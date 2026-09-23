Нападение РФ на Одесскую область: погиб капитан грузового судна

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одесской области российские войска вновь атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру. Под ударом оказались коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды, а также складские помещения. На судне погиб украинский капитан, а остальную часть экипажа эвакуировали. Пожар удалось потушить после длительной работы спасателей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Реклама

Удар по судну

Одной из целей российской атаки стало коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды. На борту возник пожар. В результате удара погиб капитан судна — гражданин Украины. Остальных членов экипажа эвакуировали. Пожар на судне уже потушен.

Атака на склады

Также россияне дважды подряд атаковали складские помещения. Там хранились медикаменты, бытовые товары и продукты питания.

Склад после атаки. Фото: Одесская ОВА

Разрушенный склад. Фото: Одесская ОВА

В результате ударов возник масштабный пожар. Спасатели несколько часов боролись с огнем. Работу затрудняли повторные воздушные тревоги, особенности здания и большое количество продукции внутри.

Читайте также:

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Помощь спасателям

Из-за многочисленных российских атак на Одесскую область к ликвидации пожара присоединились спасатели из Николаевской области. Они прибыли на помощь одесским пожарным.

Пожарные ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Всего к ликвидации последствий вражеского нападения были привлечены более 70 спасателей. Пожар удалось ликвидировать.

Машина спасателей на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Предыдущая атака

Кроме того, вечером 22 сентября в результате ударов реактивными БПЛА по Одесской области были повреждены складские помещения. На местах попаданий возникли масштабные пожары.

В результате одной из атак погиб человек, ещё двое пострадавших получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 17 сентября РФ атаковала Одессу. В результате удара было повреждено многоэтажное здание. Люди приходят в себя после пережитого и оценивают повреждения своих квартир. В одном из домов жильцы оказались заблокированными из-за удара и пожара.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 21 сентября РФ атаковала Одесскую область. В результате удара разразился масштабный пожар в складских помещениях сети продуктовых супермаркетов. Эти склады уже ранее становились мишенью российских атак. Спасателям пришлось работать под угрозой повторных ударов. Пожар уже полностью ликвидирован.