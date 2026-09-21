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Головна Одеса Вибух пролунав в Одесі: Росія атакує місто реактивними дронами

Вибух пролунав в Одесі: Росія атакує місто реактивними дронами

Ua ru
21 вересня 2026 16:27
Вибухи пролунали в Одесі: РФ атакує дронами з моря
Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 21 вересня, в Одесі лунають потужні вибухи. Росіяни атакують місто реактивними дронами. Жителів міста та області закликають не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

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Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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