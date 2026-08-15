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Главная Одесса Цены в августе на Новом рынке в Одессе: фрукты и овощи подешевели

Цены в августе на Новом рынке в Одессе: фрукты и овощи подешевели

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 06:33
Цены на Новом рынке в Одессе в августе 2026 года: продукты
Люди на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Август на Новом рынке радует ценами. Сезон уже в разгаре, поэтому цены на часть фруктов и овощей пошли вниз, а ассортимент стал шире. Но продавцы замечают изменения в спросе и привычках покупателей после сложных недель, отмеченных массированными атаками, тревогами и отключениями света.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, какова сейчас стоимость сезонных продуктов на Новом рынке в Одессе.

Фрукты и ягоды

Королём продаж продавцы называют персик, а среди ягод сейчас особенно хорошо идет голубика. В основном сезонные фрукты и ягоды привозят из Винницкой области и Умани, при этом на прилавках есть и импортная продукция. Фруктов в августе много, поэтому они постепенно дешевеют, а вот ягод становится меньше — их сезон уже подходит к концу, поэтому цены соответственно растут.

"Людей стало меньше. Я думаю, что это связано с массированной атакой: уже больше трёх недель нас очень сильно бомбят. Я так думаю, что ситуация немного улучшится позже", — делится продавщица Ирина.

Продавчиня Ірина про попит. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Ирина о спросе на фрукты. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

  • Арбуз — 12–15 грн/кг
  • Дыня — 40 грн/кг
  • Абрикосы — 100–120 грн/кг
  • Сезонные персики — 80–100 грн/кг
  • Персики импортные — около 200 грн/кг
  • Виноград — 200–230 грн/кг
  • Яблоки — около 70 грн/кг
  • Черешня — 250 грн/кг
  • Турецкий инжир — 700 грн/кг

Стоимость ягод:

  • Голубика — 250–350 грн/кг
  • Малина — 300–400 грн/кг
  • Клубника — 180 грн/кг
Фрукти на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE
Фрукты на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Овощной ряд

В августе урожая уже в избытке, поэтому и выбор больше, и цены приятнее, чем в начале лета. Значительную часть продукции привозят из Килии — прямо с собственных полей. Продавцы говорят, что овощи не успевают залежать на прилавках — спрос большой.

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"В выходные людей больше, чем в обычные дни. Бывают тревоги, и люди прячутся. Сейчас берут на заготовку, закваски, огурцы, помидоры — люди уже начали консервировать", — говорит продавщица Галина.

Прдавчиня Ірина про овочі. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Галина об овощах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

  • Помидоры полевые — 30 грн/кг
  • Помидоры домашние — 40–80 грн/кг
  • Огурцы — 40–50 грн/кг
  • Картофель — 30 грн/кг
  • Лук — 100 грн/кг
  • Чеснок — 150 грн/кг
  • Баклажаны — 50 грн/кг
  • Цветная капуста — 120 грн/кг
  • Брокколи — 200 грн/кг
  • Кукуруза — 15 грн/шт.

Стоимость грибов:

  • Шампиньоны — 160–170 грн/кг
  • Лисички — 130 грн/кг
Овочі на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE
Овощи на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Молочный ряд

На молочном ряду выбор традиционно большой: от домашнего молока и сметаны до нескольких видов брынзы и сулугуни — всё из Березовского района. Из-за жары часть продуктов не выставляют на прилавок, а хранят в холодильнике и достают уже для покупателей.

"Цены такие же, как и были, они не менялись. У нас немного подешевели обезжиренный творог и творог средней жирности — буквально на 20–30 гривен, а жирный остался по той же цене. Просто покупатели стали брать меньше: раньше покупали килограмм или полкилограмма, а сейчас — по 200–300 граммов из-за отключений света", — говорит продавщица Ольга.

