Цены на Новом рынке в Одессе в августе 2026 года: продукты

Цены в августе на Новом рынке в Одессе: фрукты и овощи подешевели
Август на Новом рынке радует ценами. Сезон уже в разгаре, поэтому цены на часть фруктов и овощей пошли вниз, а ассортимент стал шире. Но продавцы замечают изменения в спросе и привычках покупателей после сложных недель, отмеченных массированными атаками, тревогами и отключениями света.
Журналисты Новини.LIVE выяснили, какова сейчас стоимость сезонных продуктов на Новом рынке в Одессе.
Фрукты и ягоды
Королём продаж продавцы называют персик, а среди ягод сейчас особенно хорошо идет голубика. В основном сезонные фрукты и ягоды привозят из Винницкой области и Умани, при этом на прилавках есть и импортная продукция. Фруктов в августе много, поэтому они постепенно дешевеют, а вот ягод становится меньше — их сезон уже подходит к концу, поэтому цены соответственно растут.
"Людей стало меньше. Я думаю, что это связано с массированной атакой: уже больше трёх недель нас очень сильно бомбят. Я так думаю, что ситуация немного улучшится позже", — делится продавщица Ирина.
Стоимость фруктов:
- Арбуз — 12–15 грн/кг
- Дыня — 40 грн/кг
- Абрикосы — 100–120 грн/кг
- Сезонные персики — 80–100 грн/кг
- Персики импортные — около 200 грн/кг
- Виноград — 200–230 грн/кг
- Яблоки — около 70 грн/кг
- Черешня — 250 грн/кг
- Турецкий инжир — 700 грн/кг
Стоимость ягод:
- Голубика — 250–350 грн/кг
- Малина — 300–400 грн/кг
- Клубника — 180 грн/кг
Овощной ряд
В августе урожая уже в избытке, поэтому и выбор больше, и цены приятнее, чем в начале лета. Значительную часть продукции привозят из Килии — прямо с собственных полей. Продавцы говорят, что овощи не успевают залежать на прилавках — спрос большой.
"В выходные людей больше, чем в обычные дни. Бывают тревоги, и люди прячутся. Сейчас берут на заготовку, закваски, огурцы, помидоры — люди уже начали консервировать", — говорит продавщица Галина.
Стоимость овощей:
- Помидоры полевые — 30 грн/кг
- Помидоры домашние — 40–80 грн/кг
- Огурцы — 40–50 грн/кг
- Картофель — 30 грн/кг
- Лук — 100 грн/кг
- Чеснок — 150 грн/кг
- Баклажаны — 50 грн/кг
- Цветная капуста — 120 грн/кг
- Брокколи — 200 грн/кг
- Кукуруза — 15 грн/шт.
Стоимость грибов:
- Шампиньоны — 160–170 грн/кг
- Лисички — 130 грн/кг
Молочный ряд
На молочном ряду выбор традиционно большой: от домашнего молока и сметаны до нескольких видов брынзы и сулугуни — всё из Березовского района. Из-за жары часть продуктов не выставляют на прилавок, а хранят в холодильнике и достают уже для покупателей.
"Цены такие же, как и были, они не менялись. У нас немного подешевели обезжиренный творог и творог средней жирности — буквально на 20–30 гривен, а жирный остался по той же цене. Просто покупатели стали брать меньше: раньше покупали килограмм или полкилограмма, а сейчас — по 200–300 граммов из-за отключений света", — говорит продавщица Ольга.
Стоимость молочной продукции:
- Молоко — 50 грн/л
- Сулугуни — 350 грн/кг
- Брынза овечья — 350 грн/кг
- Коровья брынза — 260 грн/кг
- Козья брынза — 350 грн/кг
- Выдержанная коровья брынза — 220 грн/кг
- Творог жирный — 230–240 грн/кг
- Творог обезжиренный — 120 грн/кг
- Творог средней жирности — 150 грн/кг
- Сыр из топленого молока — 280 грн/кг
- Сливочное масло — 500 грн/кг
- Сливки — 350 грн
- Нежирная сметана — 160 грн/кг
- Сметана жирная сепараторная — 250 грн/кг
Другие товары:
- Готовые блины — 200 грн/кг
- Кукурузный лаваш — 35 грн / 3 листа
- Домашняя лапша — 250 грн/кг
Копченая продукция и полуфабрикаты
Копчености и полуфабрикаты на рынок привозят из Подольска Одесской области. Среди самых популярных — докторская колбаса, копченое и печеное мясо, сосиски и сардельки. Но летом количество покупателей все равно уменьшается.
"Летом у нас всегда спрос немного меньше, потому что люди предпочитают есть фрукты и овощи. Ну, ничего, наступит осень, и все вернутся. На данный момент цены пока не изменились, но посмотрим, что нам принесет осень", — комментирует Ольга.
Стоимость копченой и мясной продукции:
- Домашнее сало — 330 грн/кг
- Солонина с паприкой и чесноком — 430 грн/кг
- Копченая курица — 300–320 грн/кг
- Домашняя колбаса — 460 грн/кг
- Куриная колбаса — 430 грн/кг
- Копченое и запеченное мясо — 480 грн/кг
- Копченая и запеченная шейка — 500 грн/кг
- Копченая и вареная подчеревочка — 440 грн/кг
- Докторская, любительская колбаса — 480 грн/кг
- Сосиски, сардельки — от 400 грн/кг
- Варено-копченые колбасы — от 550 грн/кг
- Вяленое мясо — от 800 грн/кг
- Сырокопченые колбасы — от 100 грн за 100 г
Стоимость полуфабрикатов:
- Вареники — от 250 грн/кг
- Пельмени — от 350 грн/кг
- Блины — от 480 грн/кг
Мясной ряд
На мясном ряду — свежая свинина домашнего производства из Березовского района Одесской области. Мясо привозят на рынок напрямую с фермы, а тушу разделают на части уже для продажи. Ассортимент зависит от свежего привоза, поэтому отдельные позиции раскупаются еще в течение дня.
"Кто что хочет — тот и берет. Кто-то сало, кто-то подчеревок, кто-то мясо. Но понемногу: по полкилограмма, по 600 граммов, килограмм", — рассказывает продавщица Лариса.
Стоимость свинины:
- Биток — 280–300 грн/кг
- Ребра — 250 грн/кг
- Чалагач — 250–260 грн/кг
- Филе — 300 грн/кг
- Задняя часть — 250 грн/кг
- Лопатка — 240 грн/кг
- Окорок — 120 грн/кг
Август на рынке сейчас играет на руку покупателям: цены на сезонные деликатесы пошли вниз, молочные и мясные продукты имеют стабильную стоимость. Только с ягодами наоборот — их урожай заканчивается, поэтому они и стоят дороже. Но и здесь есть ложка дегтя: продавцы говорят, что из-за тревог, атак и отключений света людей на рынке тоже стало меньше.
Ранее Новини.LIVE уже проверяли цены на одесском Привозе. Продавцы отмечали сезонные колебания стоимости, изменения спроса и разную ситуацию в зависимости от категории продуктов.
Также Новини.LIVE проверяли цены на сезонные фрукты на Киевском рынке Одессы. Продавцы говорили об активном спросе и постепенном увеличении доли украинской продукции на прилавках.