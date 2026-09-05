Продукты в Одессе: что есть в АТБ, «Сильпо» и «Таврии» после обстрелов

Покупатель выбирает хлеб в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Пустые полки в одесских супермаркетах всё чаще попадают в соцсети. Пользователи жалуются, что из продажи исчезают крупы, сахар, мука, макароны и масло — товары, без которых сложно представить обычную продуктовую корзину. На фоне повышенного спроса, обстрелов складов и логистических центров проблема дефицита становится особенно острой.

Журналисты Новини.LIVE проверили наличие продуктов и цены в АТБ, Сильпо, а также Таврии В.

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Продукты в сети АТБ

В супермаркете нехватку отдельных товаров заметно сразу. Овсяных хлопьев нет вовсе — ни украинских, ни импортных. Пусты и полки с сахаром и солью. Крупы почти не осталось, а на их месте уже стоят совсем другие товары. Та же история с мукой — полки пусты, а часть места уже заняли бутылки с водой.

Пустые полки в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В то же время магазин не остался совсем без основных продуктов. Макароны есть только одного вида и стоят примерно по 36 гривен за килограмм. Рафинированного подсолнечного масла также хватает: самое дешёвое из тех, что мы видели, стоило около 77 гривен за 0,85 литра, но нерафинированного масла в наличии не было вовсе. С хлебом ситуация значительно лучше — выбор большой, а цены начинаются примерно от 13 гривен.

Покупатель выбирает макароны в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Стоимость продуктов в АТБ

Хлеб

Батон "Одеська паляниця" с молоком, 250 г — 12,90 грн

Батон молочный "Одеська паляниця", 600 г — 36,60 грн

Батон "Таврійський" "Одеський хлібзавод №4", 350 г — 22,60 грн

Батон нарезной пшеничный "Цільнозерновий", 350 г — 16,90 грн

Хлеб нарезной скандинавский пшеничный "Одеська паляниця" — 17,90 грн

Хлеб балтийский нарезанный "Одеська паляниця", 350 г — 20,90 грн

Батон ароматный ржано-пшеничный "Одеська паляниця", 350 г — 16,90 грн

Батон "Чорноморський", 350 г — 15,80 грн

Хлеб на хмелевой закваске "Нове діло", 250 г — 15,90 грн

Тостерный хлеб "Нове діло", 350 г — 22,20 грн

Другие продукты

Макароны, 1 кг — 36,50 грн

Подсолнечное масло "Розумний вибір", 850 мл — 77,17 грн

Подсолнечное масло "Олейна", 850 мл — 99,85 грн

Кукурузное масло — 117,50 грн

Полки с хлебом. Фото: Новини.LIVE

Продукты в сети Сильпо

В Сильпо ситуация уже совсем другая. Большинство товаров, которые мы искали, были в наличии. Сахара достаточно — килограмм стоит примерно от 40 гривен. Крупы тоже хватает, особенно риса. А вот с гречкой выбор скромнее — нашли только зеленую. Овсяные хлопья тоже есть: за пачку весом 400 граммов придется заплатить около 54 гривен. В ассортименте есть еще гречневые и кукурузные.

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Информационная табличка в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

С макаронами проблем нет вообще — выбор большой, а на часть товаров ещё и действуют акции. Пачку можно найти даже примерно за 29 гривен. Масла также достаточно: есть и рафинированное, и даже нерафинированное, хотя последнее представлено лишь одной торговой маркой. Нашли здесь и муку, которая стоила от 54 гривен.

Покупатель выбирает гречку в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Стоимость продуктов в Сильпо

Хлеб

Батон "Смачний" "Хлібзавод №3" — 23,82 грн

Хлеб тостовый нарезанный "Київхліб", 350 г — 45,49 грн

Хлеб "Королевский" злаковый "Київхліб", 350 г — 56,49 грн

Хлеб "Йодик" "Нове діло", 360 г — 43,99 грн

Кукурузный хлеб "Нове діло", 500 г — 31,49 грн

Гречневый хлеб "Нове діло", 500 г — 31,49 грн

Сахар

Сахар белый кристаллический "Diamant", 1 кг — 39,99 грн

Сахар "Ситий двір", 1 кг — 44,99 грн

Мука

Мука "Богумила", 2 кг — 53,99 грн

Мука "Хуторок", 2 кг — 65,99 грн

Гречневая мука, 500 г — 86,49 грн

Крупы

Рис длиннозерный "Trapeza", 1 кг — 99 грн

Рис для суши "Премія", 500 г — 84,99 грн

Рис камолино "Trapeza", 500 г — 74,49 грн

Зеленая гречка "Sacramento", 800 г — 164 грн

Овсяные хлопья "Сквирянка", 400 г — 54,49 грн

Гречневые хлопья "Сквирянка", 400 г — 92,99 грн

Кукурузные хлопья "Сквирянка", 400 г — 42,99 грн

Макаронные изделия

Макароны "La Pasta", 400 г — 34,99 грн

Вермишель "Cantare", 400 г — 36,99 грн

Макароны-спиральки "Cantare", 400 г — 53,99 грн

Длинные макароны "La Pasta", 400 г — 28,99 грн

Масло

Масло "Щедрий Дар" рафинированное, 500 мл — 58,99 грн

Рафинированное масло "Премія", 500 мл — 52,99 грн

Масло "Чумак" нерафинированное, 900 мл — 96,99 грн

Макароны в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Продукты в сети Таврия В

