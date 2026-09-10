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Главная Одесса Полупустые полки в магазинах: запасаются ли одесситы продуктами

Полупустые полки в магазинах: запасаются ли одесситы продуктами

Ua ru
10 сентября 2026 06:33
Запасы продуктов в Одессе: готовятся ли горожане к дефициту
Покупатель приобретает продукты в одесском супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Пустые полки в магазинах — страх, который украинцы хорошо помнят с начала полномасштабного вторжения. Удары по продуктовым складам и логистическим центрам вновь заставляют задуматься о том, насколько стабильными будут поставки на прилавки. На фоне новых атак горожане уже готовы к различным сценариям.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, делают ли они запасы самого необходимого и как реагируют на возможный дефицит.

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Продукты на рынках

Несмотря на опасения относительно возможных перебоев с поставками, не все одесситы спешат делать большие запасы продуктов. Люди убеждены, что альтернативой супермаркетам останутся рынки, где и в дальнейшем можно будет приобрести необходимое. Поэтому дефицита основных продуктов они пока не ожидают.

"Зачем? Рынки работают. Да и хватит нам. Я живу за счёт рынка, а не магазинов", — отмечает Сергей.

Сергій про альтернативу ринків. Фото: Новини.LIVE
Сергей об альтернативе рынков. Фото: Новини.LIVE

Однако некоторые горожане не видят смысла запасаться обычными продуктами, ведь при необходимости готовы изменить рацион или покупать необходимое на рынках. Больше беспокойства вызывают товары, которые зависят от импорта и могут исчезнуть с полок в случае перебоев с поставками. Среди них — корм для домашних животных.

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"Что-то будем покупать на рынке. Думаю, что и в магазинах все будет. Обойдемся. Будем есть что-то другое, может, макароны или фрукты. Да и на рынке, скорее всего, это будет. Единственное, что корм для собак я купил где-то на полгода. И вот их нужно будет чем-то кормить, потому что импортный корм, наверное, не будут завозить", — объясняет Владислав.

Владислав про запаси для собак. Фото: Новини.LIVE
Владислав о запасах для собак. Фото: Новини.LIVE

Запасы в начале войны

Опыт первых месяцев полномасштабной войны тоже повлиял на отношение горожан к запасам. Тогда многие закупали крупы и другие продукты длительного хранения в больших количествах, однако не всё удавалось использовать вовремя. Поэтому сейчас часть одесситов решила не повторять таких ошибок.

"Уже делали запасы в начале войны, и что? Всё съела моль. Пока ничего не делаем. Что будет, то и будет", — говорит Валентина.

Валентина про закупи на початку війни. Фото: Новини.LIVE
Валентина о покупках в начале войны. Фото: Новини.LIVE

Подготовились заранее

Другие же решили подготовиться к возможным перебоям заранее. Запасы формируют не только из круп, но и из продуктов, которые можно долго хранить или замораживать. Некоторые рассчитывают, что этого хватит на несколько месяцев в случае проблем с поставками или электроэнергией.

"Уже сделали запасы. Крупы не очень много брали, но макаронные изделия, консервы, мука, сахар — думаю, на три месяца хватит. Мы больше мяса в морозилку заправили, овощи тоже заморозили. У нас есть EcoFlow, поэтому мы уже готовы, всё есть", — делится Ирина.

Ірина про зроблені запаси. Фото: Новини.LIVE
Ирина о сделанных запасах. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто подходит к запасам более сдержанно и не покупает всё в больших количествах. Предпочтение отдают продуктам длительного хранения, которые действительно могут понадобиться в случае перебоев. В то же время горожане не ожидают полного дефицита и рассчитывают, что базовые товары останутся в продаже.

"Всегда будут крупы, которые можно будет купить и употреблять. Думаю, что не будет столь тяжелых последствий обстрелов. Но, конечно, нужно готовиться к определенным испытаниям, поэтому я разумно готовлюсь. У меня в первую очередь есть запасы нескоропортящихся продуктов, потому что крупы, к сожалению, могут пострадать от моли и других вредителей, есть какие-то консервы. Ну, и в зависимости от сезона нужно пользоваться имеющимися возможностями", — говорит Юрий.

Юрій про підготовку заздалегідь. Фото: Новини.LIVE
Юрий о подготовке заранее. Фото: Новини.LIVE

Единого подхода к запасам среди одесситов нет: кто-то покупает продукты на несколько месяцев, кто-то ограничивается самым необходимым, а некоторые вообще не видят необходимости менять привычные покупки. Пока рынки и магазины работают, большинство не ожидает серьезного дефицита, однако возможные перебои с логистикой заставляют часть горожан продумывать альтернативы. Поэтому вместо панических закупок одесситы делают умеренные запасы и ориентируются на собственные потребности.

Ранее журналисты Новини.LIVE проверяли наличие продуктов в супермаркетах Одессы после ударов по складам и логистике. В одном из АТБ часть полок с базовыми товарами была пуста, тогда как в Сильпо и Таврии В большинство продуктов оставалось в наличии.

Также журналисты Новини.LIVE проверили ситуацию на одесском рынке "Черемушки". Там выбор продуктов оставался широким, а резких скачков цен не зафиксировали, хотя покупатели стали осторожнее и чаще покупают небольшими объемами.

Одесса Украина рынок закупки дефицит супермаркет
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

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