Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Приближение зимы и обстрелы: планируют ли одесситы уезжать из города

Приближение зимы и обстрелы: планируют ли одесситы уезжать из города

Ua ru
18 сентября 2026 22:33
Зима в Одессе 2026: планируют ли горожане уезжать из города
Декоративный элемент "Я люблю Одессу". Фото: Новини.LIVE

Впереди ещё одна зима в условиях войны. К холодному сезону традиционно нужно готовиться заранее. На фоне прогнозов о новых массированных атаках на энергетическую инфраструктуру и возможных перебоях со светом и теплом вопрос о зимовке вновь становится для одесситов особенно актуальным.

Журналисты Новини.LIVE спросили у горожан, планируют ли они остаться в Одессе или уехать на зиму?

Реклама

Зимовка в Одессе

Одесситы с большой теплотой относятся к своему городу и даже в сложные времена не готовы покидать его. Для кого-то это означает быть рядом с родными и близкими, а для других — неповторимые воспоминания и образ жизни, который формировался годами. Привязанность порой оказывается сильнее страха перед неопределенностью.

"Не хочется уезжать из своего любимого города. У нас здесь работа, вся жизнь, тренировки, друзья, люди. Здесь каждая улица, которую не хочется оставлять. Я до сих пор как-то сохраняю позитив — не знаю как, но получается. Поэтому я желаю нам всем, чтобы никому в дом ничего не попало", — говорит Татьяна.

Тетяна про улюблене місто. Фото: Новини.LIVE
Татьяна о любимом городе. Фото: Новини.LIVE

Отдельным источником уверенности для горожан остается вера в украинских военных. Именно она помогает не строить жизнь вокруг страха и не рассматривать отъезд как единственный вариант.

Читайте также:

"Нет, не планирую уезжать, буду в Одессе. Я надеюсь, что перезимую, что у нас всё будет нормально. Я верю в ВСУ. Здесь живу с 79-го года, уезжать не хочу. Дети, правда, за границей, но я здесь", — рассказывает Надежда.

Надія про довіру до армії. Фото: Новини.LIVE
Надежда о доверии к армии. Фото: Новини.LIVE

Жизнь под обстрелами

Одесситы уже пережили четыре военные зимы и немало трудностей. Поэтому ожидание пятой не пугает горожан настолько, чтобы они были готовы оставить привычную жизнь и родной город. Люди надеются, что смогут пережить ещё один непростой сезон дома.

"Нет, не планирую переезжать. Будем здесь как-то зимовать. Куда бежать от этих проблем? Я уже так к ним привыкла, что даже не знаю. Я уже даже не просыпаюсь ночью из-за обстрелов. Что будет, то будет", — говорит Людмила.

Людмила про адаптацію до воєнних реалій. Фото: Новини.LIVE
Людмила об адаптации к военным реалиям. Фото: Новини.LIVE

Пожилые родители

Одесса — это не только город, но и люди, которые в нём живут. Горожане, которые здесь родились и выросли, предпочитают оставаться дома, потому что это значит быть рядом с семьёй. С теми, с кем делили годы, праздники, будни и трудности.

"Нет, не планирую. В связи с тем, что здесь много родственников, пожилые родители, которых очень сложно вывезти с территории Украины, а оставить их нет возможности и совести", — объясняет Светлана.

Світлана про родичів. Фото: Новини.LIVE
Светлана о родственниках. Фото: Новини.LIVE

Работа и дети

Повседневная жизнь тоже становится весомой причиной остаться. Даже во время войны нужно ходить на работу, водить детей в школу и планировать дела. Повседневная рутина создает ощущение опоры и не позволяет легко решиться на переезд.

"Планирую остаться, наверное, не уезжать. У меня двое детей в школе, работа. Трудно все это", — делится Зоя.

Зоя про роботу і дітей. Фото: Новини.LIVE
Зоя о работе и детях. Фото: Новини.LIVE

У каждого решения остаться в Одессе есть своя причина — семья, работа, дети, привычный ритм жизни или просто нежелание покидать дом. Впереди ещё одна зима, и никто не может с уверенностью сказать, какой она будет. Но ответы горожан показывают, что даже в постоянной неопределённости люди продолжают строить планы и искать опору в том, что для них действительно важно.

Ранее журналисты Новини.LIVE рассказывали, как одесситы оценивают перспективы окончания войны в 2026 году. В материале горожане поделились своими ожиданиями, сомнениями и объяснили, почему часть из них уже не ориентируется на конкретные прогнозы и даты.

Также журналисты Новини.LIVE рассказывали, делают ли одесситы запасы продуктов на фоне возможных перебоев с поставками и приближения зимы. Горожане объяснили, беспокоят ли их пустые полки в магазинах и как они готовятся к возможным сложностям в ближайшие месяцы.

Одесса зима Новости Одессы выезд за границу обстрел Одессы
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации