Харлов про атаку на Одещину, порти та навчання у школах

Пожежа після удару. Фото: ДСНС Одещини

Вночі РФ завдала чергового удару по Одещині. На щастя, обійшлося без постраждалих. Основними цілями для Росії залишаються цивільні об'єкти, зокрема порти. Попри постійні тривоги школи в регіоні працюють у звичному режимі.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів перший заступник начальника Одеської ОВА Олександр Харлов, передає Новини.LIVE.

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Наслідки нічної атаки

Вночі російська армія атакувала складський об’єкт під Одесою. За словами представників міської військової адміністрації, наразі перевищення шкідливих речовин у повітрі не виявили. Перший заступник начальника Одеської ОВА Олександр Харлов повідомив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

"На щастя, після сьогоднішніх атак жодна особа не постраждала. І це найголовніше для нас. Але, на жаль, майже кожна атака росіян завершується тим, що страждають мирні, ні в чому не винні люди, іноді навіть діти", — сказав Харлов.

Основні цілі ворога

Росіяни найчастіше обирають для ударів цивільну інфраструктуру. Йдеться, зокрема, про портову, складську, енергетичну та транспортну інфраструктуру, а також цивільні об’єкти. За словами Харлова, під загрозою залишаються об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки, де перебувають цивільні.

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"Я думаю, що всі спостерігають за статистикою ворожих обстрілів. І ми можемо стверджувати сміливо, що саме енергетична, транспортна інфраструктура, об’єкти критичної інфраструктури нашого міста, нашого регіону є ціллю ворога. І, мабуть, метою його є залякування мирного населення", — розповів перший заступник начальника Одеської ОВА .

Робота портів

Одещини Попри постійні російські атаки, портова інфраструктура області продовжує працювати. Харлов зазначив, що після виходу Росії із зернової угоди у липні 2023 року порти Одещини не припиняли роботу. Водночас для експорту використовують не лише порти Великої Одеси. В області також намагаються розвивати Дунайський кластер і використовувати альтернативні шляхи для вивезення зернової продукції.

"Складно, але функціонує. Починаючи з липня 2023 року, після того як Росія в односторонньому порядку вийшла із Зернової угоди, порти Одещини не зупиняються. Ворог постійно обстрілює наші порти і цивільні судна, навіть під іноземними прапорами, але наші військові забезпечують безпеку цього судноплавства", — сказав Олександр Харлов.

Скільки шкіл працює очно

Також в Одеській області продовжують облаштовувати укриття для закладів освіти. За даними ОВА, більшість шкіл уже мають відповідні безпечні місця, що дозволяє проводити очне навчання. Наразі 523 школи області працюють офлайн, ще 54 — у змішаному форматі. Водночас 33 заклади поки не мають відповідних укриттів, тому продовжують навчання онлайн.

"Більшість шкіл обладнані відповідними укриттями. У більшості шкіл проводиться очна форма навчання — це 523 школи на сьогоднішній день на Одещині. 54 школи працюють у змішаному онлайн-офлайн режимі і 33 школи, на жаль, не мають наразі відповідних безпечних місць для укриття учасників освітнього процесу", — зазначив Харлов.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, 22 вересня, в Одеському районі пролунав вибух, який було чутно й мешканцям Одеси. РФ застосувала дрони з акваторії Чорного моря. Також було чутно роботу ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч на 21 вересня РФ атакувала Одещину. Внаслідок удару зайнялася масштабна пожежа у складських приміщеннях мережі продуктових супермаркетів. Ці склади вже раніше ставали ціллю російських атак. Рятувальникам довелося працювати під загрозою повторних ударів. Пожежу вже повністю ліквідували.