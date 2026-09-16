Окончание войны в Украине: прогнозы одесситов на 2026 год

Люди в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговорный процесс по прекращению войны с участием США удалось активизировать, однако Украина вместе с партнерами продолжает искать новые подходы к решению ключевых вопросов. Что касается предложений, то кардинально новых пока нет, однако уже имеющиеся идеи и подходы обновляются.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, верят ли они в завершение войны уже в этом году и каких прогнозов придерживаются.

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Окончание войны

Разговоров о том, когда и как может закончиться война, в последнее время стало больше. Но пока политики говорят о переговорах и возможных сценариях, одесситы думают о том, как изменится их жизнь после войны. И часто представляют себе вполне обычные вещи, которых сейчас не хватает.

"Очень хочется верить, что эта война закончится. Мы уже с нетерпением ждем, когда наступит мир, чтобы мы могли спокойно ходить, чтобы наши дети и внуки могли нормально ходить в школы и учебные заведения. Мы этого ждем. Дай Бог, чтобы всё это сбылось", — говорит Елена.

Елена о мире. Фото: Новини.LIVE

Но есть люди, для которых война уже навсегда связана с личной утратой. За годы боевых действий немало украинских семей потеряли своих близких. И среди тех, кто сегодня ждет ее окончания, — матери погибших военных.

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"Я верю. Я каждый день верю, потому что у меня сын погиб на этой войне. Так что я верю", — делится Наталья.

Наталья о своей утрате. Фото: Новини.LIVE

Скептицизм по поводу мира

За годы войны украинцы уже не раз слышали о возможных договоренностях и изменениях на дипломатическом уровне. Поэтому новые заявления часть людей воспринимает с осторожностью.

"Вообще нет, не верю. Потому что, кажется, каждый год говорят, что какие-то переговоры приведут к окончанию войны, но, как мы видим, уже пятый год, и ничего не изменилось, поэтому нет, не верю", — отмечает Анна.

Анна о своём скептицизме. Фото: Новини.LIVE

Другие не исключают возможности перемен, но не ожидают их в ближайшие месяцы. Даже если переговорный процесс действительно активизировался, это ещё не значит, что результат будет уже скоро. Поэтому в разговорах о будущем люди часто оставляют место для различных сценариев.

"В этом году — нет. Я думаю, что на 100% война не закончится. Возможно, в следующем году хотелось бы верить, но каковы шансы? Я, если честно, уже даже не могу думать и не думаю, но надеюсь", — говорит Андрей.

Андрей о низких шансах на окончание войны. Фото: Новини.LIVE

Прогнозы о завершении войны

Оценивать, когда может закончиться война, берутся далеко не все. Особенно осторожно об этом говорят люди, чьи родные сейчас служат. Они общаются с теми, кто на передовой, поэтому к поспешным прогнозам относятся сдержанно.

"Хотелось бы верить, но пока есть сомнения. Прогнозов нет. Как жена военного понимаю, что это всё не так просто. Если бы можно было всё решить в два счёта, то уже бы решилось", — объясняет Мария.

Александра и Мария о прогнозах окончания войны. Фото: Новини.LIVE

А некоторые вообще отказались ориентировать свою жизнь на возможные сроки. Вместо ожидания определенного момента люди занимаются тем, что зависит от них сейчас. Это становится своеобразным ответом на длительную неопределенность.

"Я тоже не верю, что война может закончиться в этом году. Прогнозов уже было много, и каждый раз они не сбываются. Поэтому я не заглядываю далеко, живу сегодняшним днем и смотрю, что я могу делать, находясь на своём месте. Ждём, конечно, надеемся, но веры пока нет", — подчеркивает Александра.

Одесситы на улицах города. Фото: Новини.LIVE

Единого ответа среди одесситов нет. Одни всё ещё ждут хороших новостей и верят в окончание войны, другие после нескольких лет неудачных прогнозов уже не спешат доверять новым заявлениям. А для тех, чьи родные воюют или погибли на фронте, этот вопрос вообще не касается конкретных дат. Поэтому люди могут по-разному говорить о завершении войны, но эта тема не оставляет равнодушным почти никого.

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