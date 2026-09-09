Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Рынок Черемушки в Одессе: как изменились цены, ассортимент и спрос

Рынок Черемушки в Одессе: как изменились цены, ассортимент и спрос

Ua ru
9 сентября 2026 06:33
Цены на рынке "Черемушки" в Одессе осенью 2026 года
Рынок "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Пока в супермаркетах после ударов по складам и логистическим центрам исчезают крупы, мука и сахар, рынки вновь оказываются в центре внимания покупателей. Здесь свои запасы, свои поставщики и свои ценники, которые тоже реагируют на спрос. На Черемушках уже готовятся к осеннему сезону, а прилавки постепенно меняют летний ассортимент.

Журналисты Новини.LIVE прошли по рядам рынка и узнали актуальные цены на продукты.

Реклама

Фрукты и ягоды

На прилавках уже ощущается смена сезона: арбузы и дыни постепенно уходят на второй план, зато больше внимания покупатели уделяют яблокам, малине и инжиру. Большинство ягод и фруктов привозят из Винницкой, Житомирской и Черновицкой областей. Цены в целом остаются стабильными.

"Мне кажется, что сейчас пользуются спросом только крупы. А в остальном люди берут всё. Ну, просто людей мало. По яблокам соскучились, стали больше яблок покупать. Малину и инжир все очень любят, обожают. Дынькой уже наелись, мне кажется, и арбузом наелись", — делится продавщица Лариса.

Продавчиня Лариса про попит зараз. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Лариса о спросе в настоящее время. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов и ягод

  • Арбуз — 7–12 грн/кг
  • Дыня — 30–40 грн/кг
  • Слива — 40 грн/кг
  • Яблоки — 40–60 грн/кг
  • Инжир — 250 грн/кг
  • Голубика — 400 грн/кг
  • Малина — 300 грн/кг
Фрукти на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE
Фрукты на рынке "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Овощной ряд

На прилавке овощного ряда — сезонные овощи с юга Одесской области, преимущественно из Измаила и Килии. Сейчас цены на большинство позиций немного снизились, хотя зеленый перец, наоборот, начал дорожать — его стало меньше. Наряду со свежими овощами продают и домашние продукты из Бессарабии: овечью брынзу, масло, специи, семена и различные заготовки.

Читайте также:

"Сейчас готовят аджику, идет и помидор, и красный перец. Его и сушат, и маринуют. Скажем так, люди в этом году напуганы и делают заготовки. Море закончилось, больше не лежат на пляже — делают закупки и заготовки", — объясняет продавщица Светлана.

Продавчиня Світлана про закрутки. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Светлана о консервах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

  • Картофель — 20–30 грн/кг
  • Морковь — 35 грн/кг
  • Кабачок — 40 грн/кг
  • Огурцы — 50 грн/кг
  • Баклажаны — 45–80 грн/кг в зависимости от сорта
  • Помидоры круглые — 50 грн/кг
  • Помидоры "Мадрид" — 90 грн/кг
  • Помидоры розовые и желтые домашние — 60 грн/кг
  • Помидоры "розовый носик" — 60 грн/кг
  • Перец зеленый — 50 грн/кг
  • Перец красный — 55 грн/кг

Стоимость домашних продуктов

  • Овечья брынза — 450 грн/кг
  • Домашнее масло — 100 грн/л
  • Листья для долмы — 150 грн/банка
  • Сладкий чили — 80 грн
  • Кавурма из баранины — 550 грн/кг
Овочі на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE
Овощи на рынке "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Молочный ряд

Почти вся молочная продукция на прилавке домашняя — её привозят из Новоукраинки Раздельнянского района. Здесь есть не только молоко, творог и брынза, но и домашние сулугуни, масло, сливки, сметана, блины, запеканка и лапша. В последнее время торговать стало сложнее из-за постоянных тревог, перебоев со светом и водой. Из-за этого люди осторожнее покупают продукты, которые нужно хранить в холодильнике.

"Если раньше брали килограмм-полтора, то сейчас — 300–400 граммов. Больше берут творог, брынзу, блины. Цены немного поднялись: летом были другие, а сейчас молочных продуктов стало меньше. Где-то на 10 гривен поднялось, где-то на 20, но не так, чтобы сильно", — рассказывает продавщица Елена.

Продавчиня Олена про попит і ціни. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Елена о спросе и ценах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость брынзы и сыров

  • Коровья брынза — 250 грн/кг
  • Овечья брынза — 350 грн/кг
  • Козья брынза — 320 грн/кг
  • Домашний сулугуни — 300 грн/кг
  • Сулугуни "лапшичка" — 320 грн/кг
  • Сулугуни кругами — 300 грн/кг
  • Сулугуни палочками — 320 грн/кг
  • Моцарелла — 100 грн/баночка 300 г

Стоимость кисломолочных продуктов

  • Кисломолочный сыр жирный — 230 грн/кг
  • Кисломолочный творог средней жирности — 150–180 грн/кг
  • Обезжиренный творог — 120 грн/кг
  • Топленый кисломолочный сыр — 300 грн/кг
  • Сметана — 200 грн
  • Сливки — 300–320 грн

Стоимость молока и масла

  • Молоко — 50 грн/л
  • Масло — 130 грн/л
  • Домашнее масло — 500 грн/кг

Стоимость домашних продуктов

  • Блинчики — 250–270 грн
  • Запеканка домашняя — 200 грн/кг
  • Домашняя лапша — 350 грн/кг

Стоимость яиц

  • Яйца домашние — 70 грн
  • Перепелиные яйца — 80 грн
Молочна продукція на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE
Молочная продукция на рынке "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

На мясном ряду — свинина, телятина и баранина из Бессарабии, преимущественно из Сараты и Арциза. В последнее время цены здесь почти не менялись: конкуренция между продавцами большая, поэтому покупателям предлагаются приятные цены. На прилавках есть как молодое мясо, так и сало, ребра и субпродукты — выбор зависит уже от того, что именно ищут люди.

