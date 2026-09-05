Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Продукты в супермаркетах Одессы: цены и наличие товаров

Продукты в супермаркетах Одессы: цены и наличие товаров

Ua ru
5 сентября 2026 06:33
Продукты в Одессе: что есть в АТБ, «Сильпо» и «Таврии» после обстрелов
Покупатель выбирает хлеб в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Пустые полки в одесских супермаркетах всё чаще попадают в соцсети. Пользователи жалуются, что из продажи исчезают крупы, сахар, мука, макароны и масло — товары, без которых сложно представить обычную продуктовую корзину. На фоне повышенного спроса, обстрелов складов и логистических центров проблема дефицита становится особенно острой.

Журналисты Новини.LIVE проверили наличие продуктов и цены в АТБ, Сильпо, а также Таврии В.

Реклама

Продукты в сети АТБ

В супермаркете нехватку отдельных товаров заметно сразу. Овсяных хлопьев нет вовсе — ни украинских, ни импортных. Пусты и полки с сахаром и солью. Крупы почти не осталось, а на их месте уже стоят совсем другие товары. Та же история с мукой — полки пусты, а часть места уже заняли бутылки с водой.

Пусті полиці в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Пустые полки в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В то же время магазин не остался совсем без основных продуктов. Макароны есть только одного вида и стоят примерно по 36 гривен за килограмм. Рафинированного подсолнечного масла также хватает: самое дешёвое из тех, что мы видели, стоило около 77 гривен за 0,85 литра, но нерафинированного масла в наличии не было вовсе. С хлебом ситуация значительно лучше — выбор большой, а цены начинаются примерно от 13 гривен.

Покупець обирає макарони в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Покупатель выбирает макароны в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Стоимость продуктов в АТБ

Хлеб

  • Батон "Одеська паляниця" с молоком, 250 г — 12,90 грн
  • Батон молочный "Одеська паляниця", 600 г — 36,60 грн
  • Батон "Таврійський" "Одеський хлібзавод №4", 350 г — 22,60 грн
  • Батон нарезной пшеничный "Цільнозерновий", 350 г — 16,90 грн
  • Хлеб нарезной скандинавский пшеничный "Одеська паляниця" — 17,90 грн
  • Хлеб балтийский нарезанный "Одеська паляниця", 350 г — 20,90 грн
  • Батон ароматный ржано-пшеничный "Одеська паляниця", 350 г — 16,90 грн
  • Батон "Чорноморський", 350 г — 15,80 грн
  • Хлеб на хмелевой закваске "Нове діло", 250 г — 15,90 грн
  • Тостерный хлеб "Нове діло", 350 г — 22,20 грн

Другие продукты

  • Макароны, 1 кг — 36,50 грн
  • Подсолнечное масло "Розумний вибір", 850 мл — 77,17 грн
  • Подсолнечное масло "Олейна", 850 мл — 99,85 грн
  • Кукурузное масло — 117,50 грн
Полиці з хлібом. Фото: Новини.LIVE
Полки с хлебом. Фото: Новини.LIVE

Продукты в сети Сильпо

В Сильпо ситуация уже совсем другая. Большинство товаров, которые мы искали, были в наличии. Сахара достаточно — килограмм стоит примерно от 40 гривен. Крупы тоже хватает, особенно риса. А вот с гречкой выбор скромнее — нашли только зеленую. Овсяные хлопья тоже есть: за пачку весом 400 граммов придется заплатить около 54 гривен. В ассортименте есть еще гречневые и кукурузные.

Читайте также:
Інформаційна табличка в Сільпо. Фото: Новини.LIVE
Информационная табличка в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

С макаронами проблем нет вообще — выбор большой, а на часть товаров ещё и действуют акции. Пачку можно найти даже примерно за 29 гривен. Масла также достаточно: есть и рафинированное, и даже нерафинированное, хотя последнее представлено лишь одной торговой маркой. Нашли здесь и муку, которая стоила от 54 гривен.

Покупець обирає гречку в Сільпо. Фото: Новини.LIVE
Покупатель выбирает гречку в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Стоимость продуктов в Сильпо

Хлеб

  • Батон "Смачний" "Хлібзавод №3" — 23,82 грн
  • Хлеб тостовый нарезанный "Київхліб", 350 г — 45,49 грн
  • Хлеб "Королевский" злаковый "Київхліб", 350 г — 56,49 грн
  • Хлеб "Йодик" "Нове діло", 360 г — 43,99 грн
  • Кукурузный хлеб "Нове діло", 500 г — 31,49 грн
  • Гречневый хлеб "Нове діло", 500 г — 31,49 грн

Сахар

  • Сахар белый кристаллический "Diamant", 1 кг — 39,99 грн
  • Сахар "Ситий двір", 1 кг — 44,99 грн

Мука

  • Мука "Богумила", 2 кг — 53,99 грн
  • Мука "Хуторок", 2 кг — 65,99 грн
  • Гречневая мука, 500 г — 86,49 грн

Крупы

  • Рис длиннозерный "Trapeza", 1 кг — 99 грн
  • Рис для суши "Премія", 500 г — 84,99 грн
  • Рис камолино "Trapeza", 500 г — 74,49 грн
  • Зеленая гречка "Sacramento", 800 г — 164 грн
  • Овсяные хлопья "Сквирянка", 400 г — 54,49 грн
  • Гречневые хлопья "Сквирянка", 400 г — 92,99 грн
  • Кукурузные хлопья "Сквирянка", 400 г — 42,99 грн

