиться продавчиня Лариса.

Продавчиня Лариса про попит зараз. Фото: Новини.LIVE
Продавчиня Лариса про попит зараз. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів і ягід

  • Кавун — 7–12 грн/кг
  • Диня — 30–40 грн/кг
  • Слива — 40 грн/кг
  • Яблука — 40–60 грн/кг
  • Інжир — 250 грн/кг
  • Лохина — 400 грн/кг
  • Малина — 300 грн/кг
Фрукти на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE
Фрукти на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Овочевий ряд

На прилавку овочевого ряду — сезонні овочі з півдня Одещини, переважно з Ізмаїла та Кілії. Зараз ціни на більшість позицій трохи просіли, хоча зелений перець, навпаки, почав дорожчати — його стало менше. Поряд зі свіжими овочами продають і домашні продукти з Бессарабії: овечу бринзу, олію, спеції, насіння та різні заготовки. 

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"Зараз роблять аджику, йде і помідорка, і червоний перець. Його і сушать, і маринують. Скажімо так, люди цього року налякані й роблять закрутки. Море закінчилося, більше не лежать на пляжі — роблять закупівлі і закрутки", — пояснює продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана про закрутки. Фото: Новини.LIVE
Продавчиня Світлана про закрутки. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

  • Картопля — 20–30 грн/кг
  • Морква — 35 грн/кг
  • Кабачок — 40 грн/кг
  • Огірки — 50 грн/кг
  • Баклажани — 45–80 грн/кг залежно від сорту
  • Помідори круглі — 50 грн/кг
  • Помідори "Мадрид" — 90 грн/кг
  • Помідори рожеві та жовті домашні — 60 грн/кг
  • Помідори "рожевий носик" — 60 грн/кг
  • Перець зелений — 50 грн/кг
  • Перець червоний — 55 грн/кг

Вартість домашніх продуктів

  • Овеча бринза — 450 грн/кг
  • Домашня олія — 100 грн/л
  • Листя для долми — 150 грн/банка
  • Солодкий чилі — 80 грн
  • Кавурма з баранини — 550 грн/кг
Овочі на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE
Овочі на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Молочний ряд

Майже вся молочна продукція на прилавку домашня — її привозять із Новоукраїнки Роздільнянського району. Тут є не лише молоко, сир і бринза, а й домашні сулугуні, масло, вершки, сметана, млинці, запіканка та локшина. Останнім часом торгувати стало складніше через постійні тривоги, перебої зі світлом і водою. Через це люди обережніше купують продукти, які потрібно зберігати в холодильнику.

"Якщо раніше брали кіло-півтора, то зараз — 300–400 грамів. Більше беруть творог, бринзочку, млинці. Ціни трохи піднялися: влітку були інші, а зараз молочки стало менше. Десь на 10 гривень піднялося, десь на 20, але не так, щоб сильно", — розповідає продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про попит і ціни. Фото: Новини.LIVE
Продавчиня Олена про попит і ціни. Фото: Новини.LIVE

Вартість бринзи та сирів

  • Коров’яча бринза — 250 грн/кг
  • Овеча бринза — 350 грн/кг
  • Козяча бринза — 320 грн/кг
  • Сулугуні домашній — 300 грн/кг
  • Сулугуні "лапшичка" — 320 грн/кг
  • Сулугуні кругами — 300 грн/кг
  • Сулугуні паличками — 320 грн/кг
  • Моцарела — 100 грн/баночка 300 г

Вартість кисломолочних продуктів

  • Кисломолочний сир жирний — 230 грн/кг
  • Кисломолочний сир середньої жирності — 150–180 грн/кг
  • Кисломолочний сир знежирений — 120 грн/кг
  • Топлений кисломолочний сир — 300 грн/кг
  • Сметана — 200 грн
  • Вершки — 300–320 грн

Вартість молока та масла

  • Молоко — 50 грн/л
  • Масло — 130 грн/л
  • Масло домашнє — 500 грн/кг

Вартість домашніх продуктів

  • Млинці — 250–270 грн 
  • Запіканка домашня — 200 грн/кг
  • Домашня локшина — 350 грн/кг

Вартість яєць

  • Яйця домашні — 70 грн
  • Яйця перепелині — 80 грн
Молочна продукція на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE
Молочна продукція на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд

На м’ясному ряду — свинина, телятина та баранина з Бессарабії, переважно із Сарати та Арциза. Останнім часом вартість тут майже не змінювалися: конкуренція між продавцями велика, тому для покупців приємні ціни. На прилавках є як молоде м’ясо, так і сало, ребра та субпродукти — вибір залежить уже від того, що саме шукають люди.

"Частіше беруть свинину, бо вона дешевша. На нашому ринку в основному м’ясо домашнє, тому ціна трохи дорожча за фермерське. Домашнє росте десь пів року-рік, кормовкладення інші, тому воно й дорожче, ніж у магазинах. Зараз менше беруть через світло: його частково вимикають, і люди бояться набирати м’ясо в морозилку", — розповідає продавець Іван.

