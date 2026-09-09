Ціни на ринку «Черемушки» в Одесі восени 2026 року

Ринок Черемушки в Одесі: як змінилися ціни, асортимент і попит
Поки в супермаркетах після ударів по складах і логістичних центрах зникають крупи, борошно й цукор, ринки знову опиняються в центрі уваги покупців. Тут свої запаси, свої постачальники й свої цінники, які теж реагують на попит. На "Черемушках" уже готуються до осіннього сезону, а прилавки поступово змінюють літній асортимент.
Журналісти Новини.LIVE пройшлися рядами ринку і дізнались актуальні ціни на продукти.
Фрукти і ягоди
На прилавках уже відчувається зміна сезону: кавуни й дині поступово відходять на другий план, натомість більше уваги покупці звертають на яблука, малину та інжир. Більшість ягод і фруктів везуть із Вінниччини, Житомирщини та Чернівецької області. Ціни загалом тримаються стабільно.
"Мені здається, що зараз користуються попитом лише крупи. А так люди беруть все. Ну мало людей просто. За яблуками скучили, стали більше яблук брати. Малину, інжир дуже люблять всі, полюбляють. Диньку вже наїлись, мені здається, і кавуна наїлись", — ділиться продавчиня Лариса.
Вартість фруктів і ягід
- Кавун — 7–12 грн/кг
- Диня — 30–40 грн/кг
- Слива — 40 грн/кг
- Яблука — 40–60 грн/кг
- Інжир — 250 грн/кг
- Лохина — 400 грн/кг
- Малина — 300 грн/кг
Овочевий ряд
На прилавку овочевого ряду — сезонні овочі з півдня Одещини, переважно з Ізмаїла та Кілії. Зараз ціни на більшість позицій трохи просіли, хоча зелений перець, навпаки, почав дорожчати — його стало менше. Поряд зі свіжими овочами продають і домашні продукти з Бессарабії: овечу бринзу, олію, спеції, насіння та різні заготовки.
"Зараз роблять аджику, йде і помідорка, і червоний перець. Його і сушать, і маринують. Скажімо так, люди цього року налякані й роблять закрутки. Море закінчилося, більше не лежать на пляжі — роблять закупівлі і закрутки", — пояснює продавчиня Світлана.
Вартість овочів
- Картопля — 20–30 грн/кг
- Морква — 35 грн/кг
- Кабачок — 40 грн/кг
- Огірки — 50 грн/кг
- Баклажани — 45–80 грн/кг залежно від сорту
- Помідори круглі — 50 грн/кг
- Помідори "Мадрид" — 90 грн/кг
- Помідори рожеві та жовті домашні — 60 грн/кг
- Помідори "рожевий носик" — 60 грн/кг
- Перець зелений — 50 грн/кг
- Перець червоний — 55 грн/кг
Вартість домашніх продуктів
- Овеча бринза — 450 грн/кг
- Домашня олія — 100 грн/л
- Листя для долми — 150 грн/банка
- Солодкий чилі — 80 грн
- Кавурма з баранини — 550 грн/кг
Молочний ряд
Майже вся молочна продукція на прилавку домашня — її привозять із Новоукраїнки Роздільнянського району. Тут є не лише молоко, сир і бринза, а й домашні сулугуні, масло, вершки, сметана, млинці, запіканка та локшина. Останнім часом торгувати стало складніше через постійні тривоги, перебої зі світлом і водою. Через це люди обережніше купують продукти, які потрібно зберігати в холодильнику.
"Якщо раніше брали кіло-півтора, то зараз — 300–400 грамів. Більше беруть творог, бринзочку, млинці. Ціни трохи піднялися: влітку були інші, а зараз молочки стало менше. Десь на 10 гривень піднялося, десь на 20, але не так, щоб сильно", — розповідає продавчиня Олена.
Вартість бринзи та сирів
- Коров’яча бринза — 250 грн/кг
- Овеча бринза — 350 грн/кг
- Козяча бринза — 320 грн/кг
- Сулугуні домашній — 300 грн/кг
- Сулугуні "лапшичка" — 320 грн/кг
- Сулугуні кругами — 300 грн/кг
- Сулугуні паличками — 320 грн/кг
- Моцарела — 100 грн/баночка 300 г
Вартість кисломолочних продуктів
- Кисломолочний сир жирний — 230 грн/кг
- Кисломолочний сир середньої жирності — 150–180 грн/кг
- Кисломолочний сир знежирений — 120 грн/кг
- Топлений кисломолочний сир — 300 грн/кг
- Сметана — 200 грн
- Вершки — 300–320 грн
Вартість молока та масла
- Молоко — 50 грн/л
- Масло — 130 грн/л
- Масло домашнє — 500 грн/кг
Вартість домашніх продуктів
- Млинці — 250–270 грн
- Запіканка домашня — 200 грн/кг
- Домашня локшина — 350 грн/кг
Вартість яєць
- Яйця домашні — 70 грн
- Яйця перепелині — 80 грн
М’ясний ряд
На м’ясному ряду — свинина, телятина та баранина з Бессарабії, переважно із Сарати та Арциза. Останнім часом вартість тут майже не змінювалися: конкуренція між продавцями велика, тому для покупців приємні ціни. На прилавках є як молоде м’ясо, так і сало, ребра та субпродукти — вибір залежить уже від того, що саме шукають люди.