Макаронные изделия

  • Макароны "La Pasta", 400 г — 34,99 грн
  • Вермишель "Cantare", 400 г — 36,99 грн
  • Макароны-спиральки "Cantare", 400 г — 53,99 грн
  • Длинные макароны "La Pasta", 400 г — 28,99 грн

Масло

  • Масло "Щедрий Дар" рафинированное, 500 мл — 58,99 грн
  • Рафинированное масло "Премія", 500 мл — 52,99 грн
  • Масло "Чумак" нерафинированное, 900 мл — 96,99 грн
Макарони в Сільпо. Фото: Новини.LIVE
Макароны в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Продукты в сети Таврия В

В Таврии В дефицита почти не заметно. Причем часть товаров здесь можно купить не только в упаковках, но и на развес. Например, килограмм овсяных хлопьев стоит около 34 гривен, сахара — около 27. Есть и гречка на развес, хотя её оставалось уже немного, но всегда можно взять альтернативу в пачке, которая будет стоить около 90 гривен за 800 грамм.

Залишки гречаної крупи на вагу в Таврії В. Фото: Новини.LIVE
Остатки гречневой крупы на развес в Таврии В. Фото: Новини.LIVE

Муку продают и в упаковках, и на развес. Сахара и соли тоже достаточно. Рис представлен преимущественно в упаковках — цены начинаются примерно от 89 гривен за килограмм. Самый большой выбор — среди макарон. Есть варианты на любой бюджет, в частности большие упаковки по килограмму примерно за 36 гривен. Хлеба также достаточно — от обычного пшеничного до гречневого и кукурузного.

Покупець наюирає товар на вагу. Фото: Новини.LIVE
Покупатель набирает товар на вес. Фото: Новини.LIVE

Стоимость продуктов в Таврии В

Хлеб

  • Хлеб "Бабусин", 350 г — 24,10 грн
  • Хлеб Йодик "Нове діло", 360 г — 46 грн
  • Хлеб тостовый "Нове діло", 450 г — 56,30 грн
  • Хлеб гречневый "Нове діло", 500 г — 37,90 грн
  • Хлеб кукурузный "Нове діло", 500 г — 37,90 грн

Крупы

  • Овсяные хлопья на развес, 1 кг — 33,90 грн
  • Гречка на развес, 1 кг — 66,90 грн
  • Гречка "Хуторок", 800 г — 89,90 грн
  • Рис пропаренный длиннозерный "Аттуаль", 1 кг — 89 грн
  • Рис камолино "Аттуаль", 1 кг — 111,80 грн
  • Рис длиннозерный "Аттуаль", 1 кг — 89 грн

Мука

  • Мука на развес, 1 кг — 16,40 грн
  • Мука "Богумила", 1 кг — 30,40 грн
  • Пшеничная мука "7", 1 кг — 37,10 грн

Сахар

  • Сахар-песок на развес, 1 кг — 26,90 грн
  • Сахар "Українська зірка", 1 кг — 43,50 грн
  • Сахар "Субота", 800 г — 30,10 грн
  • Сахар "Хуторок", 800 г — 39,90 грн

Макаронные изделия

  • Макароны-спиральки "7", 800 г — 35,90 грн
  • Вермишель "7", 800 г — 35,90 грн
  • Макароны-рожки "7", 800 г — 35,90 грн
  • Макароны-перья "7", 800 г — 35,90 грн
  • Вермишель длинная "Ярослав", 1 кг — 43,90 грн

Масло

  • Рафинированное подсолнечное масло "Олейна", 850 мл — 99 грн
  • Рафинированное подсолнечное масло "Українська зірка", 810 мл — 73,90 грн
Асортимент олії в Таврії В. Фото: Новини.LIVE
Ассортимент масла в «Таврии В». Фото: Новини.LIVE

Если смотреть именно на цены, то одного магазина, где дешевле абсолютно всё, нет. В АТБ наиболее выгодно выглядят хлеб и макароны: хлеб здесь можно найти от 13 гривен, а килограмм макарон — за 36,50. В Таврии В больше всего можно сэкономить на товарах на развес: сахар стоит 26,90 гривны за килограмм, овсяные хлопья — 33,90, а мука — 16,40. Для сравнения, в Сильпо килограмм сахара стоит от 39,99 гривны, а два килограмма муки — от 53,99. Что касается масла, то цены в АТБ и Таврии В почти одинаковы — самые дешевые варианты обходятся примерно по 91 гривне за литр, тогда как в Сильпо — уже свыше 100. Таким образом, АТБ выигрывает по отдельным дешевым позициям, Таврия В — по товарам на развес, а в Сильпо цены местами выше, зато выбор значительно шире.

Наша проверка показала, что ситуация в магазинах разная. В одном из АТБ действительно были пустые полки, и сразу нескольких базовых продуктов не было. В то же время в Сильпо и Таврии В большинство из них можно было найти без проблем. Еще одна заметная тенденция — более дешевые товары раскупают быстрее. Поэтому иногда полки действительно выглядят пустыми, хотя рядом остаются более дорогие аналоги. Если нужных товаров в магазине нет, то их всегда можно найти в другом.

Ранее Новини.LIVE уже проверяли цены на одесских рынках. В августе на Новом рынке сезонные овощи и фрукты подешевели, тогда как молочная и мясная продукция держалась примерно на том же уровне.

Также Новини.LIVE писали, что 31 августа российские войска атаковали терминал «Новой почты» в Одесской области. В результате удара часть здания была разрушена, возник пожар, а ключевая сортировочная линия терминала была уничтожена и не подлежит восстановлению.

Одесса Украина Новости Одессы дефицит супермаркет цены на продукты
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации