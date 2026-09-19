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Главная Одесса Атаки на Одесчину: возле Кишинева обнаружили обломки реактивного дрона

Атаки на Одесчину: возле Кишинева обнаружили обломки реактивного дрона

Ua ru
19 сентября 2026 13:30
Атака на Одесскую область: в Молдове взорвался реактивный дрон РФ
Место взрыва дрона. Фото: Полиция Молдовы

В Молдове недалеко от Кишинева взорвался беспилотник с турбореактивным двигателем. Его обломки обнаружили возле села Колоница, примерно в ста километрах от границы с Одесской областью. Молдова назвала инцидент следствием российской войны против Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство иностранных дел Молдовы и Генеральный инспекторат полиции страны.

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Взрыв возле Кишинева

Мощный взрыв жители пригородов Кишинева услышали утром 18 сентября. Первые звонки в службу 112 поступили около 04:20. Люди сообщали не только о громком звуке, но и о яркой вспышке в небе. Полиция начала поиски и примерно через восемь часов обнаружила место взрыва на открытой местности вблизи села Колоница. На поле нашли обломки беспилотного аппарата, разбросанные в радиусе около 100 метров, в том числе его двигатель. На месте работали специалисты технико-взрывного подразделения полиции. По предварительным выводам молдавской стороны, речь идет о беспилотном аппарате с турбореактивной силовой установкой. Конкретную модель дрона официально пока не назвали.

Молдова осудила атаку

Министерство иностранных дел Молдовы осудило инцидент возле Колоницы и заявило, что он стал очередным серьезным следствием российской агрессии против Украины. В ведомстве подчеркнули, что российские атаки создают опасность не только для Украины, но и для соседних государств. Любое несанкционированное проникновение в воздушное пространство Молдовы там назвали грубым нарушением суверенитета страны.

"Последствия российских атак на Украину не ограничиваются ее границами. Любое несанкционированное вторжение в воздушное пространство Республики Молдова неприемлемо и представляет собой серьезное нарушение суверенитета нашей страны", — заявили в МИД Молдовы.

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Кишинев также призвал Россию прекратить действия, создающие угрозу жизни людей и безопасности государств региона.

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Кадры взрыва в Молдове. Фото: facebook

Что взорвалось в Молдове

В соцсетях и OSINT-сообществе появилась версия, что возле Кишинева мог упасть российский S8000 Banderol. Этот реактивный ударный аппарат в разных источниках называют дроном или ракетой-дроном. Однако молдавские правоохранители и МИД пока не подтвердили, что найденные обломки принадлежат именно S8000 Banderol. Официально речь идет о компонентах беспилотного аппарата с турбореактивной силовой установкой, поэтому окончательный тип и модель аппарата ещё устанавливаются.

Атаки на Одессу

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 18 сентября россияне массированно атаковали Одессу и область беспилотниками, "Бандеролями" и КАБами. В результате ударов пострадали люди, были повреждены жилые дома, предприятие, склады и автомобили.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 17 сентября россияне атаковали Одесскую область баражирующими боеприпасами и реактивными дронами. В Одессе повреждены многоэтажки, частные дома, детский сад и автомобили, в общей сложности пострадали семь человек.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 16 сентября россияне атаковали Одессу реактивным беспилотником. В городе погиб человек, а в области россияне повредили частный дом и складское здание, еще один человек пострадал.

Молдова Новости Одессы дроны обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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