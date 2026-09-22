Чорний дим над Одесою: в Одеському районі сталася пожежа

Дим над містом. Фото: Новини.LIVE

Над Одесою видно чорний дим. В Одеському районі сталася пожежа, на місці вже працюють усі відповідні служби. Фахівці також проводять заміри якості атмосферного повітря, щоб оцінити можливі наслідки задимлення для людей поблизу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

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Повідомлення про задимлення. Фото: скриншот із Telegram

Працюють служби

Наразі відомо, що пожежа сталася в Одеському районі. До її ліквідації залучені всі відповідні служби. Також проводяться заміри якості атмосферного повітря. Це необхідно, щоб визначити, чи є через пожежу забруднення повітря та наскільки воно може вплинути на людей.

Стовп диму. Фото: Новини.LIVE

Про причину займання та інші подробиці наразі не повідомляється.

Дим над містом. Фото: Новини.LIVE

Що робити через дим

Поки триває задимлення, мешканцям Одеси варто за можливості залишатися у приміщеннях і зачинити вікна та двері. Також краще не перебувати тривалий час на вулиці без потреби.

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Дим в небі через пожежу. Фото: Суспільне Одеса

Якщо в оселі відчувається запах диму, можна закрити щілини біля вікон і дверей вологою тканиною. Людям із чутливістю до забрудненого повітря варто особливо уважно стежити за своїм самопочуттям.

Стовп диму над будинками. Фото: Суспільне Одеса

Також бажано вимкнути кондиціонери та інші системи, які забирають повітря з вулиці, щоб не затягувати дим усередину.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, 22 вересня, в Одеському районі пролунав вибух, який було чутно й мешканцям Одеси. РФ застосувала дрони з акваторії Чорного моря. Також було чутно роботу ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч на 21 вересня РФ атакувала Одещину. Внаслідок удару зайнялася масштабна пожежа у складських приміщеннях мережі продуктових супермаркетів. Ці склади вже раніше ставали ціллю російських атак. Рятувальникам довелося працювати під загрозою повторних ударів. Пожежу вже повністю ліквідували.