Продавчиня Ольга про молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Ольга о молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции:

  • Молоко — 50 грн/л
  • Сулугуни — 350 грн/кг
  • Брынза овечья — 350 грн/кг
  • Коровья брынза — 260 грн/кг
  • Козья брынза — 350 грн/кг
  • Выдержанная коровья брынза — 220 грн/кг
  • Творог жирный — 230–240 грн/кг
  • Творог обезжиренный — 120 грн/кг
  • Творог средней жирности — 150 грн/кг
  • Сыр из топленого молока — 280 грн/кг
  • Сливочное масло — 500 грн/кг
  • Сливки — 350 грн
  • Нежирная сметана — 160 грн/кг
  • Сметана жирная сепараторная — 250 грн/кг

Другие товары:

  • Готовые блины — 200 грн/кг
  • Кукурузный лаваш — 35 грн / 3 листа
  • Домашняя лапша — 250 грн/кг
Молочна продукція на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE
Молочная продукция на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Копченая продукция и полуфабрикаты

Копчености и полуфабрикаты на рынок привозят из Подольска Одесской области. Среди самых популярных — докторская колбаса, копченое и печеное мясо, сосиски и сардельки. Но летом количество покупателей все равно уменьшается.

"Летом у нас всегда спрос немного меньше, потому что люди предпочитают есть фрукты и овощи. Ну, ничего, наступит осень, и все вернутся. На данный момент цены пока не изменились, но посмотрим, что нам принесет осень", — комментирует Ольга.

Продавчиня Ольга про копчену продукцію та напівфабрикати. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Ольга о копченой продукции и полуфабрикатах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость копченой и мясной продукции:

  • Домашнее сало — 330 грн/кг
  • Солонина с паприкой и чесноком — 430 грн/кг
  • Копченая курица — 300–320 грн/кг
  • Домашняя колбаса — 460 грн/кг
  • Куриная колбаса — 430 грн/кг
  • Копченое и запеченное мясо — 480 грн/кг
  • Копченая и запеченная шейка — 500 грн/кг
  • Копченая и вареная подчеревочка — 440 грн/кг
  • Докторская, любительская колбаса — 480 грн/кг
  • Сосиски, сардельки — от 400 грн/кг
  • Варено-копченые колбасы — от 550 грн/кг
  • Вяленое мясо — от 800 грн/кг
  • Сырокопченые колбасы — от 100 грн за 100 г

Стоимость полуфабрикатов:

  • Вареники — от 250 грн/кг
  • Пельмени — от 350 грн/кг
  • Блины — от 480 грн/кг
Копчена м'ясна продукція на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE
Копченая мясная продукция на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

На мясном ряду — свежая свинина домашнего производства из Березовского района Одесской области. Мясо привозят на рынок напрямую с фермы, а тушу разделают на части уже для продажи. Ассортимент зависит от свежего привоза, поэтому отдельные позиции раскупаются еще в течение дня.

"Кто что хочет — тот и берет. Кто-то сало, кто-то подчеревок, кто-то мясо. Но понемногу: по полкилограмма, по 600 граммов, килограмм", — рассказывает продавщица Лариса.

Продавчиня Лариса про м'ясну продукцію. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Лариса о мясной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины:

  • Биток — 280–300 грн/кг
  • Ребра — 250 грн/кг
  • Чалагач — 250–260 грн/кг
  • Филе — 300 грн/кг
  • Задняя часть — 250 грн/кг
  • Лопатка — 240 грн/кг
  • Окорок — 120 грн/кг
М'яна продукція на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE
Мясная продукция на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Август на рынке сейчас играет на руку покупателям: цены на сезонные деликатесы пошли вниз, молочные и мясные продукты имеют стабильную стоимость. Только с ягодами наоборот — их урожай заканчивается, поэтому они и стоят дороже. Но и здесь есть ложка дегтя: продавцы говорят, что из-за тревог, атак и отключений света людей на рынке тоже стало меньше.

Ранее Новини.LIVE уже проверяли цены на одесском Привозе. Продавцы отмечали сезонные колебания стоимости, изменения спроса и разную ситуацию в зависимости от категории продуктов.

Также Новини.LIVE проверяли цены на сезонные фрукты на Киевском рынке Одессы. Продавцы говорили об активном спросе и постепенном увеличении доли украинской продукции на прилавках.

Одесса фрукты рынок овощи Новости Одессы
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

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