Атака РФ на Одещину: загинув капітан вантажного судна

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

На Одещині російські війська знову атакували портову та цивільну інфраструктуру. Під ударом опинилося комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда та складські приміщення. На судні загинув український капітан, а решту екіпажу евакуювали. Пожежі вдалося ліквідувати після тривалої роботи рятувальників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Удар по судну

Однією з цілей російської атаки стало комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда. На борту виникла пожежа. Унаслідок удару загинув капітан судна — громадянин України. Решту членів екіпажу евакуювали. Пожежу на судні вже ліквідували.

Атака на склади

Також росіяни двічі поспіль атакували складські приміщення. Там зберігалися медикаменти, побутові товари та продукти харчування.

Склад після атаки. Фото: Одеська ОВА

Зруйнований склад. Фото: Одеська ОВА

Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа. Рятувальники кілька годин боролися з вогнем. Роботу ускладнювали повторні повітряні тривоги, особливості будівлі та велика кількість продукції всередині.

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Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Допомога рятувальникам

Через численні російські атаки на Одещину до ліквідації пожежі долучилися рятувальники з Миколаївщини. Вони прибули на допомогу одеським вогнеборцям.

Вогнеборці ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Загалом до ліквідації наслідків ворожої атаки залучили понад 70 рятувальників. Пожежі вдалося ліквідувати.

Машина рятувальників на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Попередня атака

Крім того, ввечері, 22 вересня, внаслідок ударів реактивними БпЛА по Одещині пошкоджено складські приміщення. На місцях влучань виникли масштабні пожежі.

Внаслідок однієї з атак загинула людина, ще двоє постраждалих отримали поранення та були госпіталізовані.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 17 вересня РФ атакувала Одесу. Внаслідок удару пошкоджена багатоповерхівка. Люди оговтуються від пережитого та оцінюють пошкодження своїх квартир. В одному з будинків мешканці опинилися заблокованими через удар і пожежу.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч на 21 вересня РФ атакувала Одещину. Внаслідок удару зайнялася масштабна пожежа у складських приміщеннях мережі продуктових супермаркетів. Ці склади вже раніше ставали ціллю російських атак. Рятувальникам довелося працювати під загрозою повторних ударів. Пожежу вже повністю ліквідували.