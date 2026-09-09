Ціни на ринку «Черемушки» в Одесі восени 2026 року

Ринок "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Поки в супермаркетах після ударів по складах і логістичних центрах зникають крупи, борошно й цукор, ринки знову опиняються в центрі уваги покупців. Тут свої запаси, свої постачальники й свої цінники, які теж реагують на попит. На "Черемушках" уже готуються до осіннього сезону, а прилавки поступово змінюють літній асортимент.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися рядами ринку і дізнались актуальні ціни на продукти.

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Фрукти і ягоди

На прилавках уже відчувається зміна сезону: кавуни й дині поступово відходять на другий план, натомість більше уваги покупці звертають на яблука, малину та інжир. Більшість ягод і фруктів везуть із Вінниччини, Житомирщини та Чернівецької області. Ціни загалом тримаються стабільно.

"Мені здається, що зараз користуються попитом лише крупи. А так люди беруть все. Ну мало людей просто. За яблуками скучили, стали більше яблук брати. Малину, інжир дуже люблять всі, полюбляють. Диньку вже наїлись, мені здається, і кавуна наїлись", — ділиться продавчиня Лариса.

Продавчиня Лариса про попит зараз. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів і ягід

Кавун — 7–12 грн/кг

Диня — 30–40 грн/кг

Слива — 40 грн/кг

Яблука — 40–60 грн/кг

Інжир — 250 грн/кг

Лохина — 400 грн/кг

Малина — 300 грн/кг

Фрукти на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Овочевий ряд

На прилавку овочевого ряду — сезонні овочі з півдня Одещини, переважно з Ізмаїла та Кілії. Зараз ціни на більшість позицій трохи просіли, хоча зелений перець, навпаки, почав дорожчати — його стало менше. Поряд зі свіжими овочами продають і домашні продукти з Бессарабії: овечу бринзу, олію, спеції, насіння та різні заготовки.

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"Зараз роблять аджику, йде і помідорка, і червоний перець. Його і сушать, і маринують. Скажімо так, люди цього року налякані й роблять закрутки. Море закінчилося, більше не лежать на пляжі — роблять закупівлі і закрутки", — пояснює продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана про закрутки. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Картопля — 20–30 грн/кг

Морква — 35 грн/кг

Кабачок — 40 грн/кг

Огірки — 50 грн/кг

Баклажани — 45–80 грн/кг залежно від сорту

Помідори круглі — 50 грн/кг

Помідори "Мадрид" — 90 грн/кг

Помідори рожеві та жовті домашні — 60 грн/кг

Помідори "рожевий носик" — 60 грн/кг

Перець зелений — 50 грн/кг

Перець червоний — 55 грн/кг

Вартість домашніх продуктів

Овеча бринза — 450 грн/кг

Домашня олія — 100 грн/л

Листя для долми — 150 грн/банка

Солодкий чилі — 80 грн

Кавурма з баранини — 550 грн/кг

Овочі на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Молочний ряд

Майже вся молочна продукція на прилавку домашня — її привозять із Новоукраїнки Роздільнянського району. Тут є не лише молоко, сир і бринза, а й домашні сулугуні, масло, вершки, сметана, млинці, запіканка та локшина. Останнім часом торгувати стало складніше через постійні тривоги, перебої зі світлом і водою. Через це люди обережніше купують продукти, які потрібно зберігати в холодильнику.

"Якщо раніше брали кіло-півтора, то зараз — 300–400 грамів. Більше беруть творог, бринзочку, млинці. Ціни трохи піднялися: влітку були інші, а зараз молочки стало менше. Десь на 10 гривень піднялося, десь на 20, але не так, щоб сильно", — розповідає продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про попит і ціни. Фото: Новини.LIVE

Вартість бринзи та сирів

Коров’яча бринза — 250 грн/кг

Овеча бринза — 350 грн/кг

Козяча бринза — 320 грн/кг

Сулугуні домашній — 300 грн/кг

Сулугуні "лапшичка" — 320 грн/кг

Сулугуні кругами — 300 грн/кг

Сулугуні паличками — 320 грн/кг

Моцарела — 100 грн/баночка 300 г

Вартість кисломолочних продуктів

Кисломолочний сир жирний — 230 грн/кг

Кисломолочний сир середньої жирності — 150–180 грн/кг

Кисломолочний сир знежирений — 120 грн/кг

Топлений кисломолочний сир — 300 грн/кг

Сметана — 200 грн

Вершки — 300–320 грн

Вартість молока та масла

Молоко — 50 грн/л

Масло — 130 грн/л

Масло домашнє — 500 грн/кг

Вартість домашніх продуктів

Млинці — 250–270 грн

Запіканка домашня — 200 грн/кг

Домашня локшина — 350 грн/кг

Вартість яєць

Яйця домашні — 70 грн

Яйця перепелині — 80 грн

Молочна продукція на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд

На м’ясному ряду — свинина, телятина та баранина з Бессарабії, переважно із Сарати та Арциза. Останнім часом вартість тут майже не змінювалися: конкуренція між продавцями велика, тому для покупців приємні ціни. На прилавках є як молоде м’ясо, так і сало, ребра та субпродукти — вибір залежить уже від того, що саме шукають люди.