"Чаще берут свинину, потому что она дешевле. На нашем рынке в основном домашнее мясо, поэтому цена немного выше, чем на фермерское. Домашнее мясо выращивается где-то полгода-год, кормовые затраты другие, поэтому оно и дороже, чем в магазинах. Сейчас покупают меньше из-за света: его частично выключают, и люди боятся класть мясо в морозилку", — рассказывает продавец Иван.

Продавець Іван про м'ясо. Фото: Новини.LIVE
Продавец Иван о мясе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины

  • Задняя часть — 270 грн/кг
  • Кострец — 270 грн/кг
  • Лопатка, край — 200 грн/кг
  • Лопатка, середина — 250 грн/кг
  • Мясо на сале — 250 грн/кг
  • Биток — 300 грн/кг
  • Биток на ребре — 270 грн/кг
  • Корейка — 350 грн/кг
  • Ребра — 250–280 грн/кг
  • Голенка — 100 грн/кг
  • Мясные обрезки — 150 грн/кг

Стоимость сала

  • Сало из задней части — 150 грн/кг
  • Толстое сало — 200 грн/кг
  • Сало со спинки — 220 грн/кг
  • Сало ближе к голове — 180 грн/кг
  • Края сала без шкурки на перетопку — 50 грн/кг
  • Обрезки — 20 грн/кг
  • Шкурка без сала — 50 грн/кг

Стоимость свиных субпродуктов

  • Печень — 50–60 грн/кг
  • Легкие — 30 грн/кг
  • Хвост — 50 грн/кг
  • Копыта — 20–30 грн
  • Голова со щекой и языком — 60 грн/кг

Стоимость баранины

  • Лопатка молодого ягненка — 250 грн/кг
  • Задняя часть молодого ягненка — 270 грн/кг
  • Корейка взрослого барана — 300 грн/кг
  • Корейка молодого ягненка — 350 грн/кг
  • Ребра — 200 грн/кг
  • Шея — 250 грн/кг

Стоимость телятины

  • Телячий хвост — 120 грн/кг
  • Телячья шея — 320 грн/кг
  • Задняя часть — 370 грн/кг
  • Лопатка — 250 грн/кг
  • Пашина / «фартушок» — 240 грн/кг
  • Антрекот, край — 280 грн/кг
  • Ребра — 180–200 грн/кг
  • Обрезки для животных — 100 грн/кг

Стоимость телячьих субпродуктов

  • Печень — 250 грн/кг
  • Сердце — 150 грн/кг
  • Легкие — 160 грн/кг
  • Горловина — 150 грн/кг
  • Вимья — 40 грн/кг
  • Кости — 30 грн/кг
  • Сахарные кости — 10 грн/кг
М'ясна продукція на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE
Мясная продукция на рынке "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Зелень на рынке

На прилавках — зелень на любой вкус: от привычной петрушки, укропа и зеленого лука до базилика, розмарина, рукколы и мяты. Отдельно здесь представлен большой выбор острых перцев — халапеньо, хабанеро, "вогник", китайский и "бараний рог". Часть зелени и перцев сейчас активно закупают для домашних заготовок, маринования и других осенних дел.

"Если укроп стоил, например, 15 гривен, то он и стоит столько же. Кто-то продает по 10 гривен, кто-то — по 20. Зимой цена уже изменится, потому что зелень будет не наша. А сейчас всё местное — Одесская область, Маяки, Беляевка, Яськи", — рассказывает продавец Сергей.

Продавець Сергій про зелень. Фото: Новини.LIVE
Продавец Сергей о зелени. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени

  • Укроп — 15 грн/пучок
  • Зеленый лук — 15 грн/пучок
  • Петрушка — 15–30 грн/пучок
  • Щавель — 15 грн/пучок
  • Листовой салат — 15 грн/пучок
  • Кинза — 20 грн/пучок
  • Руккола — 15 грн/пучок
  • Чеснок — 25 грн/шт
  • Базилик — 40 грн/пучок
  • Розмарин — 30 грн/пучок
  • Мята — 20 грн/пучок
  • Ромен — 250 грн/кг
  • Спаржа — 400 грн/кг
  • Острый перец халапеньо — 100 грн/упаковка
Зелень на ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE
Зелень на рынке "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Рынок "Черемушки" уже постепенно переходит на осенний сезон: арбузы и дыни уходят, зато больше покупают яблоки, овощи для заварок, зелень и домашние продукты. Цены пока без резких скачков — что-то подорожало на 10–20 гривен, что-то, наоборот, немного подешевело. А вот сами покупатели стали осторожнее: берут меньше и не спешат набивать холодильники и морозилки из-за перебоев со светом. Поэтому выбор на рынке большой, но покупают сейчас преимущественно понемногу и то, что действительно нужно.

Ранее Новини.LIVE проверяли цены и наличие продуктов в супермаркетах Одессы. Тогда в одном из АТБ часть полок с базовыми товарами была пуста, тогда как в Сильпо» и Таврии В большинство продуктов оставалось в наличии.

Также Новини.LIVE проверяли цены на одесском рынке "7 км" накануне нового учебного года. Журналисты выясняли, сколько стоят школьная одежда, обувь, рюкзаки, канцелярские товары и другие необходимые вещи для школьников.

Одесса фрукты рынок овощи Новости Одессы цены на продукты
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации