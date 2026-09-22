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Главная Одесса Одесса в дыму из-за пожара в области: какая угроза для горожан

Одесса в дыму из-за пожара в области: какая угроза для горожан

Ua ru
22 сентября 2026 11:02
Чёрный дым над Одессой: в Одесском районе произошёл пожар
Дым над городом. Фото: Новини.LIVE

Над Одессой виден чёрный дым. В Одесском районе произошёл пожар, на месте уже работают все соответствующие службы. Специалисты также проводят замеры качества атмосферного воздуха, чтобы оценить возможные последствия задымления для находящихся поблизости людей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

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Одеса в диму через пожежу
Сообщение о задымлении. Фото: скриншот из Telegram

Работают службы

На данный момент известно, что пожар произошел в Одесском районе. К его ликвидации привлечены все соответствующие службы. Также проводятся измерения качества атмосферного воздуха. Это необходимо, чтобы определить, есть ли из-за пожара загрязнение воздуха и насколько оно может повлиять на людей.

Одеса в диму через пожежу в області
Столб дыма. Фото: Новини.LIVE

О причине возгорания и других подробностях пока не сообщается.

Одеса в диму через пожежу в області
Дым над городом. Фото: Новини.LIVE

Что делать из-за дыма

Пока продолжается задымление, жителям Одессы следует по возможности оставаться в помещениях и закрыть окна и двери. Также лучше не находиться длительное время на улице без необходимости.

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Дым в небе из-за пожара. Фото: Суспильне Одесса

Если в доме чувствуется запах дыма, можно закрыть щели у окон и дверей влажной тканью. Людям с повышенной чувствительностью к загрязненному воздуху следует особенно внимательно следить за своим самочувствием.

Одеса в диму через пожежу в області
Столб дыма над домами. Фото: Суспильне Одесса

Также желательно выключить кондиционеры и другие системы, которые забирают воздух с улицы, чтобы не затягивать дым внутрь.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 22 сентября в Одесском районе прогремел взрыв, который был слышен даже жителям Одессы. РФ применила дроны с акватории Черного моря. Также была слышна работа ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 21 сентября РФ атаковала Одесскую область. В результате удара вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях сети продуктовых супермаркетов. Эти склады уже ранее становились мишенью российских атак. Спасателям пришлось работать под угрозой повторных ударов. Пожар уже полностью ликвидирован.

Одесса пожар Новости Одессы огонь дым
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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