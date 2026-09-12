Напівпорожні полиці в магазинах Одеси: як реагують містяни та чи роблять запаси

Порожня полиця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В магазинах з’являються порожні полиці — а разом із ними й розмови про те, чи варто вже робити запаси. Після обстрілів складів та логістичної інфраструктури з постачанням окремих товарів виникають перебої. І поки одні спокійно проходять повз, інші вже кладуть до кошика трохи більше, ніж зазвичай.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи відчувають вони тривогу від порожніх полиць в магазині.

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Без зайвої паніки

Розмови про дефіцит швидко набирають обертів, особливо коли в магазинах починають зникати окремі товари, а склади і логістичні центри продовжують бути ціллю РФ. Проте скуповувати все з полиць містяни не поспішають. До ситуації ставляться спокійно й радять не накручувати себе завчасно.

"Я думаю, що це просто такий момент. І все буде краще. Я сподіваюся, що все буде добре. Я вже оптимістом стала за ці п'ять років, так що все добре. Не лякають", — ділиться Наталія.

Наталія про оптимізм. Фото: Новини.LIVE

Спокою додає й те, що критичної нестачі продуктів люди поки не відчувають. Окремі товари можуть зникати з полиць, але їх завжди можна знайти в іншому магазині. Тож нинішню ситуацію містяни сприймають радше як тимчасові перебої.

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"Ні. Чому повинні викликати тривогу? Дефіцит тимчасовий. Прям сильного я не помітив і не зустрів, щоб там катастрофічно мені чогось не вистачало. Тому поки я не бачу в цьому проблеми", — говорить Олександр.

Олександр про відсутність паніки. Фото: Новини.LIVE

Дефіциту немає

Та поки одні обговорюють можливу нестачу, інші просто йдуть до найближчого магазину й бачать звичний асортимент. Порожні полиці радше виняток, ніж загальна картина. У більшості торгових точок усе необхідне можна знайти без проблем.

"Ні, ми їх не бачимо. Вони не порожні, там є продукти. В наших магазинах я їх не бачу. Таврія, Сільпо, Копійка — все є в наявності", — кажуть Олена і Оксана.

Олена і Оксана про ситуацію в магазинах, які відвідують. Фото: Новини.LIVE

Закуповуються про запас

Втім, спокійно спостерігати за ситуацією готові не всі. Дехто вирішує не чекати, поки потрібні продукти зникнуть із продажу, й заздалегідь поповнює домашні запаси. Насамперед беруть те, що довго зберігається і завжди стане у пригоді.

"Так, трошечки викликає тревогу. Плануємо сьогодні зробити закупи. Взяти крупи, муку, і так в основному те, що критично потрібно, що потрібно для виживання", — розповідає Владислава

Владислава про запаси. Фото: Новини.LIVE

Готуються до зими

До звичайного бажання перестрахуватися додається ще один фактор — наближення холодів. Люди думають не лише про те, що є на полицях сьогодні, а й про найближчі місяці. Тому домашні запаси для декого стають частиною підготовки до непростого сезону.

"Поки що я не бачила таких зовсім порожніх магазинів. Викликає тривогу АТБ, бо там кажуть, що вже не більше п'яти пляшок масла можна курити чи щось таке. Я таке читала. Поки що подивимося, що буде, не знаю. Планую робити закупи потихеньку, бо зима, кажуть, буде досить сувора, в усіх планах, скажем так", — зазначає Ольга.

Ольга про підготовку до зими. Фото: Новини.LIVE

Зараз більшість потрібних продуктів у продажу є, хоча подекуди трапляються перебої. Одесити через це панікувати не поспішають: якщо чогось немає в одному магазині, шукають в іншому або йдуть на ринок. А запаси роблять радше для власного спокою — особливо з наближенням зими.

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