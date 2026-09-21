В Одессе прогремели взрывы: РФ наносит удары с помощью дронов с моря

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Сейчас, 21 сентября, в Одессе слышны мощные взрывы. Россияне атакуют город реактивными дронами. Жителей города и области призывают не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в укрытиях до окончания опасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает «Новости.LIVE».

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Бомбоубежища в Одессе

Посмотреть полный перечень убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.