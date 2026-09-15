Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса РФ атакует порты и суда: Сибига обратился к генсеку ИМО

РФ атакует порты и суда: Сибига обратился к генсеку ИМО

Ua ru
15 сентября 2026 20:50
Россия наносит удары по портам и судам: обращение Сибиги к генеральному секретарю ИМО
Глава МВД Андрей Сибига. Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с генеральным секретарем Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингесом. Стороны обсудили ухудшение ситуации с безопасностью в Черном море из-за российских атак на украинские порты, гражданские суда и морские маршруты. Глава МИД заявил, что это "жизненно важный маршрут для украинского экспорта и глобальных продовольственных поставок".

Об этом 15 сентября, во вторник, сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Сибига призвал уделить больше внимания безопасности в Чёрном море

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил Арсенио Домингесу, что российские атаки создают непосредственную угрозу для гражданских экипажей, ставят под угрозу свободу судоходства и могут негативно повлиять на глобальную продовольственную безопасность.

"Безопасное судоходство в Черном море должно быть восстановлено, и голос ИМО и международного сообщества играет важную роль в достижении этой цели", — заявил Сибига.

Министр внутренних дел Украины подчеркнул важность дальнейшей работы украинского морского коридора. Ведь этот маршрут должен функционировать безопасно и беспрепятственно, поскольку он важен для украинского экспорта и глобальных продовольственных поставок. Речь идет о поставках продукции в страны Африки, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

Читайте также:

"Это жизненно важный маршрут для украинского экспорта и глобальных поставок продовольствия, в частности в страны Африки, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. России нельзя позволить решать, могут ли гражданские суда свободно осуществлять судоходство в Черном море", — добавил глава МИД Украины.

Украина поблагодарила ИМО за поддержку

В ходе беседы Андрей Сибига также поблагодарил Арсенио Домингеса за неизменную поддержку Украины со стороны Международной морской организации, а также за резолюции и решения, принятые в ответ на российскую агрессию.

"Поблагодарил Генерального секретаря за неизменную поддержку Украины со стороны ИМО, а также за резолюции и решения, принятые в ответ на российскую агрессию. Их практическая реализация наряду с дальнейшими скоординированными международными мерами имеет ключевое значение. Также выразил благодарность Генеральному секретарю и Секретариату ИМО за практическое сотрудничество в укреплении безопасности судоходства, защите окружающей среды и содействии торговле, в частности, за проект технической помощи Украине, учредительный семинар по которому состоялся в Украине 8–10 сентября. Договорились поддерживать тесный контакт и продолжать совместную работу в целях защиты свободы судоходства в Черном море", — сообщил Андрей Сибига.

Новини.LIVE писали, что глава МИД Украины Андрей Сибига заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, что Россия ракетным террором остановила судоходство в Чёрном море. Он добавил, что это подрывает глобальную продовольственную безопасность.

Новини.LIVE сообщали, что недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудили безопасность судоходства в Черном море и последствия российской агрессии. Сибига проинформировал индийского коллегу о российских ударах по гражданским судам, портам и портовой инфраструктуре.

Черное море МИД Андрей Сибига море российские суда
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации