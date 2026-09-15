Россия наносит удары по портам и судам: обращение Сибиги к генеральному секретарю ИМО

Глава МВД Андрей Сибига. Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с генеральным секретарем Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингесом. Стороны обсудили ухудшение ситуации с безопасностью в Черном море из-за российских атак на украинские порты, гражданские суда и морские маршруты. Глава МИД заявил, что это "жизненно важный маршрут для украинского экспорта и глобальных продовольственных поставок".

Об этом 15 сентября, во вторник, сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Новини.LIVE.

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Сибига призвал уделить больше внимания безопасности в Чёрном море

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил Арсенио Домингесу, что российские атаки создают непосредственную угрозу для гражданских экипажей, ставят под угрозу свободу судоходства и могут негативно повлиять на глобальную продовольственную безопасность.

"Безопасное судоходство в Черном море должно быть восстановлено, и голос ИМО и международного сообщества играет важную роль в достижении этой цели", — заявил Сибига.

Министр внутренних дел Украины подчеркнул важность дальнейшей работы украинского морского коридора. Ведь этот маршрут должен функционировать безопасно и беспрепятственно, поскольку он важен для украинского экспорта и глобальных продовольственных поставок. Речь идет о поставках продукции в страны Африки, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

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"Это жизненно важный маршрут для украинского экспорта и глобальных поставок продовольствия, в частности в страны Африки, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. России нельзя позволить решать, могут ли гражданские суда свободно осуществлять судоходство в Черном море", — добавил глава МИД Украины.

Украина поблагодарила ИМО за поддержку

В ходе беседы Андрей Сибига также поблагодарил Арсенио Домингеса за неизменную поддержку Украины со стороны Международной морской организации, а также за резолюции и решения, принятые в ответ на российскую агрессию.

"Поблагодарил Генерального секретаря за неизменную поддержку Украины со стороны ИМО, а также за резолюции и решения, принятые в ответ на российскую агрессию. Их практическая реализация наряду с дальнейшими скоординированными международными мерами имеет ключевое значение. Также выразил благодарность Генеральному секретарю и Секретариату ИМО за практическое сотрудничество в укреплении безопасности судоходства, защите окружающей среды и содействии торговле, в частности, за проект технической помощи Украине, учредительный семинар по которому состоялся в Украине 8–10 сентября. Договорились поддерживать тесный контакт и продолжать совместную работу в целях защиты свободы судоходства в Черном море", — сообщил Андрей Сибига.

Новини.LIVE писали, что глава МИД Украины Андрей Сибига заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, что Россия ракетным террором остановила судоходство в Чёрном море. Он добавил, что это подрывает глобальную продовольственную безопасность.

Новини.LIVE сообщали, что недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудили безопасность судоходства в Черном море и последствия российской агрессии. Сибига проинформировал индийского коллегу о российских ударах по гражданским судам, портам и портовой инфраструктуре.