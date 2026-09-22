Харлов об атаке на Одесскую область, портах и обучении в школах

Пожар после удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью РФ нанесла очередной удар по Одесской области. К счастью, обошлось без пострадавших. Основными целями для России по-прежнему остаются гражданские объекты, в частности порты. Несмотря на постоянные тревоги, школы в регионе работают в обычном режиме.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал первый заместитель начальника Одесской ОВА Александр Харлов, передает Новини.LIVE.

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Последствия ночной атаки

Ночью российская армия атаковала складской объект под Одессой. По словам представителей городской военной администрации, на данный момент превышения содержания вредных веществ в воздухе не выявлено. Первый заместитель начальника Одесской ОВА Александр Харлов сообщил, что в результате атаки никто не пострадал.

"К счастью, после сегодняшних атак никто не пострадал. И это самое главное для нас. Но, к сожалению, почти каждая атака россиян заканчивается тем, что страдают мирные, ни в чём не виновные люди, иногда даже дети", — сказал Харлов.

Основные цели врага

Россияне чаще всего выбирают для ударов гражданскую инфраструктуру. Речь идет, в частности, о портовой, складской, энергетической и транспортной инфраструктуре, а также о гражданских объектах. По словам Харлова, под угрозой остаются объекты критической инфраструктуры и жилые дома, где находятся мирные жители.

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"Я думаю, что все следят за статистикой вражеских обстрелов. И мы можем смело утверждать, что именно энергетическая, транспортная инфраструктура, объекты критической инфраструктуры нашего города, нашего региона являются целью врага. И, по-видимому, его целью является запугивание мирного населения", — рассказал первый заместитель начальника Одесской ОВА.

Работа портов

Одесской области Несмотря на постоянные российские атаки, портовая инфраструктура области продолжает работать. Харлов отметил, что после выхода России из зернового соглашения в июле 2023 года порты Одесской области не прекращали работу. В то же время для экспорта используются не только порты Большой Одессы. В области также пытаются развивать Дунайский кластер и использовать альтернативные пути для вывоза зерновой продукции.

"Сложно, но функционирует. Начиная с июля 2023 года, после того как Россия в одностороннем порядке вышла из Зернового соглашения, порты Одесской области не останавливаются. Враг постоянно обстреливает наши порты и гражданские суда, даже под иностранными флагами, но наши военные обеспечивают безопасность этого судоходства", — сказал Александр Харлов.

Сколько школ работают в очном формате

Также в Одесской области продолжают обустраивать укрытия для учебных заведений. По данным ОВА, большинство школ уже располагают соответствующими безопасными помещениями, что позволяет проводить очное обучение. В настоящее время 523 школы области работают офлайн, еще 54 — в смешанном формате. В то же время 33 учебных заведения пока не имеют соответствующих укрытий, поэтому продолжают обучение онлайн.

"Большинство школ оборудованы соответствующими укрытиями. В большинстве школ проводится очная форма обучения — это 523 школы на сегодняшний день в Одесской области. 54 школы работают в смешанном онлайн-офлайн режиме, а 33 школы, к сожалению, пока не имеют соответствующих безопасных мест для укрытия участников образовательного процесса", — отметил Харлов.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 22 сентября в Одесском районе раздался взрыв, который был слышен даже жителям Одессы. РФ применила дроны из акватории Черного моря. Также была слышна работа ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 21 сентября РФ атаковала Одесскую область. В результате удара возник масштабный пожар в складских помещениях сети продуктовых супермаркетов. Эти склады уже ранее становились мишенью российских атак. Спасателям пришлось работать под угрозой повторных ударов. Пожар уже полностью ликвидирован.