В Таврии В дефицита почти не заметно. Причем часть товаров здесь можно купить не только в упаковках, но и на развес. Например, килограмм овсяных хлопьев стоит около 34 гривен, сахара — около 27. Есть и гречка на развес, хотя её оставалось уже немного, но всегда можно взять альтернативу в пачке, которая будет стоить около 90 гривен за 800 грамм.

Остатки гречневой крупы на развес в Таврии В. Фото: Новини.LIVE

Муку продают и в упаковках, и на развес. Сахара и соли тоже достаточно. Рис представлен преимущественно в упаковках — цены начинаются примерно от 89 гривен за килограмм. Самый большой выбор — среди макарон. Есть варианты на любой бюджет, в частности большие упаковки по килограмму примерно за 36 гривен. Хлеба также достаточно — от обычного пшеничного до гречневого и кукурузного.

Покупатель набирает товар на вес. Фото: Новини.LIVE

Стоимость продуктов в Таврии В

Хлеб

Хлеб "Бабусин", 350 г — 24,10 грн

Хлеб Йодик "Нове діло", 360 г — 46 грн

Хлеб тостовый "Нове діло", 450 г — 56,30 грн

Хлеб гречневый "Нове діло", 500 г — 37,90 грн

Хлеб кукурузный "Нове діло", 500 г — 37,90 грн

Крупы

Овсяные хлопья на развес, 1 кг — 33,90 грн

Гречка на развес, 1 кг — 66,90 грн

Гречка "Хуторок", 800 г — 89,90 грн

Рис пропаренный длиннозерный "Аттуаль", 1 кг — 89 грн

Рис камолино "Аттуаль", 1 кг — 111,80 грн

Рис длиннозерный "Аттуаль", 1 кг — 89 грн

Мука

Мука на развес, 1 кг — 16,40 грн

Мука "Богумила", 1 кг — 30,40 грн

Пшеничная мука "7", 1 кг — 37,10 грн

Сахар

Сахар-песок на развес, 1 кг — 26,90 грн

Сахар "Українська зірка", 1 кг — 43,50 грн

Сахар "Субота", 800 г — 30,10 грн

Сахар "Хуторок", 800 г — 39,90 грн

Макаронные изделия

Макароны-спиральки "7", 800 г — 35,90 грн

Вермишель "7", 800 г — 35,90 грн

Макароны-рожки "7", 800 г — 35,90 грн

Макароны-перья "7", 800 г — 35,90 грн

Вермишель длинная "Ярослав", 1 кг — 43,90 грн

Масло

Рафинированное подсолнечное масло "Олейна", 850 мл — 99 грн

Рафинированное подсолнечное масло "Українська зірка", 810 мл — 73,90 грн

Ассортимент масла в «Таврии В». Фото: Новини.LIVE

Если смотреть именно на цены, то одного магазина, где дешевле абсолютно всё, нет. В АТБ наиболее выгодно выглядят хлеб и макароны: хлеб здесь можно найти от 13 гривен, а килограмм макарон — за 36,50. В Таврии В больше всего можно сэкономить на товарах на развес: сахар стоит 26,90 гривны за килограмм, овсяные хлопья — 33,90, а мука — 16,40. Для сравнения, в Сильпо килограмм сахара стоит от 39,99 гривны, а два килограмма муки — от 53,99. Что касается масла, то цены в АТБ и Таврии В почти одинаковы — самые дешевые варианты обходятся примерно по 91 гривне за литр, тогда как в Сильпо — уже свыше 100. Таким образом, АТБ выигрывает по отдельным дешевым позициям, Таврия В — по товарам на развес, а в Сильпо цены местами выше, зато выбор значительно шире.

Наша проверка показала, что ситуация в магазинах разная. В одном из АТБ действительно были пустые полки, и сразу нескольких базовых продуктов не было. В то же время в Сильпо и Таврии В большинство из них можно было найти без проблем. Еще одна заметная тенденция — более дешевые товары раскупают быстрее. Поэтому иногда полки действительно выглядят пустыми, хотя рядом остаются более дорогие аналоги. Если нужных товаров в магазине нет, то их всегда можно найти в другом.

Ранее Новини.LIVE уже проверяли цены на одесских рынках. В августе на Новом рынке сезонные овощи и фрукты подешевели, тогда как молочная и мясная продукция держалась примерно на том же уровне.

Также Новини.LIVE писали, что 31 августа российские войска атаковали терминал «Новой почты» в Одесской области. В результате удара часть здания была разрушена, возник пожар, а ключевая сортировочная линия терминала была уничтожена и не подлежит восстановлению.