Полупустые полки в магазинах Одессы: как реагируют горожане и делают ли они запасы

Пустая полка в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В магазинах появляются пустые полки — а вместе с ними и разговоры о том, стоит ли уже делать запасы. После обстрелов складов и логистической инфраструктуры возникают перебои с поставками отдельных товаров. И пока одни спокойно проходят мимо, другие уже кладут в корзину чуть больше, чем обычно.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, испытывают ли они тревогу из-за пустых полок в магазинах.

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Без лишней паники

Разговоры о дефиците быстро набирают обороты, особенно когда в магазинах начинают исчезать отдельные товары, а склады и логистические центры продолжают оставаться мишенью РФ. Однако скупать всё с полок горожане не спешат. К ситуации относятся спокойно и советуют не накручивать себя раньше времени.

"Я думаю, что это просто такой момент. И всё будет лучше. Я надеюсь, что всё будет хорошо. Я уже стала оптимисткой за эти пять лет, так что всё хорошо. Меня это не пугает", — делится Наталья.

Наталья об оптимизме. Фото: Новини.LIVE

Спокойствия добавляет и то, что критической нехватки продуктов люди пока не ощущают. Отдельные товары могут исчезать с полок, но их всегда можно найти в другом магазине. Поэтому нынешнюю ситуацию горожане воспринимают скорее как временные перебои.

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"Нет. Почему это должно вызывать тревогу? Дефицит временный. Я не заметил и не столкнулся с чем-то серьёзным, чтобы мне катастрофически чего-то не хватало. Поэтому пока я не вижу в этом проблемы", — говорит Александр.

Александр об отсутствии паники. Фото: Новини.LIVE

Дефицита нет

Но пока одни обсуждают возможную нехватку, другие просто идут в ближайший магазин и видят привычный ассортимент. Пустые полки — скорее исключение, чем общая картина. В большинстве торговых точек всё необходимое можно найти без проблем.

"Нет, мы их не видим. Они не пустые, там есть продукты. В наших магазинах я их не вижу. Таврия, Сильпо, Копейка — всё есть в наличии", — говорят Елена и Оксана.

Елена и Оксана о ситуации в магазинах, которые они посещают. Фото: Новини.LIVE

Делают запасы

Впрочем, не все готовы спокойно наблюдать за ситуацией. Некоторые решают не ждать, пока нужные продукты исчезнут с прилавков, и заранее пополняют домашние запасы. В первую очередь берут то, что долго хранится и всегда пригодится.

"Да, это немного вызывает тревогу. Планируем сегодня сделать покупки. Купить крупы, муку и в основном то, что крайне необходимо, что нужно для выживания", — рассказывает Владислава

Владислава о запасах. Фото: Новини.LIVE

Готовятся к зиме

К обычному желанию перестраховаться добавляется ещё один фактор — приближение холодов. Люди думают не только о том, что есть на полках сегодня, но и о ближайших месяцах. Поэтому домашние запасы для некоторых становятся частью подготовки к непростому сезону.

"Пока что я не видела таких совершенно пустых магазинов. Вызывает тревогу АТБ, потому что там говорят, что уже не больше пяти бутылок масла можно покупать или что-то в этом роде. Я такое читала. Пока что посмотрим, что будет, не знаю. Планирую делать покупки потихоньку, потому что зима, говорят, будет довольно суровой, во всех отношениях, скажем так", — отмечает Ольга.

Ольга о подготовке к зиме. Фото: Новини.LIVE

Сейчас большинство необходимых продуктов в продаже есть, хотя кое-где случаются перебои. Одесситы из-за этого не спешат паниковать: если чего-то нет в одном магазине, ищут в другом или идут на рынок. А запасы делают скорее для собственного спокойствия — особенно с приближением зимы.

Ранее журналисты Новини.LIVE рассказывали, как российские удары по складам и логистической инфраструктуре могут сказаться на поставках товаров и украинской экономике. Экономист Эдуард Каражия объяснил, каких последствий стоит ожидать в ближайшее время.

Также журналисты Новини.LIVE проверяли, что происходит с продуктами в супермаркетах Одессы на фоне обстрелов складов и логистических центров. Они сравнили наличие базовых товаров и цены в АТБ, Сильпо и Таврии В.