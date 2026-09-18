Експорт зерна з України: чи загрожує портова криза валюті

Судно в порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Проблеми з морськими портами можуть сповільнити експорт українського зерна, але не обов’язково завдадуть значного удару по валютних надходженнях. Частину продукції можна вивезти пізніше або іншими маршрутами. Експерт Едуард Каражия пояснив, чому аграрний експорт може навіть виграти від очікування на ринку.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів економіст Едуард Каражия.

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Логістичні маршрути

Зернові культури мають перевагу — їх можна зберігати тривалий час. Тому аграрії та експортери не обов’язково мають продавати всю продукцію одразу, якщо робота морських портів ускладнена. За словами Едуарда Каражия, частину зерна можна буде вивезти пізніше через інші маршрути, зокрема залізницею або через румунський порт Констанца.

"Якщо ми витримаємо цей час, і буде, наприклад, більше продукції в той час, коли пропозиції стануть світові менші. Мабуть, ця продукція буде коштувати дорожче, і ми отримаємо ще більше грошей, ніж могли б в цей час експорту", — зазначає експерт.

Валютні надходження

Каражия вважає, що затримки з експортом зерна не повинні спричинити різкий брак валюти в Україні. За його словами, гроші від продажу продукції не зникають, а можуть надійти пізніше. Водночас значна частина торгівлі зерном проходить через приватні компанії та трейдерів. Експерт зазначає, що частина валютної виручки залишається за межами України, а чинні правила передбачають тривалий термін для повернення експортної виручки.

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"Крім зернових, є метал, там більше виручка валютна, є інша продукція. Що стосується агропродукції, мабуть, вплив якийсь буде, але не настільки, щоб ми були в якійсь паніці", — підкреслює Каражия.

Вплив на курс валюти

Експерт також звернув увагу на міжнародні резерви України. За його словами, їхній обсяг залишається значним і може бути використаний для підтримки валютного ринку за потреби.

"Той запас золотовалютних резервів, який є зараз в Україні, він майже рекордний, ніж до війни. І це та подушка, яка дозволить, якщо буде необхідність, мати такий вплив на курс долару, щоб він не зростав в Україні", — зазначає Каражия.

Каражия також наголосив, що бюджетні видатки фінансуються за підтримки міжнародних донорів. Тому затримки з експортом зерна, на його думку, не мають призвести до проблем із виплатами пенсій чи зарплатами у бюджетній сфері.

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