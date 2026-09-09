Цены на рынке "Черемушки" в Одессе осенью 2026 года

Рынок "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Пока в супермаркетах после ударов по складам и логистическим центрам исчезают крупы, мука и сахар, рынки вновь оказываются в центре внимания покупателей. Здесь свои запасы, свои поставщики и свои ценники, которые тоже реагируют на спрос. На Черемушках уже готовятся к осеннему сезону, а прилавки постепенно меняют летний ассортимент.

Журналисты Новини.LIVE прошли по рядам рынка и узнали актуальные цены на продукты.

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Фрукты и ягоды

На прилавках уже ощущается смена сезона: арбузы и дыни постепенно уходят на второй план, зато больше внимания покупатели уделяют яблокам, малине и инжиру. Большинство ягод и фруктов привозят из Винницкой, Житомирской и Черновицкой областей. Цены в целом остаются стабильными.

"Мне кажется, что сейчас пользуются спросом только крупы. А в остальном люди берут всё. Ну, просто людей мало. По яблокам соскучились, стали больше яблок покупать. Малину и инжир все очень любят, обожают. Дынькой уже наелись, мне кажется, и арбузом наелись", — делится продавщица Лариса.

Продавщица Лариса о спросе в настоящее время. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов и ягод

Арбуз — 7–12 грн/кг

Дыня — 30–40 грн/кг

Слива — 40 грн/кг

Яблоки — 40–60 грн/кг

Инжир — 250 грн/кг

Голубика — 400 грн/кг

Малина — 300 грн/кг

Фрукты на рынке "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Овощной ряд

На прилавке овощного ряда — сезонные овощи с юга Одесской области, преимущественно из Измаила и Килии. Сейчас цены на большинство позиций немного снизились, хотя зеленый перец, наоборот, начал дорожать — его стало меньше. Наряду со свежими овощами продают и домашние продукты из Бессарабии: овечью брынзу, масло, специи, семена и различные заготовки.

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"Сейчас готовят аджику, идет и помидор, и красный перец. Его и сушат, и маринуют. Скажем так, люди в этом году напуганы и делают заготовки. Море закончилось, больше не лежат на пляже — делают закупки и заготовки", — объясняет продавщица Светлана.

Продавщица Светлана о консервах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Картофель — 20–30 грн/кг

Морковь — 35 грн/кг

Кабачок — 40 грн/кг

Огурцы — 50 грн/кг

Баклажаны — 45–80 грн/кг в зависимости от сорта

Помидоры круглые — 50 грн/кг

Помидоры "Мадрид" — 90 грн/кг

Помидоры розовые и желтые домашние — 60 грн/кг

Помидоры "розовый носик" — 60 грн/кг

Перец зеленый — 50 грн/кг

Перец красный — 55 грн/кг

Стоимость домашних продуктов

Овечья брынза — 450 грн/кг

Домашнее масло — 100 грн/л

Листья для долмы — 150 грн/банка

Сладкий чили — 80 грн

Кавурма из баранины — 550 грн/кг

Овощи на рынке "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Молочный ряд

Почти вся молочная продукция на прилавке домашняя — её привозят из Новоукраинки Раздельнянского района. Здесь есть не только молоко, творог и брынза, но и домашние сулугуни, масло, сливки, сметана, блины, запеканка и лапша. В последнее время торговать стало сложнее из-за постоянных тревог, перебоев со светом и водой. Из-за этого люди осторожнее покупают продукты, которые нужно хранить в холодильнике.

"Если раньше брали килограмм-полтора, то сейчас — 300–400 граммов. Больше берут творог, брынзу, блины. Цены немного поднялись: летом были другие, а сейчас молочных продуктов стало меньше. Где-то на 10 гривен поднялось, где-то на 20, но не так, чтобы сильно", — рассказывает продавщица Елена.

Продавщица Елена о спросе и ценах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость брынзы и сыров

Коровья брынза — 250 грн/кг

Овечья брынза — 350 грн/кг

Козья брынза — 320 грн/кг

Домашний сулугуни — 300 грн/кг

Сулугуни "лапшичка" — 320 грн/кг

Сулугуни кругами — 300 грн/кг

Сулугуни палочками — 320 грн/кг

Моцарелла — 100 грн/баночка 300 г

Стоимость кисломолочных продуктов

Кисломолочный сыр жирный — 230 грн/кг

Кисломолочный творог средней жирности — 150–180 грн/кг

Обезжиренный творог — 120 грн/кг

Топленый кисломолочный сыр — 300 грн/кг

Сметана — 200 грн

Сливки — 300–320 грн

Стоимость молока и масла

Молоко — 50 грн/л

Масло — 130 грн/л

Домашнее масло — 500 грн/кг

Стоимость домашних продуктов

Блинчики — 250–270 грн

Запеканка домашняя — 200 грн/кг

Домашняя лапша — 350 грн/кг

Стоимость яиц

Яйца домашние — 70 грн

Перепелиные яйца — 80 грн

Молочная продукция на рынке "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

На мясном ряду — свинина, телятина и баранина из Бессарабии, преимущественно из Сараты и Арциза. В последнее время цены здесь почти не менялись: конкуренция между продавцами большая, поэтому покупателям предлагаются приятные цены. На прилавках есть как молодое мясо, так и сало, ребра и субпродукты — выбор зависит уже от того, что именно ищут люди.

