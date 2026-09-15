Росія атакує порти та судна: звернення Сибіги до генсека ІМО

Глава МВС Андрій Сибіга. Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з генеральним секретарем Міжнародної морської організації (ІМО) Арсеніо Домінгесом. Сторони обговорили погіршення безпекової ситуації в Чорному морі через російські атаки на українські порти, цивільні судна та морські маршрути. Глава МВС заявив, що це "життєво важливий маршрут для українського експорту та глобальних продовольчих поставок".

Про це 15 вересня, у вівторок, повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Новини.LIVE.

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Сибіга закликав посилити увагу до безпеки в Чорному морі

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив Арсеніо Домінгесу, що російські атаки створюють безпосередню загрозу для цивільних екіпажів, ставлять під ризик свободу судноплавства та можуть негативно впливати на глобальну продовольчу безпеку.

"Безпечне судноплавство в Чорному морі має бути відновлене, і голос ІМО та міжнародної спільноти відіграє важливу роль у досягненні цієї мети", — заявив Сибіга.

Міністр внутрішніх справ України наголосив на важливості подальшої роботи українського морського коридору. Адже цей маршрут має функціонувати безпечно та безперешкодно, оскільки він є важливим для українського експорту та глобальних продовольчих поставок. Йдеться про постачання продукції до країн Африки, Близького Сходу, Азії та Латинської Америки.

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"Це життєво важливий маршрут для українського експорту та глобальних продовольчих поставок, зокрема до країн Африки, Близького Сходу, Азії та Латинської Америки. Росії не можна дозволити вирішувати, чи можуть цивільні судна вільно здійснювати судноплавство в Чорному морі", — додав глава МЗС України.

Україна подякувала ІМО за підтримку

Під час розмови Андрій Сибіга також подякував Арсеніо Домінгесу за незмінну підтримку України з боку Міжнародної морської організації, а також за резолюції та рішення, ухвалені у відповідь на російську агресію.

"Подякував Генеральному секретарю за незмінну підтримку України з боку ІМО, а також за резолюції та рішення, ухвалені у відповідь на російську агресію. Їхня практична реалізація разом із подальшими скоординованими міжнародними заходами має ключове значення. Також висловив вдячність Генеральному секретарю та Секретаріату ІМО за практичну співпрацю у зміцненні безпеки судноплавства, захисті довкілля та сприянні торгівлі, зокрема за проєкт технічної допомоги Україні, установчий семінар якого відбувся в Україні 8–10 вересня. Домовилися підтримувати тісний контакт і продовжувати спільну роботу задля захисту свободи судноплавства в Чорному морі", — повідомив Андрій Сибіга.

Новини.LIVE писали, що глава МЗС України Андрій Сибіга заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, що Росія ракетним терором зупинила судноплавство в Чорному морі. Він додав, що це підриває глобальну продовольчу безпеку.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з главою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі та наслідки російської агресії. Сибіга поінформував індійського колегу про російські удари по цивільних суднах, портах і портовій інфраструктурі.