Продукти в Одесі: що є в АТБ, Сільпо та Таврії В після обстрілів

Покупець обирає хліб в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Порожні полиці в одеських супермаркетах дедалі частіше потрапляють у соцмережі. Користувачі скаржаться, що з продажу зникають крупи, цукор, борошно, макарони та олія — товари, без яких складно уявити звичайний продуктовий кошик. На тлі підвищеного попиту, обстрілів складів та логістичних центрів питання дефіциту стає особливо гострим.

Журналісти Новини.LIVE перевірили наявність продуктів і ціни в АТБ, Сільпо, а також Таврії В.

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Продукти в мережі АТБ

У супермаркеті нестачу окремих товарів помітно одразу. Вівсяних пластівців немає зовсім — ані українських, ані імпортних. Порожні й полиці з цукром та сіллю. Круп майже не залишилося, а на їхньому місці вже стоять зовсім інші товари. Та сама історія з борошном — полиці порожні, а частину місця вже зайняли пляшки з водою.

Пусті полиці в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Водночас зовсім без базових продуктів магазин не залишився. Макарони є лише одного виду і коштують приблизно по 36 гривень за кілограм. Рафінованої соняшникової олії також вистачає: найдешевша з тих, що ми побачили, коштувала близько 77 гривень за 0,85 літри, але нерафінованої олії зовсім не було в наявності. З хлібом ситуація значно краща — вибір великий, а ціни стартують приблизно від 13 гривень.

Покупець обирає макарони в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Вартість продуктів в АТБ

Хліб

Батон "Одеська паляниця" з молоком, 250 г — 12,90 грн

Батон молочний "Одеська паляниця", 600 г — 36,60 грн

Батон Таврійський "Одеський хлібозавод №4", 350 г — 22,60 грн

Батон нарізний пшеничний "Цільнозерновий", 350 г — 16,90 грн

Хліб нарізний скандинавський пшеничний "Одеська паляниця" — 17,90 грн

Хліб балтійський нарізний "Одеська паляниця", 350 г — 20,90 грн

Батон запашнийжитньо-пшеничний "Одеська паляниця", 350 г — 16,90 грн

Батон "Чорноморський", 350 г — 15,80 грн

Хліб на хмельовій заквасці "Нове діло", 250 г — 15,90 грн

Тостерний хліб "Нове діло", 350 г — 22,20 грн

Інші продукти

Макарони, 1 кг — 36,50 грн

Соняшникова олія "Розумний вибір", 850 мл — 77,17 грн

Соняшникова олія "Олейна", 850 мл — 99,85 грн

Кукурудзяна олія — 117,50 грн

Полиці з хлібом. Фото: Новини.LIVE

Продукти в мережі Сільпо

У Сільпо ситуація вже зовсім інша. Більшість товарів, які ми шукали, були в наявності. Цукру достатньо — кілограм коштує приблизно від 40 гривень. Круп також вистачає, особливо рису. А от із гречкою вибір скромніший — знайшли лише зелену. Вівсяні пластівці теж є: за пачку вагою 400 грамів доведеться заплатити близько 54 гривень. В асортименті є ще гречані та кукурудзяні.

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Інформаційна табличка в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

З макаронами проблем немає взагалі — вибір великий, а на частину товарів ще й діють акції. Пачку можна знайти навіть приблизно за 29 гривень. Олії також достатньо: є і рафінована, і навіть нерафінована, хоча остання представлена лише в одній торговій марці. Знайшли тут і борошно, яке коштувало від 54 гривень.

Покупець обирає гречку в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Вартість продуктів в Сільпо

Хліб

Батон Смачний "Хлібзавод №3" — 23.82 грн

Хліб Тостовий нарізний "Київхліб", 350 г — 45,49 грн

Хліб Королівський злаковий "Київхліб", 350 г — 56,49 грн

Хліб Йодик "Нове діло", 360 г — 43,99 грн

Кукурудзяний хліб "Нове діло", 500 г — 31,49 грн

Гречаний хліб "Нове діло", 500 г — 31,49 грн

Цукор

Цукор білий кристалічний "Diamant", 1 кг — 39,99 грн

Цукор "Ситий двір", 1 кг — 44,99 грн

Борошно

Борошно "Богумила", 2 кг — 53,99 грн

Борошно "Хуторок", 2 кг —65, 99 грн

Гречане борошно, 500 г — 86, 49 грн

Крупи

Рис довгозернистий "Trapeza", 1 кг — 99 грн

Рис для суші "Премія", 500 г — 84,99 грн

Рис камоліно "Trapeza", 500 г — 74,49 грн

Зелена гречка "Sacramento", 800 г — 164 грн

Вівсяні пластівці "Сквирянка", 400 г — 54,49 грн

Гречані пластівці "Сквирянка", 400 г — 92,99 грн

Кукурудзяні пластівці "Сквирянка", 400 г — 42,99 грн

Макаронні вироби

Макарони перо "La Pasta", 400 г — 34,99 грн

Вермічелі "Cantare", 400 г — 36,99 грн

Макарони-спіральки "Cantare", 400 г — 53,99 грн

Довгі макарони "La Pasta", 400 г — 28,99 грн

Олія

Олія "Щедрий Дар" рафінована, 500 мл — 58,99 грн

Олія "Премія" рафінована, 500 мл — 52,99 грн

Олія "Чумак" нерафінована, 900 мл — 96,99 грн

Макарони в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Продукти в мережі Таврія В

