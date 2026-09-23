Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Удар РФ по Одещині: пошкоджено портове судно та складські будівлі

Удар РФ по Одещині: пошкоджено портове судно та складські будівлі

Ua ru
23 вересня 2026 09:34
Атака РФ на Одещину: загинув капітан вантажного судна
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

На Одещині російські війська знову атакували портову та цивільну інфраструктуру. Під ударом опинилося комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда та складські приміщення. На судні загинув український капітан, а решту екіпажу евакуювали. Пожежі вдалося ліквідувати після тривалої роботи рятувальників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Реклама

Удар по судну

Однією з цілей російської атаки стало комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда. На борту виникла пожежа. Унаслідок удару загинув капітан судна — громадянин України. Решту членів екіпажу евакуювали. Пожежу на судні вже ліквідували.

Атака на склади

Також росіяни двічі поспіль атакували складські приміщення. Там зберігалися медикаменти, побутові товари та продукти харчування.

РФ знову атакувала склади на Одещині
Склад після атаки. Фото: Одеська ОВА
РФ атакувала склади на Одещині
Зруйнований склад. Фото: Одеська ОВА

Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа. Рятувальники кілька годин боролися з вогнем. Роботу ускладнювали повторні повітряні тривоги, особливості будівлі та велика кількість продукції всередині.

Читайте також:
РФ атакувала склади на Одещині та судно
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Допомога рятувальникам

Через численні російські атаки на Одещину до ліквідації пожежі долучилися рятувальники з Миколаївщини. Вони прибули на допомогу одеським вогнеборцям.

РФ атакувала склади на Одещині
Вогнеборці ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Загалом до ліквідації наслідків ворожої атаки залучили понад 70 рятувальників. Пожежі вдалося ліквідувати.

РФ атакувала склади на Одещині
Машина рятувальників на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Попередня атака

Крім того, ввечері, 22 вересня, внаслідок ударів реактивними БпЛА по Одещині пошкоджено складські приміщення. На місцях влучань виникли масштабні пожежі.

Внаслідок однієї з атак загинула людина, ще двоє постраждалих отримали поранення та були госпіталізовані.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 17 вересня РФ атакувала Одесу. Внаслідок удару пошкоджена багатоповерхівка. Люди оговтуються від пережитого та оцінюють пошкодження своїх квартир. В одному з будинків мешканці опинилися заблокованими через удар і пожежу. 

Також Новини.LIVE писали, що в ніч на 21 вересня РФ атакувала Одещину. Внаслідок удару зайнялася масштабна пожежа у складських приміщеннях мережі продуктових супермаркетів. Ці склади вже раніше ставали ціллю російських атак. Рятувальникам довелося працювати під загрозою повторних ударів. Пожежу вже повністю ліквідували.

Одеса Одеська область обстріл Одеси Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації