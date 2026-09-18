Экспорт зерна из Украины: грозит ли валюте портовый кризис

Судно в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Проблемы с морскими портами могут замедлить экспорт украинского зерна, но не обязательно нанесут значительный ущерб валютным поступлениям. Часть продукции можно вывезти позже или по другим маршрутам. Эксперт Эдуард Каражия объяснил, почему аграрный экспорт может даже выиграть от ожидания на рынке.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

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Логистические маршруты

Зерновые культуры имеют преимущество — их можно хранить длительное время. Поэтому аграриям и экспортерам не обязательно продавать всю продукцию сразу, если работа морских портов затруднена. По словам Эдуарда Каражия, часть зерна можно будет вывезти позже по другим маршрутам, в частности по железной дороге или через румынский порт Констанца.

"Если мы выдержим этот период, и, например, в то время, когда мировое предложение сократится, у нас будет больше продукции. Вероятно, эта продукция будет стоить дороже, и мы получим еще больше денег, чем могли бы при экспорте в данный момент", — отмечает эксперт.

Валютные поступления

Каражия считает, что задержки с экспортом зерна не должны привести к резкому дефициту валюты в Украине. По его словам, деньги от продажи продукции не исчезают, а могут поступить позже. В то же время значительная часть торговли зерном проходит через частные компании и трейдеров. Эксперт отмечает, что часть валютной выручки остается за пределами Украины, а действующие правила предусматривают длительный срок для возврата экспортной выручки.

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"Кроме зерновых, есть металл, там валютная выручка больше, есть и другая продукция. Что касается агропродукции, пожалуй, какое-то влияние будет, но не настолько, чтобы мы впадали в панику", — подчеркивает Каражия.

Влияние на курс валюты

Эксперт также обратил внимание на международные резервы Украины. По его словам, их объем остается значительным и может быть использован для поддержки валютного рынка в случае необходимости.

"Тот запас золотовалютных резервов, который есть сейчас в Украине, почти рекордный по сравнению с периодом до войны. И это та подушка безопасности, которая позволит, если возникнет необходимость, оказать такое влияние на курс доллара, чтобы он не рос в Украине", — отмечает Каражия.

Каражия также подчеркнул, что бюджетные расходы финансируются при поддержке международных доноров. Поэтому задержки с экспортом зерна, по его мнению, не должны привести к проблемам с выплатами пенсий или зарплат в бюджетной сфере.

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Также Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с генеральным секретарем Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингесом. Стороны обсудили ухудшение ситуации с безопасностью в Чёрном море из-за российских атак на украинские порты, гражданские суда и морские маршруты. Глава МВД заявил, что это «жизненно важный маршрут для украинского экспорта и глобальных продовольственных поставок».