"Частіше беруть свинину, бо вона дешевша. На нашому ринку в основному м’ясо домашнє, тому ціна трохи дорожча за фермерське. Домашнє росте десь пів року-рік, кормовкладення інші, тому воно й дорожче, ніж у магазинах. Зараз менше беруть через світло: його частково вимикають, і люди бояться набирати м’ясо в морозилку", — розповідає продавець Іван.
Вартість свинини
- Задня частина — 270 грн/кг
- Кострець — 270 грн/кг
- Лопатка, край — 200 грн/кг
- Лопатка, середина — 250 грн/кг
- М’ясо на салі — 250 грн/кг
- Биток — 300 грн/кг
- Биток на ребрі — 270 грн/кг
- Корейка — 350 грн/кг
- Ребра — 250–280 грн/кг
- Голяшка — 100 грн/кг
- М’ясні обрізки — 150 грн/кг
Вартість сала
- Сало із задньої частини — 150 грн/кг
- Товсте сало — 200 грн/кг
- Сало зі спинки — 220 грн/кг
- Сало ближче до голови — 180 грн/кг
- Краї сала без шкурки на перетопку — 50 грн/кг
- Обрізки — 20 грн/кг
- Шкурка без сала — 50 грн/кг
Вартість свинячих субпродуктів
- Печінка — 50–60 грн/кг
- Легені — 30 грн/кг
- Хвіст — 50 грн/кг
- Копита — 20–30 грн
- Голова зі щокою та язиком — 60 грн/кг
Вартість баранини
- Лопатка молодого ягняти — 250 грн/кг
- Задня частина молодого ягняти — 270 грн/кг
- Корейка старшого барана — 300 грн/кг
- Корейка молодого ягняти — 350 грн/кг
- Ребра — 200 грн/кг
- Шия — 250 грн/кг
Вартість телятини
- Хвіст телячий — 120 грн/кг
- Шия теляча — 320 грн/кг
- Задня частина — 370 грн/кг
- Лопатка — 250 грн/кг
- Пашина / "фартушок" — 240 грн/кг
- Антрекот, край — 280 грн/кг
- Ребра — 180–200 грн/кг
- Обрізки для тварин — 100 грн/кг
Вартість телячих субпродуктів
- Печінка — 250 грн/кг
- Серце — 150 грн/кг
- Легені — 160 грн/кг
- Горловина — 150 грн/кг
- Вим’я — 40 грн/кг
- Кістки — 30 грн/кг
- Цукрові кістки — 10 грн/кг
Зелень на ринку
На прилавках — зелень на будь-який смак: від звичних петрушки, кропу й зеленої цибулі до базиліку, розмарину, руколи та м’яти. Окремо тут представлений великий вибір гострих перців — халапеньйо, хабанеро, "вогник", китайський та "баранячий ріг". Частину зелені й перців зараз активно беруть для домашніх закруток, маринування та інших осінніх заготовок.
"Як кріп коштував, наприклад, 15 гривень, так він і коштує. Хтось в’яже по 10 гривень, хтось — по 20. Узимку вже ціна зміниться, бо зелень буде не наша. А зараз усе місцеве — Одеська область, Маяки, Біляївка, Яськи", — розповідає продавець Сергій.
Вартість зелені
- Укроп — 15 грн/пучок
- Лук зеленый — 15 грн/пучок
- Петрушка — 15-30 грн/пучок
- Щавель — 15 грн/пучок
- Салат листовой — 15 грн/пучок
- Кинза — 20 грн/пучок
- Рукола — 15 грн/пучок
- Чеснок — 25 грн/шт
- Базилик — 40 грн/пучок
- Розмарин — 30 грн/пучок
- Мята — 20 грн/пучок
- Ромен — 250 грн/кг
- Спаржа — 400 грн/кг
- Гострий перець халапеньйо — 100 грн/упаковка
Ринок "Черемушки" уже потроху переходить на осінній сезон: кавуни й дині відходять, натомість більше беруть яблука, овочі для закруток, зелень і домашні продукти. Ціни поки без різких стрибків — щось подорожчало на 10–20 гривень, щось, навпаки, трохи впало в ціні. А от самі покупці стали обережнішими: беруть менше й не поспішають набивати холодильники та морозилки через перебої зі світлом. Тож вибір на ринку великий, але купують зараз переважно потроху й те, що справді потрібно.
Раніше Новини.LIVE перевіряли ціни та наявність продуктів у супермаркетах Одеси. Тоді в одному з АТБ частина полиць із базовими товарами була порожньою, тоді як у Сільпо та Таврії В більшість продуктів залишалися в наявності.
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