"Частіше беруть свинину, бо вона дешевша. На нашому ринку в основному м’ясо домашнє, тому ціна трохи дорожча за фермерське. Домашнє росте десь пів року-рік, кормовкладення інші, тому воно й дорожче, ніж у магазинах. Зараз менше беруть через світло: його частково вимикають, і люди бояться набирати м’ясо в морозилку", — розповідає продавець Іван.

Продавець Іван про м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини

Задня частина — 270 грн/кг

Кострець — 270 грн/кг

Лопатка, край — 200 грн/кг

Лопатка, середина — 250 грн/кг

М’ясо на салі — 250 грн/кг

Биток — 300 грн/кг

Биток на ребрі — 270 грн/кг

Корейка — 350 грн/кг

Ребра — 250–280 грн/кг

Голяшка — 100 грн/кг

М’ясні обрізки — 150 грн/кг

Вартість сала

Сало із задньої частини — 150 грн/кг

Товсте сало — 200 грн/кг

Сало зі спинки — 220 грн/кг

Сало ближче до голови — 180 грн/кг

Краї сала без шкурки на перетопку — 50 грн/кг

Обрізки — 20 грн/кг

Шкурка без сала — 50 грн/кг

Вартість свинячих субпродуктів

Печінка — 50–60 грн/кг

Легені — 30 грн/кг

Хвіст — 50 грн/кг

Копита — 20–30 грн

Голова зі щокою та язиком — 60 грн/кг

Вартість баранини

Лопатка молодого ягняти — 250 грн/кг

Задня частина молодого ягняти — 270 грн/кг

Корейка старшого барана — 300 грн/кг

Корейка молодого ягняти — 350 грн/кг

Ребра — 200 грн/кг

Шия — 250 грн/кг

Вартість телятини

Хвіст телячий — 120 грн/кг

Шия теляча — 320 грн/кг

Задня частина — 370 грн/кг

Лопатка — 250 грн/кг

Пашина / "фартушок" — 240 грн/кг

Антрекот, край — 280 грн/кг

Ребра — 180–200 грн/кг

Обрізки для тварин — 100 грн/кг

Вартість телячих субпродуктів

Печінка — 250 грн/кг

Серце — 150 грн/кг

Легені — 160 грн/кг

Горловина — 150 грн/кг

Вим’я — 40 грн/кг

Кістки — 30 грн/кг

Цукрові кістки — 10 грн/кг

М'ясна продукція на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Зелень на ринку

На прилавках — зелень на будь-який смак: від звичних петрушки, кропу й зеленої цибулі до базиліку, розмарину, руколи та м’яти. Окремо тут представлений великий вибір гострих перців — халапеньйо, хабанеро, "вогник", китайський та "баранячий ріг". Частину зелені й перців зараз активно беруть для домашніх закруток, маринування та інших осінніх заготовок.

"Як кріп коштував, наприклад, 15 гривень, так він і коштує. Хтось в’яже по 10 гривень, хтось — по 20. Узимку вже ціна зміниться, бо зелень буде не наша. А зараз усе місцеве — Одеська область, Маяки, Біляївка, Яськи", — розповідає продавець Сергій.

Продавець Сергій про зелень. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені

Укроп — 15 грн/пучок

Лук зеленый — 15 грн/пучок

Петрушка — 15-30 грн/пучок

Щавель — 15 грн/пучок

Салат листовой — 15 грн/пучок

Кинза — 20 грн/пучок

Рукола — 15 грн/пучок

Чеснок — 25 грн/шт

Базилик — 40 грн/пучок

Розмарин — 30 грн/пучок

Мята — 20 грн/пучок

Ромен — 250 грн/кг

Спаржа — 400 грн/кг

Гострий перець халапеньйо — 100 грн/упаковка

Зелень на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Ринок "Черемушки" уже потроху переходить на осінній сезон: кавуни й дині відходять, натомість більше беруть яблука, овочі для закруток, зелень і домашні продукти. Ціни поки без різких стрибків — щось подорожчало на 10–20 гривень, щось, навпаки, трохи впало в ціні. А от самі покупці стали обережнішими: беруть менше й не поспішають набивати холодильники та морозилки через перебої зі світлом. Тож вибір на ринку великий, але купують зараз переважно потроху й те, що справді потрібно.

Раніше Новини.LIVE перевіряли ціни та наявність продуктів у супермаркетах Одеси. Тоді в одному з АТБ частина полиць із базовими товарами була порожньою, тоді як у Сільпо та Таврії В більшість продуктів залишалися в наявності.

Також Новини.LIVE також перевіряли ціни на одеському ринку "7 км" напередодні нового навчального року. Журналісти дізнавалися, скільки коштують шкільний одяг, взуття, рюкзаки, канцелярія та інші необхідні речі для учнів.