Курс долара та економіка України: як удари по логістиці вплинуть на одеситів

Люди біля обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Росія б’є по логістиці і продуктовим складам, намагаючись ускладнити Україні звичні маршрути постачання, експорту та зберігання товарів. Бізнесу доводиться перебудовуватися, шукати інші шляхи для перевезень і рахувати додаткові витрати. Але чи витримає економіка України нові виклики і яким буде курс долара до кінця року?

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів економіст Едуард Каражия.

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Удари по логістиці

РФ почала активно наносити удари по логістичній інфраструктурі, але повністю зупинити постачання продукції такі атаки не зможуть, адже в Україні достатньо виробничих потужностей та альтернативних варіантів зберігання. Виробництва зараз завантажені на 50-60% відсотків, а цьогорічний врожай щедрий, тому проблем або недостачі сировини не передбачається. Те, що вже постраждало на логістичних центрах, в своїх масштабах не є настільки великою втратою, як може здаватись на перший погляд.

"У логістичних центрах продукції десь тисячі найменувань, які виробляють сотні підприємств, і для кожного підприємства окремо ці втрати незначні: там, мабуть, запасів на добу. Скільки потрібно втратити часу, щоб ту ж саму продукцію в тому ж самому обсязі виробити? І, так, дійсно, мабуть, змінюються якісь маршрути, витрати можуть зрости. Я думаю, більше продукції буде знаходитись на складах виробників, а не на таких великих комплексах. А все інше — це не настільки критично для України", — пояснює економіст Едуард Каражия.

Едуард Каражия про удари по логістиці. Фото: Новини.LIVE

Проблеми з експортом

Обстріли також вдарили і по роботі морських портів, від чого постраждав вітчизняний експорт зерна. При цьому особливістю цієї культури є можливість тривалого зберігання. На фоні гарного врожаю не лише в Україні, наші експортери можуть дочекатись поки світові пропозиції стануть менші, а ситуація в Чорному морі — стабільнішою.

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"Якщо ми витримаємо цей час, і буде, наприклад, більше продукції в той час, коли пропозиції стануть світові менші. Мабуть, ця продукція буде коштувати дорожче, і ми отримаємо ще більше грошей, ніж могли б в цей час експорту", — зазначає Едуард Каражия.

Корабель під час завантаження в порту Одеси. Фото ілюстративне: gard.no

Браку валюти в результаті проблем з вивезенням зерна очікувати також не варто. Виручка від експорту не зникає, а може просто надійти пізніше. Пов’язано це з тим, що торгівля здійснюється приватними компаніями і трейдерами, а вони залишають ці кошти в офшорах, а не в Україні. Таким чином, затримки можливі, але є чинники, які мають більший вплив.

"Крім зернових, є метал, там більше виручка валютна, є інша продукція. Що стосується агропродукції, мабуть, вплив якийсь буде, але не настільки, щоб ми були в якійсь паніці. Ми бачимо, що всі операції бюджетні фінансуються. за допомогою наших донорів. І зараз немає таких хвилювань, щоб, наприклад, наші пенсіонери або бюджетні структури залишилися без заплати або інших витрат, які необхідні для існування цієї сфери", — підкреслює експерт.

Курс долара восени

Проблеми з експортом можуть створювати певний тиск на гривню, тому поступове зростання курсу долара можливе. Але різкого стрибка не очікується, тому що Національний банк має великі міжнародні резерви — своєрідну фінансову "подушку". Якщо долар почне сильно дорожчати через те, що в Україну тимчасово надходитиме менше валюти, НБУ може продавати частину своїх резервів на валютному ринку і таким чином стримувати зростання курсу. При цьому варто зазначити, що Україні все ж потрібна поступова, контрольована девальвація гривні.

"Україна зацікавлена в тому, щоб девальвація гривні продовжувалась, мабуть, не великими темпами, а так, як воно є — повільно. І тому, я думаю, що, зростання курсу буде, обов'язкове буде, але це буде в межах, які прийнятиі були Верховною Радою на 26-й рік. І той курс, який НБУ планує, якщо буде зростання, то в цих межах", — каже економіст.

