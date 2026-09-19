Атака на Одещину: в Молдові вибухнув реактивний дрон РФ

Місце вибуху дрона. Фото: Поліція Молдови

У Молдові неподалік Кишинева вибухнув безпілотник із турбореактивним двигуном. Його уламки знайшли біля села Колониця, приблизно за сотню кілометрів від кордону з Одеською областю. Молдова назвала інцидент наслідком російської війни проти України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство закордонних справ Молдови та Генеральний інспекторат поліції країни.

Реклама

Вибух біля Кишинева

Потужний вибух жителі передмість Кишинева почули вранці 18 вересня. Перші дзвінки до служби 112 надійшли близько 04:20. Люди повідомляли не лише про гучний звук, а й про яскравий спалах у небі. Поліція розпочала пошуки та приблизно через вісім годин виявила місце вибуху на відкритій місцевості поблизу села Колониця. На полі знайшли уламки безпілотного апарата, розкидані в радіусі близько 100 метрів, зокрема його двигун. На місці працювали фахівці техніко-вибухового підрозділу поліції. За попередніми висновками молдовської сторони, йдеться про безпілотний апарат із турбореактивною силовою установкою. Конкретну модель дрона офіційно поки не назвали.

Молдова засудила атаку

Міністерство закордонних справ Молдови засудило інцидент біля Колониці та заявило, що він став черговим серйозним наслідком російської агресії проти України. У відомстві наголосили, що російські атаки створюють небезпеку не лише для України, а й для сусідніх держав. Будь-яке несанкціоноване проникнення у повітряний простір Молдови там назвали грубим порушенням суверенітету країни.

"Наслідки російських атак на Україну не зупиняються на її кордонах. Будь-яке несанкціоноване проникнення у повітряний простір Республіки Молдова є неприйнятним і становить серйозне порушення суверенітету нашої країни", — заявили у МЗС Молдови.

Читайте також:

Кишинів також закликав Росію припинити дії, які створюють загрозу життю людей та безпеці держав регіону.

Слуди від вибуху у Молдові. Фото: facebook

Що вибухнуло в Молдові

У соцмережах та OSINT-спільноті з'явилася версія, що біля Кишинева могла впасти російська S8000 Banderol. Цей реактивний ударний апарат у різних джерелах називають дроном або ракетою-дроном. Однак молдовські правоохоронці та МЗС наразі не підтверджували, що знайдені уламки належать саме S8000 Banderol. Офіційно йдеться про компоненти безпілотного апарата з турбореактивною силовою установкою, тому остаточний тип і модель апарата ще встановлюють.

Атаки на Одесу

Новини.LIVE писали, що у ніч на 18 вересня росіяни масовано атакували Одесу та область безпілотниками, "Бандеролями" та КАБами. Внаслідок ударів постраждали люди, пошкоджені житлові будинки, підприємство, склади та автомобілі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у ніч на 17 вересня росіяни атакували Одещину баражуючими боєприпасами та реактивними дронами. В Одесі пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, дитсадок та автомобілі, загалом постраждали семеро людей.

Раніше Новини.LIVE інформували, що 16 вересня росіяни атакували Одесу реактивним безпілотником. У місті загинула людина, а в області росіяни пошкодили приватний будинок і складську будівлю, ще одна людина постраждала.