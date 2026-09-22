Чёрный дым над Одессой: в Одесском районе произошёл пожар

Одесса в дыму из-за пожара в области: какая угроза для горожан
Над Одессой виден чёрный дым. В Одесском районе произошёл пожар, на месте уже работают все соответствующие службы. Специалисты также проводят замеры качества атмосферного воздуха, чтобы оценить возможные последствия задымления для находящихся поблизости людей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.
Работают службы
На данный момент известно, что пожар произошел в Одесском районе. К его ликвидации привлечены все соответствующие службы. Также проводятся измерения качества атмосферного воздуха. Это необходимо, чтобы определить, есть ли из-за пожара загрязнение воздуха и насколько оно может повлиять на людей.
О причине возгорания и других подробностях пока не сообщается.
Что делать из-за дыма
Пока продолжается задымление, жителям Одессы следует по возможности оставаться в помещениях и закрыть окна и двери. Также лучше не находиться длительное время на улице без необходимости.
Если в доме чувствуется запах дыма, можно закрыть щели у окон и дверей влажной тканью. Людям с повышенной чувствительностью к загрязненному воздуху следует особенно внимательно следить за своим самочувствием.
Также желательно выключить кондиционеры и другие системы, которые забирают воздух с улицы, чтобы не затягивать дым внутрь.
Как сообщали Новини.LIVE, утром 22 сентября в Одесском районе прогремел взрыв, который был слышен даже жителям Одессы. РФ применила дроны с акватории Черного моря. Также была слышна работа ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.
Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 21 сентября РФ атаковала Одесскую область. В результате удара вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях сети продуктовых супермаркетов. Эти склады уже ранее становились мишенью российских атак. Спасателям пришлось работать под угрозой повторных ударов. Пожар уже полностью ликвидирован.