Обмін валют. Фото: Новини.LIVE

Зростання цін на пальне

Може здаватись, що проблеми з українською логістикою роблять паливо дорожчим, бо його потрібно більше. Фактично ж якщо перевезень стає менше, попит на пальне зменшується, а з ним повинні й ціни. Але цього не відбувається, відповідно є більш вагомі чинники, які впливають на вартість.

"Наслідки американо-іранської війни мають більше вплив на вартість палива, ніж ті події, які відбуваються зараз в Україні. І світові ціни виросли, ми знаємо, зараз вони більше ніж 100 доларів за барель нафти, і вони продовжують зростати. Це основна причина, чому вартість палива в Україні теж зростає", — говорить фахівець.

Заправка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на продукти

На тлі постійних обстрілів логістичних маршрутів та подорожчання пального виникає думка, що ціни обов’язково повинні піднятись. Але якщо якась торговельна мережа втратила склад або товар і через це спробує різко підняти ціни, вона ризикує програти конкурентам. Інші магазини можуть залишити стару вартість, і покупці просто підуть до них. Тому конкуренція стримує можливість перекласти всі збитки бізнесу на споживача.

"Зараз, слава Богу, немає монополістів на ринку в Україні, в будь-якому продукті, який ми б не брали. Достатньо виробників, конкуренція досить жива. Виробництво могло б бути ще більше, якщо б була тільки потреба. Тому я б не радив компенсовувати якісь свої витрати або втрати за рахунок споживача. Це дуже ризиковано", — пояснює Едуард Каражия.

Покупець обирає гречку в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Економіка перед зимою

Україна вже проходила дуже складні зими й навчилася до них готуватися. Люди мають акумулятори, павербанки та інші засоби на випадок проблем з електроенергією, а з продовольством критичної складнощів бути не повинно, оскільки Україна має достатній виробничий потенціал.

"Десь, мабуть, повинні будемо собі відмовити в якихось там задоволеннях, розвагах, мабуть, тому що або грошей стільки не буде, або інші ситуації не дозволять це робити. що пов'язано з електроенергією. Ми вже всі готові: у кого акумулятори, у кого якісь там павербанки, то знаємо, як з цим боротися. З їжею я взагалі не бачу ніяких проблем, тому що Україна — це та країна, яка може годувати не тільки себе, а всю Європу", — прогнозує економіст.

Український бюджет значною мірою підтримують міжнародні партнери, тому проблема не виглядає як ситуація, коли у держави просто закінчаться гроші. Навіть великі військові витрати продовжують фінансуватися, а паралельно держава запускає соціальні програми.

"Ми навпаки бачимо нові соціальні програми для підтримки населення. Якщо вони є, вони оголошуються, вони плануються. Мабуть, гроші на це будуть. Ці всі витрати враховані і Україна, я думаю, впорається з цим", — підсумовує фахівець.

Едуард Каражия про прогнози. Фото: Новини.LIVE

Попри удари по логістиці, проблеми з портами та зростання світових цін, підстав говорити про економічний обвал наразі немає. Український бізнес поступово перебудовує маршрути постачання, виробничих потужностей і продовольства достатньо, а затримка експорту не означає втрати валютної виручки. Водночас восени українці можуть відчути зростання витрат — передусім через дорожче пальне та поступове підвищення курсу долара, хоча різкої девальвації економіст не прогнозує.

Раніше журналісти Новини.LIVE перевіряли наявність продуктів у супермаркетах Одеси після ударів по складах і логістиці. В одному з АТБ частина полиць із базовими товарами була порожньою, тоді як у Сільпо та Таврії В більшість продуктів залишалися в наявності.

Також журналісти Новини.LIVE дізналися, як одесити готуються до можливих перебоїв із постачанням продуктів. Одні містяни роблять запаси на кілька місяців, інші купують лише найнеобхідніше, а дехто взагалі не змінює своїх звичних покупок.