Продавець Іван про м'ясо. Фото: Новини.LIVE
Продавець Іван про м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини

  • Задня частина — 270 грн/кг
  • Кострець — 270 грн/кг
  • Лопатка, край — 200 грн/кг
  • Лопатка, середина — 250 грн/кг
  • М’ясо на салі — 250 грн/кг
  • Биток — 300 грн/кг
  • Биток на ребрі — 270 грн/кг
  • Корейка — 350 грн/кг
  • Ребра — 250–280 грн/кг
  • Голяшка — 100 грн/кг
  • М’ясні обрізки — 150 грн/кг

Вартість сала

  • Сало із задньої частини — 150 грн/кг
  • Товсте сало — 200 грн/кг
  • Сало зі спинки — 220 грн/кг
  • Сало ближче до голови — 180 грн/кг
  • Краї сала без шкурки на перетопку — 50 грн/кг
  • Обрізки — 20 грн/кг
  • Шкурка без сала — 50 грн/кг

Вартість свинячих субпродуктів

  • Печінка — 50–60 грн/кг
  • Легені — 30 грн/кг
  • Хвіст — 50 грн/кг
  • Копита — 20–30 грн
  • Голова зі щокою та язиком — 60 грн/кг

Вартість баранини

  • Лопатка молодого ягняти — 250 грн/кг
  • Задня частина молодого ягняти — 270 грн/кг
  • Корейка старшого барана — 300 грн/кг
  • Корейка молодого ягняти — 350 грн/кг
  • Ребра — 200 грн/кг
  • Шия — 250 грн/кг

Вартість телятини

  • Хвіст телячий — 120 грн/кг
  • Шия теляча — 320 грн/кг
  • Задня частина — 370 грн/кг
  • Лопатка — 250 грн/кг
  • Пашина / "фартушок" — 240 грн/кг
  • Антрекот, край — 280 грн/кг
  • Ребра — 180–200 грн/кг
  • Обрізки для тварин — 100 грн/кг

Вартість телячих субпродуктів

  • Печінка — 250 грн/кг
  • Серце — 150 грн/кг
  • Легені — 160 грн/кг
  • Горловина — 150 грн/кг
  • Вим’я — 40 грн/кг
  • Кістки — 30 грн/кг
  • Цукрові кістки — 10 грн/кг
М'ясна продукція на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE
М'ясна продукція на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Зелень на ринку

На прилавках — зелень на будь-який смак: від звичних петрушки, кропу й зеленої цибулі до базиліку, розмарину, руколи та м’яти. Окремо тут представлений великий вибір гострих перців — халапеньйо, хабанеро, "вогник", китайський та "баранячий ріг". Частину зелені й перців зараз активно беруть для домашніх закруток, маринування та інших осінніх заготовок.

"Як кріп коштував, наприклад, 15 гривень, так він і коштує. Хтось в’яже по 10 гривень, хтось — по 20. Узимку вже ціна зміниться, бо зелень буде не наша. А зараз усе місцеве — Одеська область, Маяки, Біляївка, Яськи", — розповідає продавець Сергій.

Продавець Сергій про зелень. Фото: Новини.LIVE
Продавець Сергій про зелень. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені

  • Укроп — 15 грн/пучок
  • Лук зеленый — 15 грн/пучок
  • Петрушка — 15-30 грн/пучок
  • Щавель — 15 грн/пучок
  • Салат листовой — 15 грн/пучок
  • Кинза — 20 грн/пучок
  • Рукола — 15 грн/пучок
  • Чеснок — 25 грн/шт
  • Базилик — 40 грн/пучок
  • Розмарин — 30 грн/пучок
  • Мята — 20 грн/пучок
  • Ромен — 250 грн/кг
  • Спаржа — 400 грн/кг
  • Гострий перець халапеньйо — 100 грн/упаковка
Зелень на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE
Зелень на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Ринок "Черемушки" уже потроху переходить на осінній сезон: кавуни й дині відходять, натомість більше беруть яблука, овочі для закруток, зелень і домашні продукти. Ціни поки без різких стрибків — щось подорожчало на 10–20 гривень, щось, навпаки, трохи впало в ціні. А от самі покупці стали обережнішими: беруть менше й не поспішають набивати холодильники та морозилки через перебої зі світлом. Тож вибір на ринку великий, але купують зараз переважно потроху й те, що справді потрібно.

Раніше Новини.LIVE перевіряли ціни та наявність продуктів у супермаркетах Одеси. Тоді в одному з АТБ частина полиць із базовими товарами була порожньою, тоді як у Сільпо та Таврії В більшість продуктів залишалися в наявності.

Також Новини.LIVE також перевіряли ціни на одеському ринку "7 км" напередодні нового навчального року. Журналісти дізнавалися, скільки коштують шкільний одяг, взуття, рюкзаки, канцелярія та інші необхідні речі для учнів.

Одеса фрукти ринок овочі Новини Одеси ціни на продукти
Вікторія Бєккєр - Журналіст
Автор:
Вікторія Бєккєр

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