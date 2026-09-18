Зима в Одессе 2026: планируют ли горожане уезжать из города

Декоративный элемент "Я люблю Одессу". Фото: Новини.LIVE

Впереди ещё одна зима в условиях войны. К холодному сезону традиционно нужно готовиться заранее. На фоне прогнозов о новых массированных атаках на энергетическую инфраструктуру и возможных перебоях со светом и теплом вопрос о зимовке вновь становится для одесситов особенно актуальным.

Журналисты Новини.LIVE спросили у горожан, планируют ли они остаться в Одессе или уехать на зиму?

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Зимовка в Одессе

Одесситы с большой теплотой относятся к своему городу и даже в сложные времена не готовы покидать его. Для кого-то это означает быть рядом с родными и близкими, а для других — неповторимые воспоминания и образ жизни, который формировался годами. Привязанность порой оказывается сильнее страха перед неопределенностью.

"Не хочется уезжать из своего любимого города. У нас здесь работа, вся жизнь, тренировки, друзья, люди. Здесь каждая улица, которую не хочется оставлять. Я до сих пор как-то сохраняю позитив — не знаю как, но получается. Поэтому я желаю нам всем, чтобы никому в дом ничего не попало", — говорит Татьяна.

Татьяна о любимом городе. Фото: Новини.LIVE

Отдельным источником уверенности для горожан остается вера в украинских военных. Именно она помогает не строить жизнь вокруг страха и не рассматривать отъезд как единственный вариант.

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"Нет, не планирую уезжать, буду в Одессе. Я надеюсь, что перезимую, что у нас всё будет нормально. Я верю в ВСУ. Здесь живу с 79-го года, уезжать не хочу. Дети, правда, за границей, но я здесь", — рассказывает Надежда.

Надежда о доверии к армии. Фото: Новини.LIVE

Жизнь под обстрелами

Одесситы уже пережили четыре военные зимы и немало трудностей. Поэтому ожидание пятой не пугает горожан настолько, чтобы они были готовы оставить привычную жизнь и родной город. Люди надеются, что смогут пережить ещё один непростой сезон дома.

"Нет, не планирую переезжать. Будем здесь как-то зимовать. Куда бежать от этих проблем? Я уже так к ним привыкла, что даже не знаю. Я уже даже не просыпаюсь ночью из-за обстрелов. Что будет, то будет", — говорит Людмила.

Людмила об адаптации к военным реалиям. Фото: Новини.LIVE

Пожилые родители

Одесса — это не только город, но и люди, которые в нём живут. Горожане, которые здесь родились и выросли, предпочитают оставаться дома, потому что это значит быть рядом с семьёй. С теми, с кем делили годы, праздники, будни и трудности.

"Нет, не планирую. В связи с тем, что здесь много родственников, пожилые родители, которых очень сложно вывезти с территории Украины, а оставить их нет возможности и совести", — объясняет Светлана.

Светлана о родственниках. Фото: Новини.LIVE

Работа и дети

Повседневная жизнь тоже становится весомой причиной остаться. Даже во время войны нужно ходить на работу, водить детей в школу и планировать дела. Повседневная рутина создает ощущение опоры и не позволяет легко решиться на переезд.

"Планирую остаться, наверное, не уезжать. У меня двое детей в школе, работа. Трудно все это", — делится Зоя.

Зоя о работе и детях. Фото: Новини.LIVE

У каждого решения остаться в Одессе есть своя причина — семья, работа, дети, привычный ритм жизни или просто нежелание покидать дом. Впереди ещё одна зима, и никто не может с уверенностью сказать, какой она будет. Но ответы горожан показывают, что даже в постоянной неопределённости люди продолжают строить планы и искать опору в том, что для них действительно важно.

Ранее журналисты Новини.LIVE рассказывали, как одесситы оценивают перспективы окончания войны в 2026 году. В материале горожане поделились своими ожиданиями, сомнениями и объяснили, почему часть из них уже не ориентируется на конкретные прогнозы и даты.

Также журналисты Новини.LIVE рассказывали, делают ли одесситы запасы продуктов на фоне возможных перебоев с поставками и приближения зимы. Горожане объяснили, беспокоят ли их пустые полки в магазинах и как они готовятся к возможным сложностям в ближайшие месяцы.