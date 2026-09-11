Курс доллара и экономика Украины: как удары по логистике повлияют на жителей Одессы

Люди возле пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Россия наносит удары по логистике и продовольственным складам, пытаясь затруднить Украине привычные маршруты поставок, экспорта и хранения товаров. Бизнесу приходится перестраиваться, искать другие пути для перевозок и учитывать дополнительные расходы. Но выдержит ли экономика Украины новые вызовы и каким будет курс доллара до конца года?

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

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Удары по логистике

Россия начала активно наносить удары по логистической инфраструктуре, но полностью остановить поставки продукции такие атаки не смогут, ведь в Украине достаточно производственных мощностей и альтернативных вариантов хранения. Производства сейчас загружены на 50–60%, а урожай в этом году щедрый, поэтому проблем или нехватки сырья не предвидится. То, что уже пострадало в логистических центрах, по своим масштабам не является столь значительной потерей, как может показаться на первый взгляд.

"В логистических центрах насчитывается около тысячи наименований продукции, которую производят сотни предприятий, и для каждого предприятия в отдельности эти потери незначительны: там, пожалуй, запасов на сутки. Сколько времени потребуется, чтобы произвести ту же самую продукцию в том же объеме? И, да, действительно, вероятно, изменятся некоторые маршруты, расходы могут вырасти. Я думаю, больше продукции будет находиться на складах производителей, а не в таких крупных комплексах. А все остальное — это не настолько критично для Украины", — объясняет экономист Эдуард Каражия.

Эдуард Каражия об ударах по логистике. Фото: Новини.LIVE

Проблемы с экспортом

Обстрелы также ударили по работе морских портов, от чего пострадал отечественный экспорт зерна. При этом особенностью этой культуры является возможность длительного хранения. На фоне хорошего урожая не только в Украине наши экспортеры могут дождаться, пока мировое предложение сократится, а ситуация в Чёрном море станет более стабильной.

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"Если мы выдержим это время и, например, у нас будет больше продукции в тот момент, когда мировое предложение сократится. Вероятно, эта продукция будет стоить дороже, и мы получим еще больше денег, чем могли бы при экспорте в данный момент", — отмечает Эдуард Каражия.

Судно во время погрузки в порту Одессы. Фото иллюстративное: gard.no

Не стоит также ожидать нехватки валюты в результате проблем с вывозом зерна. Выручка от экспорта не исчезает, а может просто поступить позже. Связано это с тем, что торговля осуществляется частными компаниями и трейдерами, а они оставляют эти средства в офшорах, а не в Украине. Таким образом, задержки возможны, но есть факторы, которые оказывают большее влияние.

"Помимо зерновых, есть металл, там больше валютной выручки, есть и другая продукция. Что касается агропродукции, пожалуй, какое-то влияние будет, но не настолько, чтобы мы впадали в панику. Мы видим, что все бюджетные операции финансируются с помощью наших доноров. И сейчас нет таких опасений, чтобы, например, наши пенсионеры или бюджетные структуры остались без зарплаты или других расходов, необходимых для функционирования этой сферы", — подчеркивает эксперт.

Курс доллара осенью

Проблемы с экспортом могут оказывать определенное давление на гривну, поэтому возможно постепенное повышение курса доллара. Но резкого скачка не ожидается, поскольку Национальный банк располагает большими международными резервами — своеобразной финансовой "подушкой". Если доллар начнёт сильно дорожать из-за того, что в Украину временно будет поступать меньше валюты, НБУ может продавать часть своих резервов на валютном рынке и таким образом сдерживать рост курса. При этом стоит отметить, что Украине всё же нужна постепенная, контролируемая девальвация гривны.

"Украина заинтересована в том, чтобы девальвация гривны продолжалась, пожалуй, не быстрыми темпами, а так, как есть — медленно. И поэтому, я думаю, что рост курса будет, он неизбежен, но он будет в пределах, которые были утверждены Верховной Радой на 2026 год. И тот курс, который планирует НБУ, если будет рост, то именно в этих пределах", — говорит экономист.

Обмен валют. Фото: Новини.LIVE

Рост цен на топливо

Может показаться, что проблемы с украинской логистикой делают топливо дороже, потому что его требуется больше. На самом деле, если перевозок становится меньше, спрос на топливо снижается, а вместе с ним должны снижаться и цены. Но этого не происходит, значит, есть более весомые факторы, влияющие на стоимость.

"Последствия американо-иранской войны оказывают большее влияние на стоимость топлива, чем те события, которые происходят сейчас в Украине. И мировые цены выросли, мы знаем, сейчас они превышают 100 долларов за баррель нефти, и продолжают расти. Это основная причина, по которой стоимость топлива в Украине тоже растёт", — говорит специалист.

Заправка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты

На фоне постоянных обстрелов логистических маршрутов и подорожания топлива возникает мнение, что цены обязательно должны подняться. Но если какая-то торговая сеть потеряла склад или товар и из-за этого попытается резко поднять цены, она рискует проиграть конкурентам. Другие магазины могут оставить прежнюю стоимость, и покупатели просто перейдут к ним. Поэтому конкуренция сдерживает возможность переложить все убытки бизнеса на потребителя.

"Сейчас, слава Богу, на рынке Украины нет монополистов ни по какому продукту, какой бы мы ни взяли. Производителей достаточно, конкуренция достаточно острая. Производство могло бы быть ещё больше, если бы только был спрос. Поэтому я бы не советовал компенсировать какие-то свои расходы или потери за счёт потребителя. Это очень рискованно", — объясняет Эдуард Каражия.

Покупатель выбирает гречку в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Экономика перед зимой

Украина уже переживала очень сложные зимы и научилась к ним готовиться. У людей есть аккумуляторы, powerbank и другие средства на случай проблем с электроэнергией, а с продовольствием критических сложностей быть не должно, поскольку Украина обладает достаточным производственным потенциалом.

"Где-то, наверное, придется отказаться от каких-то там удовольствий, развлечений, видимо, потому что либо денег столько не будет, либо другие обстоятельства не позволят этого делать — в частности, те, что связаны с электроэнергией. Мы уже все готовы: у кого аккумуляторы, у кого какие-то там повербанки, так что знаем, как с этим справляться. С едой я вообще не вижу никаких проблем, потому что Украина — это та страна, которая может прокормить не только себя, но и всю Европу", — прогнозирует экономист.

Украинский бюджет в значительной степени поддерживают международные партнеры, поэтому проблема не выглядит как ситуация, когда у государства просто закончатся деньги. Даже крупные военные расходы продолжают финансироваться, а параллельно государство запускает социальные программы.

"Мы, напротив, видим новые социальные программы для поддержки населения. Если они есть, о них объявляют, их планируют. По-видимому, деньги на это будут. Все эти расходы учтены, и Украина, я думаю, справится с этим", — подытоживает специалист.

Эдуард Каражия о прогнозах. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на удары по логистике, проблемы с портами и рост мировых цен, оснований говорить об экономическом обвале пока нет. Украинский бизнес постепенно перестраивает маршруты поставок, производственных мощностей и продовольствия достаточно, а задержка экспорта не означает потери валютной выручки. В то же время осенью украинцы могут ощутить рост расходов — прежде всего из-за подорожания топлива и постепенного повышения курса доллара, хотя резкой девальвации экономист не прогнозирует.

Ранее журналисты Новини.LIVE проверяли наличие продуктов в супермаркетах Одессы после ударов по складам и логистике. В одном из АТБ часть полок с базовыми товарами была пуста, тогда как в Сильпо и Таврии В большинство продуктов оставалось в наличии.

Также журналисты Новини.LIVE узнали, как одесситы готовятся к возможным перебоям с поставками продуктов. Одни горожане делают запасы на несколько месяцев, другие покупают только самое необходимое, а некоторые вообще не меняют своих привычных покупок.