Кукурудза нового врожаю впала в дунайських портах на Одещині

Кукурудза на полі. Фото ілюстративне: Одеська ОВА

В Україні почали знижуватися ціни на кукурудзу нового врожаю. Найпомітніше це відбувається в дунайських портах, де закупівельні ціни вже опустилися до 165–170 доларів за тонну. На ринок тиснуть нові обсяги зерна, значні запаси та складна експортна логістика. Додатково ситуацію ускладнюють високі витрати на альтернативні маршрути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ІА "АПК-Інформ".

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Ціни в портах

За даними ІА "АПК-Інформ", станом на 17 вересня закупівельні ціни на кукурудзу нового врожаю в дунайських портах становили переважно 165–170 доларів за тонну CPT-порт. За тиждень вартість зерна знизилася на 3–10 доларів за тонну. Причиною стало збільшення пропозиції через початок надходження нового врожаю на ринок.

Водночас на складах залишаються значні перехідні запаси кукурудзи — близько 5,5 млн тонн. Через це попит на фуражну кукурудзу на українському експортному ринку продовжує слабшати.

Проблеми з експортом

Окремий тиск на ціни створює ситуація з логістикою. Блокування портів Великої Одеси та висока вартість альтернативних маршрутів через Дунай і західні кордони знижують рентабельність експорту. За таких умов аграрії та трейдери можуть більше орієнтуватися на олійні культури. Водночас українські експортери конкурують із постачальниками кукурудзи зі США, Бразилії та Аргентини.

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Додатково на ринок впливає підвищення Мінекономіки мінімальних експортних цін. Рівень 195 доларів за тонну на умовах CPT перевищує поточні ринкові ціни, що ускладнює митне оформлення таких операцій.

Попит залишається слабким

Покупці поки не поспішають збільшувати закупівлі, очікуючи подальшого зниження цін. За наведеними даними, Туреччина також планує відкласти масовий імпорт кукурудзи до лютого. На тлі проблем з експортною логістикою Український клуб аграрного бізнесу пропонує уряду надати пріоритетний статус агрологістиці та портовій обробці агропродукції з високою доданою вартістю.

Удари по портах

Зазначимо, Росія системно атакує портову інфраструктуру та цивільне судноплавство. Під ударами опиняються порти, причали, судна, якірні стоянки та маршрути заходу. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено 1 173 об’єкти портової інфраструктури та 274 цивільні судна.

Після 22 липня вантажопереробка портів Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів. Це безпосередньо впливає на український експорт та створює додаткові ризики для економіки країни.

Як повідомляли Новини.LIVE, Анкара направила Києву та Москві нові пропозиції щодо припинення протистояння у Чорному морі. Турецька сторона прагне зупинити взаємні удари по портах та цивільних суднах. Увесь світ чекає на рішення, адже від цього залежить доставка зерна до бідних країн. Зараз обидві держави вивчають ініціативу та готують свої відповіді.

Також Новини.LIVE писали, що проблеми з морськими портами можуть сповільнити експорт українського зерна, але не обов’язково завдадуть значного удару по валютних надходженнях. Частину продукції можна вивезти пізніше або іншими маршрутами. Експерт Едуард Каражия пояснив, чому аграрний експорт може навіть виграти від очікування на ринку.