У Таврії В дефіциту майже не видно. Причому частину товарів тут можна купити не лише в упаковках, а й на вагу. Наприклад, кілограм вівсяних пластівців коштує близько 34 гривень, цукру — близько 27. Є й гречка на вагу, хоча її залишалося вже небагато, але завжди можна взяти альтернативу в пачці, яка коштуватиме близько 90 гривень за 800 грам.

Залишки гречаної крупи на вагу в Таврії В. Фото: Новини.LIVE

Борошно продають і фасованим, і на вагу. Цукру та солі теж вистачає. Рис представлений переважно в пачках — ціни починаються приблизно від 89 гривень за кілограм. Найбільший вибір — серед макаронів. Є варіанти на різний бюджет, зокрема великі упаковки по кілограму приблизно 36 гривень. Хліба також достатньо — від звичайного пшеничного до гречаного та кукурудзяного.

Покупець набирає товар на вагу. Фото: Новини.LIVE

Вартість продуктів в Таврії В

Хліб

Хліб "Бабусин", 350 г — 24,10 грн

Хліб Йодик "Нове діло", 360 г — 46 грн

Хліб Тостовий "Нове діло", 450 г — 56, 30 грн

Хліб гречаний "Нове діло", 500 г — 37,90 грн

Хліб кукурудзяний "Нове діло", 500 г — 37,90 грн

Крупи

Вівсяні пластівці на вагу, 1 кг — 33,90 грн

Гречка на вагу, 1 кг — 66,90 грн

Гречка "Хуторок", 800 г — 89,90 грн

Рис пропарений довгозернистий "Аттуаль", 1 кг — 89 грн

Рис камоліно "Аттуаль", 1 кг — 111,80 грн

Рис довгозернистий "Аттуаль", 1 кг — 89 грн

Борошно

Борошно на вагу, 1 кг — 16,40 грн

Борошно "Богумила", 1 кг — 30,40 грн

Борошно пшеничне "7", 1 кг — 37,10 грн

Цукор

Цукор-пісок на вагу, 1 кг — 26,90 грн

Цукор "Українська зірка", 1 кг — 43,50 грн

Цукор "Субота", 800 г — 30,10 грн

Цукор "Хуторок", 800 г — 39,90 грн

Макаронні вироби

Макарони-спіральки "7", 800 г — 35,90 грн

Вермішель "7", 800 г — 35,90 грн

Макарони-ріжки "7", 800 г — 35,90 грн

Макарони-пера "7", 800 г — 35,90 грн

Вермішель довга "Ярослав", 1 кг — 43,90 грн

Олія

Олія соняшникова рафінована "Олейна", 850 мл — 99 грн

Олія соняшникова рафінована "Українська зірка", 810 мл — 73,90 грн

Асортимент олії в Таврії В. Фото: Новини.LIVE

Якщо дивитися саме на ціни, то одного магазину, де дешевше абсолютно все, немає. В АТБ найвигідніше виглядають хліб і макарони: хліб тут можна знайти від 13 гривень, а кілограм макаронів — за 36,50. У "Таврії В" найбільше можна зекономити на товарах на вагу: цукор коштує 26,90 гривні за кілограм, вівсяні пластівці — 33,90, а борошно — 16,40. Для порівняння, у "Сільпо" кілограм цукру стартує від 39,99 гривні, а два кілограми борошна — від 53,99. З олією ціни в АТБ і "Таврії В" майже однакові — найдешевші варіанти виходять приблизно по 91 гривні за літр, тоді як у "Сільпо" — вже понад 100. Тож АТБ виграє за окремими дешевими позиціями, "Таврія В" — за товарами на вагу, а в "Сільпо" ціни подекуди вищі, зате вибір значно більший.

Наша перевірка показала, що ситуація в магазинах різна. В одному з АТБ справді були порожні полиці й одразу кількох базових продуктів не було. Водночас у Сільпо та Таврії В більшість із них можна було знайти без проблем. Ще одна помітна тенденція — дешевші товари розбирають швидше. Тому інколи полиці справді виглядають порожніми, хоча поруч залишаються дорожчі аналоги. Якщо бажаних товарів в магазині немає, то їх завжди можна знайти в іншому.

Раніше Новини.LIVE вже перевіряли ціни на одеських ринках. У серпні на Новому ринку сезонні овочі та фрукти подешевшали, тоді як молочна й м’ясна продукція трималася приблизно на тому самому рівні.

Також Новини.LIVE писали, що 31 серпня російські війська атакували термінал "Нової пошти" на Одещині. Внаслідок удару частина будівлі була зруйнована, виникла пожежа, а ключова сортувальна лінія термінала була знищена та не підлягає відновленню.