"Чаще берут свинину, потому что она дешевле. На нашем рынке в основном домашнее мясо, поэтому цена немного выше, чем на фермерское. Домашнее мясо выращивается где-то полгода-год, кормовые затраты другие, поэтому оно и дороже, чем в магазинах. Сейчас покупают меньше из-за света: его частично выключают, и люди боятся класть мясо в морозилку", — рассказывает продавец Иван.

Продавец Иван о мясе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины

Задняя часть — 270 грн/кг

Кострец — 270 грн/кг

Лопатка, край — 200 грн/кг

Лопатка, середина — 250 грн/кг

Мясо на сале — 250 грн/кг

Биток — 300 грн/кг

Биток на ребре — 270 грн/кг

Корейка — 350 грн/кг

Ребра — 250–280 грн/кг

Голенка — 100 грн/кг

Мясные обрезки — 150 грн/кг

Стоимость сала

Сало из задней части — 150 грн/кг

Толстое сало — 200 грн/кг

Сало со спинки — 220 грн/кг

Сало ближе к голове — 180 грн/кг

Края сала без шкурки на перетопку — 50 грн/кг

Обрезки — 20 грн/кг

Шкурка без сала — 50 грн/кг

Стоимость свиных субпродуктов

Печень — 50–60 грн/кг

Легкие — 30 грн/кг

Хвост — 50 грн/кг

Копыта — 20–30 грн

Голова со щекой и языком — 60 грн/кг

Стоимость баранины

Лопатка молодого ягненка — 250 грн/кг

Задняя часть молодого ягненка — 270 грн/кг

Корейка взрослого барана — 300 грн/кг

Корейка молодого ягненка — 350 грн/кг

Ребра — 200 грн/кг

Шея — 250 грн/кг

Стоимость телятины

Телячий хвост — 120 грн/кг

Телячья шея — 320 грн/кг

Задняя часть — 370 грн/кг

Лопатка — 250 грн/кг

Пашина / «фартушок» — 240 грн/кг

Антрекот, край — 280 грн/кг

Ребра — 180–200 грн/кг

Обрезки для животных — 100 грн/кг

Стоимость телячьих субпродуктов

Печень — 250 грн/кг

Сердце — 150 грн/кг

Легкие — 160 грн/кг

Горловина — 150 грн/кг

Вимья — 40 грн/кг

Кости — 30 грн/кг

Сахарные кости — 10 грн/кг

Мясная продукция на рынке "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Зелень на рынке

На прилавках — зелень на любой вкус: от привычной петрушки, укропа и зеленого лука до базилика, розмарина, рукколы и мяты. Отдельно здесь представлен большой выбор острых перцев — халапеньо, хабанеро, "вогник", китайский и "бараний рог". Часть зелени и перцев сейчас активно закупают для домашних заготовок, маринования и других осенних дел.

"Если укроп стоил, например, 15 гривен, то он и стоит столько же. Кто-то продает по 10 гривен, кто-то — по 20. Зимой цена уже изменится, потому что зелень будет не наша. А сейчас всё местное — Одесская область, Маяки, Беляевка, Яськи", — рассказывает продавец Сергей.

Продавец Сергей о зелени. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени

Укроп — 15 грн/пучок

Зеленый лук — 15 грн/пучок

Петрушка — 15–30 грн/пучок

Щавель — 15 грн/пучок

Листовой салат — 15 грн/пучок

Кинза — 20 грн/пучок

Руккола — 15 грн/пучок

Чеснок — 25 грн/шт

Базилик — 40 грн/пучок

Розмарин — 30 грн/пучок

Мята — 20 грн/пучок

Ромен — 250 грн/кг

Спаржа — 400 грн/кг

Острый перец халапеньо — 100 грн/упаковка

Зелень на рынке "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Рынок "Черемушки" уже постепенно переходит на осенний сезон: арбузы и дыни уходят, зато больше покупают яблоки, овощи для заварок, зелень и домашние продукты. Цены пока без резких скачков — что-то подорожало на 10–20 гривен, что-то, наоборот, немного подешевело. А вот сами покупатели стали осторожнее: берут меньше и не спешат набивать холодильники и морозилки из-за перебоев со светом. Поэтому выбор на рынке большой, но покупают сейчас преимущественно понемногу и то, что действительно нужно.

Ранее Новини.LIVE проверяли цены и наличие продуктов в супермаркетах Одессы. Тогда в одном из АТБ часть полок с базовыми товарами была пуста, тогда как в Сильпо» и Таврии В большинство продуктов оставалось в наличии.

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