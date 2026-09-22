Чорний дим над Одесою: в Одеському районі сталася пожежа

Одеса в диму через пожежу в області: яка загроза для містян
Над Одесою видно чорний дим. В Одеському районі сталася пожежа, на місці вже працюють усі відповідні служби. Фахівці також проводять заміри якості атмосферного повітря, щоб оцінити можливі наслідки задимлення для людей поблизу.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.
Працюють служби
Наразі відомо, що пожежа сталася в Одеському районі. До її ліквідації залучені всі відповідні служби. Також проводяться заміри якості атмосферного повітря. Це необхідно, щоб визначити, чи є через пожежу забруднення повітря та наскільки воно може вплинути на людей.
Про причину займання та інші подробиці наразі не повідомляється.
Що робити через дим
Поки триває задимлення, мешканцям Одеси варто за можливості залишатися у приміщеннях і зачинити вікна та двері. Також краще не перебувати тривалий час на вулиці без потреби.
Якщо в оселі відчувається запах диму, можна закрити щілини біля вікон і дверей вологою тканиною. Людям із чутливістю до забрудненого повітря варто особливо уважно стежити за своїм самопочуттям.
Також бажано вимкнути кондиціонери та інші системи, які забирають повітря з вулиці, щоб не затягувати дим усередину.
Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, 22 вересня, в Одеському районі пролунав вибух, який було чутно й мешканцям Одеси. РФ застосувала дрони з акваторії Чорного моря. Також було чутно роботу ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.
Також Новини.LIVE писали, що в ніч на 21 вересня РФ атакувала Одещину. Внаслідок удару зайнялася масштабна пожежа у складських приміщеннях мережі продуктових супермаркетів. Ці склади вже раніше ставали ціллю російських атак. Рятувальникам довелося працювати під загрозою повторних ударів. Пожежу вже повністю ліквідували.