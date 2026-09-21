Деескалація в Чорному морі: Україна та РФ отримали пропозиції

Палаюче судно в Чорному морі. Фото ілюстративне: Одеська ОВА

Анкара направила Києву та Москві нові пропозиції щодо припинення протистояння у Чорному морі. Турецька сторона прагне зупинити взаємні удари по портах та цивільних суднах. Увесь світ чекає на рішення, адже від цього залежить доставка зерна до бідних країн. Зараз обидві держави вивчають ініціативу та готують свої відповіді.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю NTV, передає Новини.LIVE.

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Пропозиції для сторін

За словами Хакана Фідана, відповідні пропозиції вже надіслали Україні та Росії, а тепер Анкара очікує на відповідь. Водночас зміст документа міністр не розкрив. Він зазначив, що досягти тривалого результату зараз складно, однак сторони мають можливість шукати компроміс.

"Ми надіслали пропозицію обом сторонам і чекаємо на відповідь", — сказав Фідан.

Що відбувається в морі

Фідан нагадав про "зернову угоду", яку Україна та Росія уклали у 2022 році за посередництва Туреччини та ООН. Вона передбачала розблокування чорноморських портів і безпечний експорт українського зерна.

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За словами міністра, тоді фактично працювала система, за якої сторони не втручалися в діяльність одна одної в Чорному морі. Тепер ситуація інша — відбуваються атаки на порти та інші види морської діяльності.

Чому важлива угода

Окремо Фідан звернув увагу на наслідки для світових ринків. Він зазначив, що проблеми з вивезенням зерна можуть позначитися на продовольчій безпеці в різних країнах. Турецька сторона, за його словами, намагається довести переговорний процес до логічного завершення. Водночас досвід попередньої угоди не гарантує, що цього разу сторонам буде легко узгодити свої позиції.

"У цьому випадку важко узгодити позиції сторін, спираючись на уроки, отримані під час реалізації попередньої угоди", — зазначив Фідан.

Що відомо про зернову угоду

22 липня 2022 року в Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про розблокування українських портів і вивезення зерна. Окремий аналогічний документ підписала Росія. Упродовж дії домовленостей Москва кілька разів погрожувала вийти з угоди, зокрема у жовтні 2022 року, однак згодом відновила участь. У березні 2023 року угоду продовжили ще на 120 днів, але вже у квітні Росія почала блокувати погодження руху суден українським зерновим коридором.

У липні 2023 року Росія відмовилася від продовження угоди та заявила про припинення гарантій безпеки судноплавства. Після цього РФ також попередила, що розглядатиме судна, які прямують до українських портів, як потенційних перевізників військових вантажів. Україна зі свого боку заявила про аналогічні ризики для суден, які прямуватимуть до російських портів. Водночас у серпні 2023 року почав діяти тимчасовий морський коридор, зокрема для евакуації суден, які залишалися в портах Одеси, Чорноморська та Південного від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія системно атакує портову інфраструктуру та цивільне судноплавство в Чорному морі. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено понад 1000 об’єктів портової інфраструктури та більше ніж 200 цивільних суден. Під ударами опиняються порти, причали, якірні стоянки та маршрути. Через нові атаки вантажопереробка портів Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів.

Також Новини.LIVE писали, що Україна та Індія обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі та наслідки російської агресії. Київ поінформував Нью-Делі про удари по цивільних суднах і портовій інфраструктурі. Окремо сторони говорили про мирні зусилля та глобальну продовольчу безпеку. У Києві наголосили, що ця проблема стосується не лише України, а й мільйонів людей у світі.